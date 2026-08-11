शिर्डी संस्थानच्या 6300 कर्मचाऱ्यांना नम्रतेचं विशेष प्रशिक्षण; भाविकांना साईदर्शन सुखकर करण्याकरिता विशेष उपक्रम
शिर्डी साईबाबा संस्थानानं महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतलाय. भाविकांशी नम्रतेनं आणि सौजन्यानं संवाद साधणं यासाठी संस्थानच्या सुमारे 6300 कर्मचाऱ्यांना नम्रता आणि सौजन्याचे धडे देण्यात आलेत.
Published : August 11, 2026 at 1:50 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 1:57 PM IST
शिर्डी : देश-विदेशातून साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येणाऱ्या लाखो भाविकांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि दर्शनाचा अनुभव अधिक समाधानकारक व्हावा, यासाठी शिर्डी साईबाबा संस्थानाने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतलाय. भाविकांशी नम्रतेनं आणि सौजन्यानं संवाद साधणं, त्यांच्या अडचणी संवेदनशीलतेनं समजून घेणं, योग्य मार्गदर्शन करणं तसंच तणावपूर्ण परिस्थितीत संयमानं वागणं यासाठी संस्थाननं महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेतला आहे.
6300 कर्मचारी कार्यरत : शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून तसेच परदेशातून भाविक मोठ्या संख्येनं शिर्डीत येतात. अनेक भक्त हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून साईचरणी नतमस्तक होण्यासाठी दाखल होतात. त्यांच्या दर्शनाचा अनुभव सुखद आणि समाधानकारक व्हावा, यासाठी संस्थानकडून विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. दर्शन व्यवस्था, निवास, प्रसाद, भोजन, वैद्यकीय सेवा तसेच सुरक्षा यांसारख्या 40 विविध विभागांमध्ये संस्थानाचे सुमारे 6,300 कर्मचारी कार्यरत आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांचा दररोज थेट भाविकांशी संपर्क येतो. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्यानं भक्तांशी संयमानं आणि सौजन्यानं संवाद साधणं आवश्यक आहे. भाविकांच्या प्रश्नांना योग्य माहिती देणं, त्यांच्या अडचणी समजून घेणं, उपलब्ध सुविधांची अचूक माहिती देणं आणि प्रसंगी तणावपूर्ण परिस्थितीही संयमानं हाताळणं, याबाबत कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जातंय.
गोरक्ष गाडीलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण : शिर्डीत येणारे भाविक अनेकदा प्रदीर्घ प्रवासाचा शारीरिक तसेच मानसिक ताण घेऊन आलेले असतात. दर्शनासाठी मोठ्या रांगेत उभं राहणं, निवासाची व्यवस्था करणं किंवा प्रसाद-भोजनासाठी प्रतीक्षा करणं, या प्रक्रियेत त्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांकडून उद्धटपणे उत्तर मिळाल्यास भक्तांच्या मनात नाराजी निर्माण होऊ शकते. कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनासंदर्भात साई संस्थानाकडं यापूर्वी काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत साईबाबा संस्थान मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलंय. कर्मचाऱ्यांचं मानसिक सबलीकरण करण्यासोबतच त्यांचे संवाद कौशल्य आणि व्यावहारिक वर्तन अधिक प्रभावी करण्यावर या उपक्रमात भर दिला जात आहे.
कॉर्पोरेट ट्रेनर मधुरा यांची विशेष निवड : प्रशिक्षणामुळं संस्थानच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ नये, यासाठी कर्मचाऱ्यांचे दोन सत्रांमध्ये प्रशिक्षण घेण्यात येतंय. सकाळचं सत्र सकाळी 9 ते दुपारी 12.30 या वेळेत, तर दुपारचे सत्र दुपारी 2 ते सायंकाळी 5 या वेळेत आयोजित केलं जातंय. त्यामुळे दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, भोजन, वैद्यकीय सेवा आणि अन्य विभागांचं नियमित कामकाज सुरळीत ठेवून कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आलीय. या प्रशिक्षणासाठी दिल्ली येथील साईभक्त आणि कॉर्पोरेट ट्रेनर मधुरा यांची विशेष निवड करण्यात आलीय. मनुष्यबळ विकास आणि संवाद कौशल्याच्या क्षेत्रात त्यांना सुमारे 20 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्मचाऱ्यांना ताणतणाव व्यवस्थापन, प्रभावी संवादकला, संयम, सेवाभावी वृत्ती आणि भाविकांशी योग्य पद्धतीनं संवाद साधण्याबाबत प्रशिक्षण दिलं जातंय.
कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल : ठराविक एखाद्या प्रश्नासह कर्मचाऱ्यांकडे आल्यानंतर त्याच्याकडे केवळ तक्रारदार म्हणून न पाहता साईबाबांचा भक्त म्हणून संवेदनशीलतेनं पाहावं, त्याचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घ्यावं आणि शक्य तेवढं योग्य मार्गदर्शन करावं याबाबतही कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केलं जातंय. साईबाबा संस्थानच्या या उपक्रमामुळं कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल होण्यास मदत होणार आहे. भाविकांच्या मनात शिर्डी आणि साई संस्थानबद्दल चांगली भावना निर्माण व्हावी, तसेच दर्शनासोबतच त्यांना आपुलकीचा आणि समाधानाचा अनुभव मिळावा यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे.
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