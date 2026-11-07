11 हजार दिव्यांनी उजळली साईनगरी शिर्डी; 'कुंभधाम से साईधाम'चा दिला विशेष संदेश
दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला साईबाबांच्या द्वारकामाई समोरील प्रांगणात भव्य दीपोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते.
Published : November 7, 2026 at 9:57 PM IST
शिर्डी - दीपावलीचा सण शिर्डीत दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मोठ्या उत्साहात आनंदात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात येतोय. साईबाबांनी आपल्या हयातीत पाण्याने दिवे प्रज्वलित करून संपूर्ण जगाला आध्यात्मिक साक्षात्कार घडवला होता अशी आख्यायिका आहे. त्याच ऐतिहासिक घटनेची आठवण आणि साईबाबांच्या विचारांचा संदेश जपण्याची परंपरा आजही शिर्डीत कायम आहे. याच परंपरेचा एक भाग म्हणून दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला साईबाबांच्या द्वारकामाई समोरील प्रांगणात भव्य दीपोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शिर्डीतील क्रांती युवक मंडळाच्या वतीने दिवाळीनिमित्त या दीपोत्सवाचे आयोजन केले जाते. या उपक्रमात देश-विदेशातून आलेले साईभक्त तसेच शिर्डीतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. यंदाही हजारो साईभक्तांच्या उपस्थितीत तब्बल 11 हजार दिवे प्रज्वलित करून संपूर्ण परिसर प्रकाशमय करण्यात आला. यावेळी रांगोळीच्या माध्यमातून आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. त्यावर 11 हजार दिवे प्रज्वलित करत कुंभधाम से साईधाम असा संदेश साकारण्यात आला.
यंदा नाशिक येथे कुंभमेळा होणार असून त्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करण्यात येत आहे. नाशिक कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डीतही त्याच धर्तीवर नियोजन करण्यात आले आहे. याच अनुषंगाने यंदाच्या दीपोत्सवात कुंभधाम से साईधाम हा संदेश देण्यात आला. हा संदेश म्हणजेच आगामी कुंभमेळ्यासह साईनगरी शिर्डीत येण्यासाठी भाविकांना दिलेले विशेष निमंत्रण ठरले. दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला हा संदेश 11 हजार दिव्यांच्या माध्यमातून साईभक्तांपर्यंत पोहोचवण्यात आला.
गेल्या सहा वर्षांपासून या दीपोत्सवाच्या माध्यमातून दरवर्षी वेगवेगळे सामाजिक आणि आध्यात्मिक संदेश दिले जात आहेत. यामध्ये साईबाबांचे श्रद्धा आणि सबुरी सबका मालिक एक तसेच शंकरी मेरे साई भगवान यांसारख्या संदेशांचा समावेश आहे. साईबाबांच्या विचारांचा प्रसार व्हावा आणि भक्तांच्या मनात श्रद्धा भक्ती व एकतेची भावना अधिक दृढ व्हावी हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे.
यंदाच्या दीपोत्सवाची सुरुवात साईबाबांच्या प्रतिमेचे पूजन करून करण्यात आली. साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, सचिन तांबे तसेच शिर्डी नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांच्या हस्ते पूजन झाल्यानंतर दीपप्रज्वलनाला सुरुवात झाली. हजारो साईभक्त आणि ग्रामस्थांनी मोठ्या श्रद्धेने व उत्साहाने दिवे प्रज्वलित करत या सोहळ्यात सहभाग घेतला. साईभक्तांच्या भावना लक्षात घेऊन आयोजित करण्यात येणारा हा दीपोत्सव आता शिर्डीच्या दिवाळी उत्सवाचे एक महत्त्वाचे आकर्षण बनला आहे. 11 हजार दिव्यांच्या प्रकाशाने उजळलेली साईनगरी भक्तिमय वातावरण आणि कुंभधाम से साईधामचा संदेश यामुळे यंदाचा दीपोत्सव साईभक्तांसाठी अविस्मरणीय ठरला.
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