गुरुपौर्णिमेनिमित्त शिर्डी साई मंदिर फुलांनी बहरले; विद्युत रोषणाईने परिसर उजळला
साईबाबा समाधी मंदिरातील प्रत्येक भाग मनोहारी फुलांच्या आरासीत सजला असून भाविकांचं विशेष लक्ष या सजावटीकडे वेधलं जात आहे.
Published : July 29, 2026 at 7:30 AM IST
शिर्डी : गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त शिर्डीतील साईबाबा समाधी मंदिर आणि संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरणात नटला आहे. लाखो साईभक्तांच्या उपस्थितीत सुरू असलेल्या तीन दिवसीय उत्सवानिमित्त मंदिर परिसरात भव्य फुलांची सजावट आणि आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली असून संपूर्ण परिसराला उत्सवी आणि दिव्य स्वरूप प्राप्त झालं आहे.
यावर्षी कर्नाटक येथील दानशूर साईभक्त एस. प्रकाश यांनी दिलेल्या देणगीतून साईबाबा समाधी मंदिरासह संपूर्ण मंदिर परिसर विविध देशी-विदेशी रंगांच्या फुलांनी सजविण्यात आला आहे. गुलाब, झेंडू, ऑर्किड, रजनीगंधा तसेच इतर विविध प्रकारच्या फुलांचा वापर करून मंदिराला आकर्षक आणि देखणं रूप देण्यात आलं आहे.
फुलांची कलाकृती साईभक्तांसाठी विशेष आकर्षण : साईबाबा समाधी मंदिरातील प्रत्येक भाग मनोहारी फुलांच्या आरासीत सजला असून भाविकांचं विशेष लक्ष या सजावटीकडे वेधलं जात असून मंदिराच्या गाभाऱ्यासह गुरुस्थान, द्वारकामाई आणि चावडी इथं रंगीबेरंगी देशी-विदेशी फुलांच्या कमानी, झुंबर आणि विविध आकर्षक सजावट साकारण्यात आली आहे. याशिवाय, मंदिराच्या गेट क्रमांक 3 बाहेर विविध देशी-विदेशी फुलांच्या साहाय्यानं साईबाबांची भव्य आणि सुरेख प्रतिमा साकारण्यात आली आहे. ही आकर्षक फुलांची कलाकृती साईभक्तांसाठी विशेष आकर्षण ठरत असून भाविक या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं फोटो काढत आहेत.
मुंबई येथील साईराज डेकोरेटर्स यांच्या वतीने साईबाबा समाधी मंदिर आणि संपूर्ण मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. मंदिराचा कळस, प्रवेशद्वारे, गुरुस्थान, द्वारकामाई, चावडी, संस्थानची प्रशासकीय इमारत, प्रसादालय तसेच परिसरातील प्रमुख रस्ते रंगीबेरंगी विद्युत दिव्यांनी सजविण्यात आले आहेत.
शिर्डी नगरी साईमय : सायंकाळ होताच या रोषणाईमुळे संपूर्ण मंदिर परिसर उजळून निघत असून भाविकांना दिव्य आणि भक्तिमय वातावरणाचा अनुभव मिळत आहे. गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त देश-विदेशातून लाखो साईभक्त शिर्डीत दाखल होत असून मंदिरातील फुलांची सजावट आणि विद्युत रोषणाई पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत असून अनेक भाविक या नयनरम्य सजावटीचं व्हिडिओ चित्रण करून या अविस्मरणीय क्षणांची नोंद करत आहेत.
दानशूर साईभक्तांच्या सहकार्यामुळे साकारलेल्या फुलांची सजावट आणि विद्युत रोषणाईमुळे गुरुपौर्णिमा उत्सवाचे भक्तिमय वातावरण अधिकच खुलून आलं असून संपूर्ण शिर्डी नगरी साईमय वातावरणात न्हाऊन निघाली आहे.