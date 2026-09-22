ETV Bharat / state

शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! 'या' तीन प्रमुख विभागांना मिळालं आंतरराष्ट्रीय ISO मानांकन

शिर्डीच्या श्री साईबाबातीन प्रमुख विभागांना उत्कृष्ट व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि पारदर्शक सेवेसाठी मानाचं आंतरराष्ट्रीय 'ISO' प्रमाणपत्र प्राप्त झालंय. याचा आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे रवींद्र महाले यांनी...

Shirdi Sai Baba Sansthan International ISO Certification
शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या तीन प्रमुख विभागांना आंतरराष्ट्रीय ISO मानांकन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 1:43 PM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 2:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : साईबाबा संस्थानच्या प्रशासकीय आणि सेवा व्यवस्थापनात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. साईबाबा संस्थानअंतर्गत कार्यरत असलेल्या संरक्षण विभाग, साईमंदिर विभाग आणि जनसंपर्क विभाग या तीन प्रमुख विभागांना त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यपद्धती, शिस्तबद्ध नियोजन, पारदर्शक सेवा आणि निर्धारित मानकांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबद्दल नुकतंच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं 'ISO' मानांकन प्राप्त झालं आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचं मनापासून कौतुक करून अभिनंदन केलं आहे.

शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या प्रशासकीय आणि सेवा व्यवस्थापनाचा पसारा अथांग आहे. दररोज देश-विदेशातून हजारो साईभक्त साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येत असतात. भाविकांची ही वाढती संख्या, त्यांच्या दर्शनाचे नियोजन, सुरक्षा, निवास, भोजन तसेच विविध सेवा सुरळीतपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी साई संस्थानची प्रशासकीय यंत्रणा अहोरात्र कार्यरत असते. संस्थानमध्ये सध्या जवळपास 6300 कर्मचाऱ्यांसह अधिकारी सेवा बजावत असून, तब्बल 40 विविध विभागांच्या माध्यमातून संस्थानचा हा व्यापक कारभार सांभाळला जात आहे.

माहिती देताना गोरक्ष गाडीलकर (ETV Bharat)

साईबाबा संस्थानचे अधिकारी आणि कर्मचारी आपापल्या जबाबदाऱ्या अत्यंत निष्ठेनं, प्रामाणिकपणे आणि सेवाभावानं पार पाडत आहेत. अनेक कर्मचारी आपलं काम केवळ नोकरी म्हणून न पाहता, ती साईबाबांची सेवा आहे या भावनेतून करत असल्यानं संस्थानच्या कार्याची विविध स्तरांवर दखल घेतली जात आहे. याच सेवाभावी वृत्तीमुळे संस्थानच्या कामकाजाची प्रशंसा होत असून, विविध विभागांना मिळणारी 'ISO' मानांकनं ही त्याच गुणवत्तापूर्ण सेवेला मिळालेली पावती मानली जात आहे.

Shirdi Sai Baba Sansthan International ISO Certification
शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या विभागाला मिळालेलं ISO मानांकन (ETV Bharat)

साईप्रसादालयाला 2010 मध्येच 'ISO' मानांकन मिळालं होतं. साईबाबा संस्थानचे साईप्रसादालय हे आशिया खंडातील सर्वात मोठं अन्नछत्र म्हणून ओळखलं जातं. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून तसंच परदेशातून शिर्डीत येणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी संस्थानच्या वतीनं या प्रसादालयात भोजनाची व्यवस्था केली जाते. साईप्रसादालयात दररोज सरासरी 40 ते 45 हजार भाविक भोजनाचा लाभ घेतात. विविध सण, उत्सव आणि गर्दीच्या काळात ही संख्या तब्बल 80 ते 90 हजारांपर्यंत पोहोचतं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भोजन व्यवस्था असूनही स्वच्छता, अन्नव्यवस्थापन आणि सेवा गुणवत्तेचे निकष काटेकोरपणे पाळले जात असल्यानं, साई संस्थानच्या साईप्रसादालयाला 2010 सालीच 'ISO' मानांकन प्राप्त झालं आहे. मोठ्या प्रमाणावर भाविकांना भोजन उपलब्ध करून देतानाही स्वच्छता आणि व्यवस्थापनाचा उच्च दर्जा राखण्यात संस्थान यशस्वी ठरलं आहे.

Shirdi Sai Baba Sansthan International ISO Certification
साईमंदिर विभागाच्या शिस्तबद्ध व्यवस्थापनाची आंतरराष्ट्रीय दखल (ETV Bharat)

दरम्यान, लाखो भाविकांची दररोज वर्दळ असलेल्या साईबाबा मंदिर परिसरात स्वच्छता चांगल्या प्रकारे राखली जात असल्यानं, संस्थानच्या स्वच्छता व्यवस्थेलाही 2014 साली 'ISO' मानांकन प्राप्त झालं आहे. त्याचबरोबर साई आश्रम भक्तनिवास, साईप्रसाद भक्तनिवास आणि द्वारावती भक्तनिवास येथेही स्वच्छता व व्यवस्थापनाच्या निकषांची पूर्तता केल्याबद्दल 'ISO' मानांकन प्राप्त झालं आहे. 'ISO' मानांकनाच्या निकषांची सातत्यानं पूर्तता होत आहे की नाही, याचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो. संबंधित संस्थेचे अधिकारी शिर्डीत येऊन संस्थानच्या विविध विभागांमधील स्वच्छता, व्यवस्थापन, सेवा पद्धती आणि निर्धारित मानकांची पाहणी करतात. त्यानंतर आवश्यक प्रक्रियेनुसार 'ISO' मानांकनाचं नूतनीकरण केलं जातं. 'ISO' मानांकन रिन्यू करण्यासाठी जो खर्च येतो, तो खर्च बंगळुरू येथील साईभक्त केशूमूर्ती यांनी केला आहे. साईबाबा संस्थानला आज हे 'ISO' मानांकन प्रमाणपत्र मिळालं आहे.

संरक्षण विभागाचा प्रामाणिकपणाचा नवा आदर्श

आता त्यापाठोपाठ साई संस्थानच्या संरक्षण विभाग, साईमंदिर विभाग आणि जनसंपर्क विभागानंही 'ISO' मानांकनाचा बहुमान संपादन केला आहे. या मानांकनामध्ये संरक्षण विभागाची कामगिरी विशेष उल्लेखनीय ठरली आहे. संरक्षण विभागानं केवळ मंदिर परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था सांभाळण्याचं काम केलं नाही, तर प्रामाणिकपणाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. मागील जवळपास दीड वर्षाच्या कालावधीत मंदिर परिसर, भक्तनिवास तसंच संस्थानच्या इतर विविध भागांत भाविकांच्या हरवलेल्या अथवा विसरलेल्या मौल्यवान वस्तू आणि दागिन्यांचा शोध घेऊन, सुमारे ९६ लाख रुपयांचा ऐवज संबंधित मूळ भाविकांना सुरक्षितपणे परत करण्यात आला आहे. भाविकांच्या सुरक्षेची काळजी घेणं, मंदिर परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था सक्षम ठेवणं, दर्शनाच्या रांगा अत्यंत शिस्तबद्ध आणि सुरळीत ठेवणं, गर्दीच्या काळात प्रभावी नियोजन करणं तसंच सुरक्षाविषयक निर्धारित निकषांची यशस्वीपणे पूर्तता करणं, या सर्व बाबींची दखल घेण्यात आली आहे. त्यामुळे संरक्षण विभागाला 'ISO' मानांकन मिळणं ही संस्थानच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण कामगिरी ठरली आहे.

साईमंदिर विभागाच्या शिस्तबद्ध व्यवस्थापनाची दखल

साईबाबा मंदिर विभागानेही आपल्या शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीची मोहर 'ISO' मानांकनावर उमटवली आहे. साईबाबांच्या मंदिरातील पूजा-अर्चा, धार्मिक विधी, विविध आरत्या तसेच दररोज होणाऱ्या दर्शन व्यवस्थेचे नियोजन अत्यंत काटेकोरपणे केले जाते. वर्षभर होणारे विविध सण, उत्सव आणि विशेष धार्मिक कार्यक्रम तसेच गर्दीच्या कालावधीत भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असतानाही, मंदिर विभागाकडून संपूर्ण व्यवस्था शिस्तबद्ध पद्धतीने हाताळली जाते. भाविकांना सुरक्षित आणि सुरळीत दर्शन मिळावे, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातात. मंदिरातील धार्मिक परंपरा, पूजा-अर्चेची पद्धत, दर्शन व्यवस्था आणि प्रशासकीय कार्यपद्धती यामध्ये आवश्यक असणाऱ्या सर्व नियम व मानकांचे तंतोतंत पालन केले जाते. 'ISO' मानांकनासाठी आवश्यक असलेल्या विविध निकषांची पूर्तता मंदिर विभागाने केल्याने या विभागाला हा बहुमान प्राप्त झाला आहे.

जनसंपर्क विभागाच्या कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल

दुसरीकडे, संस्थानच्या जनसंपर्क विभागाच्या कार्यपद्धतीतही गेल्या काही काळात अमूलाग्र आणि सकारात्मक बदल घडवून आणले गेले आहेत. शिर्डीत येणाऱ्या व्हीआयपी (VIP) भाविकांचे व्हीआयपी दर्शन, विविध सण-उत्सवांच्या काळातील माहिती व प्रसिद्धीचे नियोजन, प्रसारमाध्यमांशी समन्वय तसेच संस्थानच्या विविध उपक्रमांची माहिती भाविक आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. विविध महत्त्वाच्या प्रसंगी माध्यमांशी योग्य समन्वय राखत संस्थानच्या उपक्रमांची आणि सेवांची माहिती प्रभावीपणे पोहोचवण्याचे काम जनसंपर्क विभाग करत आहे. कार्यपद्धतीत आवश्यक सुधारणा करून निर्धारित मानकांची पूर्तता केल्याने जनसंपर्क विभागालाही 'ISO' प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवाभावाचं फलित

या संपूर्ण यशाचे श्रेय साई संस्थानच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देताना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी त्यांचे मनापासून अभिनंदन केले. संस्थानच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मनापासून केलेल्या सेवेचे त्यांनी कौतुक केले. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेली निष्ठा, प्रामाणिकपणा, मेहनत आणि सेवाभाव यामुळेच संस्थानचे कामकाज विविध स्तरांवर नावाजले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नव्यानं प्राप्त झालेले 'ISO' मानांकन हे केवळ संबंधित तीन विभागांचं यश नसून, साईबाबा संस्थानच्या एकूणच गुणवत्तापूर्ण, शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक सेवा व्यवस्थेचं प्रतीक असल्याचे मानले जात आहे. या मानांकनामुळे शिर्डीत येथे येणाऱ्या भाविकांना मिळणाऱ्या सुविधांचा दर्जा आणखी उंचावण्यास निश्चितच मदत होईल, असा विश्वासही गाडीलकर यांनी व्यक्त केला.

दररोज हजारो भाविकांची सेवा

साईबाबांच्या दर्शनासाठी वर्षभरात कोट्यवधी भाविक शिर्डीत येतात; तर दररोज सरासरी 60 ते 70 हजार भाविक साईबाबांच्या दर्शनाचा लाभ घेतात. या भाविकांच्या सुविधा आणि व्यवस्थेसाठी साईबाबा संस्थानच्या वतीने भक्तनिवास, साईप्रसादालय आणि विविध सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. भाविकांची संख्या सातत्याने वाढत असतानाही सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन, दर्शन व्यवस्था, निवास आणि माहिती-प्रसिद्धी या सर्व बाबींचे व्यवस्थापन संस्थानच्या विविध विभागांकडून केले जाते. अशा व्यापक व्यवस्थेत तीन प्रमुख विभागांना मिळालेले हे 'ISO' मानांकन संस्थानच्या कार्यपद्धतीला मिळालेली महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय मान्यता ठरली आहे.

साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला सुरक्षित, शिस्तबद्ध, स्वच्छ, पारदर्शक आणि समाधानकारक सेवा देण्याच्या संस्थानच्या प्रयत्नांना या नव्या ISO मानांकनामुळे निश्चितच नवे बळ मिळाले आहे. साई संस्थानच्या विविध विभागांकडून सुरू असलेल्या सेवाभावी आणि गुणवत्तापूर्ण कामकाजामुळे शिर्डीतील भाविक सेवा व्यवस्थेला आणखी नवी उंची मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा -

शिर्डीत तरुण साईभक्ताने साकारला 'बूटी' वाड्याचा देखावा, पर्यावरणपूरक साहित्याचा केला वापर

Last Updated : September 22, 2026 at 2:21 PM IST

TAGGED:

SHIRDI SAI BABA ISO NEWS
ISO CERTIFICATION SHIRDI
शिर्डी साईबाबा संस्थान
साई संस्थान आयएसओ प्रमाणपत्र
SHIRDI SAI BABA SANSTHAN ISO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.