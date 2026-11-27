साईबाबांच्या चरणी तब्बल 1 कोटी 16 लाखांचा हिरेजडित सुवर्णहार अर्पण; दुसऱ्या भाविकाकडून 2 किलोचे चांदीचे बिस्कीट अर्पण
मुंबईतील एका भाविकानं गुरुवारी एक कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा हिरेजडित सुवर्णहार अर्पण करूनही नाव गुप्त ठेवलं आहे. दुसऱ्या भक्तानं 2 किलोचे चांदीचे बिस्कीट अर्पण केले.
Published : November 27, 2026 at 7:20 AM IST|
Updated : November 27, 2026 at 8:18 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) - देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीनगरीत पुन्हा एकदा श्रद्धा आणि दानशूरतेचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला आहे. मुंबई येथील एका साईभक्तानं साईबाबांच्या चरणी तब्बल 1 कोटी 16 लाख 85 हजार रुपये किमतीचा एक किलो वजनाचा हिरेजडित सुवर्णहार अर्पण केला आहे. सोन्याची तेजस्वी झळाळी आणि हिऱ्यांची आकर्षक सजावट असलेल्या या मौल्यवान हारानं साईभक्तांचं विशेष लक्ष वेधून घेतलं आहे.
शिर्डीच्या साईबाबांवर देश-विदेशातील भाविकांची अपार श्रद्धा आहे. जगातील सुमारे 63 देशांमधून भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत असतात. अनेक भक्त साईबाबांना आपले गुरू, मार्गदर्शक आणि श्रद्धास्थान मानतात. याच निस्सीम श्रद्धेतून भाविक सोने, चांदी, रोख रक्कम तसेच विविध मौल्यवान वस्तू साईचरणी अर्पण करतात.
कशी आहे सुवर्णहाराची रचना- सुवर्णहाराची रचना अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि देखणी आहे. तब्बल एक किलो वजनाच्या या हारामध्ये सोन्याचा वापर करून अतिशय सुबक आणि बारीक नक्षीकाम करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये जडविण्यात आलेल्या हिऱ्यांमुळे हाराच्या सौंदर्यात अधिकच भर पडली आहे. या हाराच्या मध्यभागी ॐ (ओम) या अक्षराची आकर्षक रचना साकारण्यात आली असून तीदेखील हिऱ्यांनी सजविण्यात आली आहे. सोने आणि हिऱ्यांचा सुरेख मिलाफ बारकाईनं केलेले कलाकुसरीचे काम आणि मध्यभागी असलेले ओमकाराचं प्रतीक यामुळे हा हार अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण ठरत आहे.
नाव गुप्त ठेवण्याची भक्ताची विनंती- साईबाबांच्या मंदिरात यापूर्वी अर्पण करण्यात आलेल्या इतर सुवर्णहारांपेक्षा या हाराची रचना आणि डिझाइन वेगळे असल्याचे साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितलं. या मौल्यवान सुवर्णहाराचे देणगीमूल्य तब्बल 1 कोटी 16 लाख 85 हजार रुपये इतके आहे. तर त्याचे वजन एक किलो असल्याचेही गाडीलकर यांनी सांगितलं. सायंकाळच्या साईबाबांच्या धूप आरतीच्या वेळी हा सुवर्णहार साईबाबांच्या मूर्तीला परिधान करण्यात आला. या देणगीतील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, सुवर्णहार अर्पण करणाऱ्या साईभक्तानं आपले नाव जाहीर न करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे संबंधित भक्ताची ओळख पूर्णपणे गुप्त ठेवण्यात आली आहे. प्रसिद्धी, सत्कार किंवा नावाची अपेक्षा न ठेवता केवळ साईबाबांवरील श्रद्धेपोटी केलेले हे दान भक्तीभावाचं उदाहरण मानलं जात आहे.
एक किलो वजनाची चांदीची बिस्किटे अर्पण- सुवर्णहाराच्या या मोठ्या देणगीसोबतच गुरुवारी आणखी एका साईभक्तानं साईबाबांच्या चरणी 2 किलो वजनाची चांदीची बिस्किटे अर्पण केली आहेत. 2 चांदीच्या बिस्किटांचं देणगीमूल्य सुमारे 3 लाख 7 हजार रुपये इतके आहे. अशा प्रकारे एकाच दिवशी साईचरणी कोट्यवधींच्या सुवर्णहारासह लाखो रुपयांच्या चांदीचे दान प्राप्त झाल्यानं साईबाबा संस्थानच्या देणगीमध्ये मोलाची भर पडली आहे. दोन्ही देणग्या स्वीकारल्यानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी संस्थानच्या वतीनं देणगीदार साईभक्तांचा सत्कार करून त्यांचे आभार मानले.
डे केअर कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू करण्यात येणार- देश-विदेशातील साईभक्तांकडून संस्थानला विविध स्वरूपात देणग्या प्राप्त होत असतात. आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याची तयारी संस्थानकडून करण्यात येत आहे. लवकरच संस्थानच्या वतीनं डे केअर कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली. या रुग्णालयाच्या माध्यमातून कर्करोगग्रस्त रुग्णांना उपचारांच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा संस्थानचा प्रयत्न असणार आहे. त्यामुळे साईभक्तांच्या देणग्यांचा उपयोग केवळ मंदिरापुरता मर्यादित न राहता आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सेवांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांतही होत असल्याचं संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितलं.
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