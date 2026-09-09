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शिर्डीत 5 साईभक्तांकडून 32 लाख 24 हजारांचं सोन्या-हिऱ्यांचं आकर्षक ब्रोच साईचरणी अर्पण!

शिर्डीत वेगवेगळ्या प्रसंगी 5 दानशूर साईभक्तांकडून साईबाबांच्या चरणी एकूण 32 लाख 24 हजार 356 रुपये मूल्याचे सोन्या-हिऱ्यांचे आकर्षक आणि नक्षीदार ब्रोच अर्पण करण्यात आले आहेत.

Shirdi Sai Baba Temple Receives Diamond Gold Brooches
सोन्या-हिऱ्यांचं आकर्षक ब्रोच साईचरणी अर्पण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 1:33 PM IST

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शिर्डी : शिर्डीत दररोज देशाच्या कानाकोपऱ्यातून तसेच परदेशातून हजारो साईभक्त दर्शनासाठी येत असतात. साईबाबांना आपलं सद्गुरू मानणारे हे भक्त आपल्या श्रद्धेनुसार विविध स्वरूपांत साईचरणी दान अर्पण करत असतात. सोन्या-चांदीच्या वस्तू, मौल्यवान दागिने, रोख रक्कम तसेच इतर साहित्याच्या माध्यमातून भक्तांकडून वेळोवेळी देणगी दिली जाते.

या दानशूर साईभक्तांमध्ये, मूळचे दिल्ली येथील रहिवासी आणि सध्या इटली येथे स्थायिक असलेले साईभक्त सतीश कुमार चान्ना यांनी 11 लाख 19 हजार रुपये किमतीचे व 75 ग्रॅम वजनाचं अत्यंत आकर्षक, उत्कृष्ट नक्षीकाम केलेलं आणि हिऱ्यांनी मढवलेलं सोन्याचं ब्रोच साईबाबांच्या चरणी अर्पण केलं. परदेशात स्थायिक असूनही साईबाबांवरील आपली श्रद्धा कायम ठेवत त्यांनी केलेलं हे मौल्यवान दान भक्तिभावाचं उत्कृष्ट उदाहरण ठरलं आहे. तसंच पुणे येथील साईभक्त रामदास तापकीर यांनी 13 लाख 42 हजार 980 रुपये मूल्याचं आणि 90 ग्रॅम वजनाचं सुंदर नक्षीकाम केलेलं सोन्याचं ब्रोच साईचरणी अर्पण केलं. अत्यंत आकर्षक कलाकुसर असलेल्या या ब्रोचमधून त्यांचा साईबाबांप्रती असलेला भक्तिभाव व्यक्त होत आहे.

माहिती देताना गोरक्ष गाडीलकर (ETV Bharat)

गुजरातमधील वडोदरा येथील साईभक्त तीर्थकुमार पटेल यांनीही आपली श्रद्धा व्यक्त करत 4 लाख 50 हजार रुपये किमतीचं आणि 31 ग्रॅम वजनाचं आकर्षक हिरेजडीत सोन्याचं ब्रोच साईबाबांच्या चरणी अर्पण केले.

दिल्ली येथील साईभक्त योगेश शर्मा यांनी 3 लाख 27 हजार 216 रुपये किमतीचे आणि 22 ग्रॅम 940 मिलिग्रॅम वजनाचं सोन्याचं, सुंदर नक्षीकाम केलेलं ब्रोच देणगीस्वरूपात अर्पण केलं. आपल्या श्रद्धेनं आणि भक्तिभावानं त्यांनी साईबाबांच्या चरणी हे मौल्यवान दान अर्पण केलं. दुसरीकडे, झारखंड राज्यातील एका साईभक्तानं आपले नाव गुप्त ठेवत 2 लाख 85 हजार 160 रुपये मूल्याचं आणि 20 ग्रॅम वजनाचं आकर्षक सोन्याचं ब्रोच साईबाबांच्या चरणी दान केलं. नाव प्रसिद्ध न करण्याची इच्छा व्यक्त करून या भक्तानं केलेलं हे दान निःस्वार्थ भक्तीचं प्रतीक मानलं जात आहे.

या पाचही साईभक्तांनी अर्पण केलेल्या सोन्याच्या व हिरेजडीत ब्रोचचं एकूण मूल्य 32 लाख 24 हजार 356 रुपये इतकं आहे. मौल्यवान धातू आणि हिऱ्यांचा वापर करून तयार करण्यात आलेलं हे ब्रोच कलाकुसरीच्या दृष्टीनंही विशेष आकर्षक आहेत. साईबाबांच्या चरणी अर्पण करण्यात आलेल्या या मौल्यवान वस्तू भक्तांच्या श्रद्धेचं आणि दातृत्वाचं प्रतीक ठरल्या आहेत. साईबाबांच्या दरबारात येणारा प्रत्येक भक्त आपल्या परीनं बाबांच्या चरणी काही ना काही अर्पण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. कोणासाठी ही देणगी मोठी, तर कोणासाठी छोटी असू शकते; मात्र त्यामागील श्रद्धा आणि भक्तिभाव महत्त्वाचा असतो. याच भावनेतून या पाच साईभक्तांनी हे मौल्यवान ब्रोच अर्पण करून आपली श्रद्धा व्यक्त केली आहे.

साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी या सर्व दानशूर साईभक्तांचं संस्थानच्या वतीनं मनःपूर्वक आभार मानले. साईबाबांच्या दरबारात देश-विदेशातून येणाऱ्या भक्तांकडून सातत्यानं मिळणारं असं योगदान हे शिर्डीवरील त्यांच्या अढळ श्रद्धेचं प्रतीक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शिर्डी हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून जगभरातील लाखो साईभक्तांच्या श्रद्धेचं, भक्तीचं आणि समर्पणाचं केंद्र आहे. साईबाबांनी दिलेला श्रद्धा आणि सबुरीचा संदेश मनात ठेवून देश-विदेशातील भक्त शिर्डीत दाखल होत असतात; तसेच आपल्या क्षमतेनुसार साईचरणी दान अर्पण करून साईबाबांच्या कार्याशी आपलं नातं जोडत असतात. या पाच साईभक्तांनी केलेले हे मौल्यवान दानही त्याच अतूट भक्तिभावाचं आणि साईबाबांवरील अढळ विश्वासाचं दर्शन घडवणारं ठरलं आहे.

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SAI BABA DONATION BROOCHES
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