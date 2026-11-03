90 रुपयांच्या सॉक्सपासून 1 कोटींचा ऐवज! शिर्डी साईदरबारातील प्रामाणिकपणाची 'ही' प्रेरणादायी कहाणी वाचली का?
शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांनी गेल्या अडीच वर्षांत तब्बल 1 कोटी रुपयांहून अधिक ऐवज परत केला आहे. आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे रवींद्र महाले यांनी.
Published : November 3, 2026 at 1:44 PM IST
शिर्डी : गर्दीने फुललेला साईमंदिर परिसर, दर्शनासाठी लागलेल्या लांबच लांब रांगा, साईनामाचा अखंड गजर, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले हजारो भाविक आणि साईचरणी अर्पण झालेली अपार श्रद्धा! या गर्दीत एखाद्या भाविकाच्या खिशातून पैशांचे पाकीट पडते, कुणाच्या हातातील सोन्याची अंगठी किंवा दागिना हरवतो, तर कुणाचा मोबाईल, घड्याळ अथवा अन्य मौल्यवान वस्तू गहाळ होते. अशा वेळी संबंधित भाविकाच्या मनात निर्माण होणारी चिंता स्वाभाविक असते; मात्र शिर्डीच्या साईदरबारात हरवलेल्या वस्तूंच्या प्रत्येक कहाणीला प्रामाणिकपणाची एक सुंदर किनार लाभली आहे. दुसऱ्याच्या हाताला लागलेली मौल्यवान वस्तू स्वतःकडे न ठेवता, ती संस्थानच्या सुरक्षा विभागाकडे जमा करणारे कर्मचारी आज हजारो भाविकांसाठी विश्वासाचे प्रतीक बनले आहेत.
एप्रिल 2024 पासून दसरा 2026 पर्यंतच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत, सुमारे एक कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा ऐवज 700 हून अधिक भाविकांना परत करण्यात आला आहे. यामध्ये सुमारे 40 तोळे सोने, चांदीच्या मौल्यवान वस्तू, लाखोंची रोख रक्कम, मोबाईल फोन, घड्याळे आणि सात दुचाकींचा समावेश आहे. हरवलेली वस्तू पुन्हा मिळाल्याचा आनंद भाविकांसाठी अनमोल असतोच; मात्र ती वस्तू प्रामाणिकपणे परत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सेवाभाव आणि कर्तव्यनिष्ठा हीच या उपक्रमाची खरी ओळख ठरली आहे.
चोरीच्या घटनांना आळा : सुरक्षा विभागाची दुहेरी जबाबदारी
शिर्डी हे केवळ देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील साईभक्तांचे श्रद्धास्थान आहे. दररोज हजारो भाविक, तर उत्सव आणि सुट्ट्यांच्या काळात लाखोंच्या संख्येने भाविक साईदर्शनासाठी दाखल होतात. त्यामुळे मंदिर परिसर, भक्तनिवास, प्रसादालय आणि अन्य ठिकाणी मोठी गर्दी असते. या गर्दीचा फायदा घेत काही चोरट्यांकडून भाविकांच्या मौल्यवान वस्तूंवर डल्ला मारण्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या होत्या. मध्य प्रदेश, तेलंगणा तसेच महाराष्ट्रातील काही चोरट्यांच्या टोळ्यांकडून चोरीचे प्रकार घडत असल्याचेही निदर्शनास आले होते. त्यामुळे भाविकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी एप्रिल 2024 मध्ये रोहिदास माळी यांनी साईबाबा संस्थानचे सुरक्षा अधिकारी म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर, मंदिर परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला.
साई संस्थानच्या सुरक्षा विभागातील सिव्हिल कर्मचाऱ्यांची टीम अधिक कार्यक्षम करण्यात आली. चोरीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या. संशयितांवर लक्ष ठेवण्याबरोबरच चोरीच्या घटनांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाईची भूमिका घेण्यात आली. परिणामी, मंदिर परिसरातील चोरीच्या घटनांना आळा घालण्यास मदत झाली. मात्र, या सुरक्षा व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य केवळ चोऱ्या रोखण्यापुरते मर्यादित राहिले नाही; भाविकांच्या हरवलेल्या वस्तू शोधून त्या त्यांच्या मूळ मालकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारीही सुरक्षा विभागाने तितक्याच गांभीर्याने स्वीकारली. त्यामुळे सुरक्षा विभागाची भूमिका केवळ पहारा देणारी यंत्रणा न राहता, भाविकांच्या अडचणीच्या वेळी मदतीला धावून जाणारी सेवाभावी व्यवस्था म्हणून पुढे आली आहे.
वस्तू सापडली की थेट सुरक्षा विभागाकडे
साई मंदिर परिसर, भक्तनिवास, प्रसादालय किंवा संस्थानच्या अन्य ठिकाणी एखादी मौल्यवान वस्तू सापडल्यास, ती स्वतःकडे न ठेवता तातडीने सुरक्षा विभागाकडे जमा करण्याची प्रामाणिक परंपरा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांनी जपली आहे. जमा झालेल्या प्रत्येक वस्तूची अधिकृत नोंद केली जाते. त्यावरील ओळखचिन्हे, उपलब्ध कागदपत्रे, वस्तूचे स्वरूप आणि इतर तपशीलांच्या आधारे मूळ मालकाचा शोध घेतला जातो. संबंधित भाविक मंदिर परिसरातच असल्यास ध्वनिक्षेपकाद्वारे घोषणाही केल्या जातात; मात्र भाविक सापडला नाही, तर त्या वस्तू संस्थानच्या लेखाशाखेकडे सुरक्षितपणे जमा केल्या जातात. विशेष म्हणजे, हरवलेल्या वस्तूंची माहिती संस्थानच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध केली जाते. त्यामुळे शिर्डीतून आपल्या गावी परत गेलेल्या भाविकालाही हरवलेल्या वस्तूंचा शोध घेणे शक्य होते. संकेतस्थळावरील माहितीच्या आधारे भाविक संस्थानशी संपर्क साधतात; त्यानंतर आवश्यक ओळख आणि कागदपत्रांची पडताळणी करून संबंधित वस्तू त्यांच्या स्वाधीन केल्या जातात. म्हणजेच, भाविक शिर्डीतून परत गेला तरी त्याचा हरवलेला ऐवज त्याच्यापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था संस्थानने उभी केली असल्याची माहिती, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे.
90 रुपयांच्या सॉक्समधून प्रामाणिकपणाच्या गौरवाची सुरुवात
या संपूर्ण उपक्रमातील सर्वांत प्रेरणादायी आणि रंजक भाग म्हणजे, प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी सुरू झालेली एक छोटीशी कल्पना. अनेक कर्मचारी कोणतीही अपेक्षा न ठेवता भाविकांच्या मौल्यवान वस्तू सुरक्षा विभागाकडे जमा करतात. त्यांच्या या प्रामाणिकपणाची दखल घेतली जावी, त्यांना प्रोत्साहन मिळावे आणि इतर कर्मचाऱ्यांनाही त्यातून प्रेरणा मिळावी, या उदात्त हेतूने सुरक्षा अधिकारी रोहिदास माळी यांनी एक अनोखा उपक्रम सुरू केला. एप्रिल 2024 मध्ये झालेल्या पहिल्या सत्कारावेळी माळी यांनी स्वतःच्या खिशातून अवघ्या 90 रुपये किमतीचे सॉक्स एका प्रामाणिक कर्मचाऱ्याला भेट दिले. भेटवस्तूची किंमत छोटी होती, पण त्यामागील भावनेचे मोल मात्र खूप मोठे होते. एखाद्या कर्मचाऱ्याने प्रामाणिकपणे केलेल्या कामाची वरिष्ठांकडून दखल घेतली जाते आणि त्याचे सार्वजनिक कौतुक होते, ही भावना कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे प्रोत्साहन ठरली. या छोटेखानी सत्काराचा फोटो आणि माहिती व्हॉट्सअॅपवर प्रसारित झाली; त्यानंतर संस्थानचे कर्मचारी, ग्रामस्थ आणि साईभक्तांकडून या उपक्रमाचे कौतुक होऊ लागले. एका साध्या सॉक्स भेटीने सुरू झालेला हा प्रवास पुढे प्रामाणिकपणाचा गौरव करणाऱ्या प्रेरणादायी परंपरेत रूपांतरित झाला असल्याची माहिती, साईबाबा संस्थानचे सुरक्षा प्रमुख रोहिदास माळी यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे प्रोत्साहन : उपक्रमाला संस्थात्मक बळ
साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनीही या उपक्रमाची दखल घेतली. कर्मचाऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक ही केवळ एखाद्या अधिकाऱ्याची वैयक्तिक कृती न राहता, त्याला संस्थात्मक पातळीवर प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यानंतर, प्रामाणिकपणे वस्तू जमा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भेटवस्तू देऊन त्यांचा गौरव करण्यात येऊ लागला. पाण्याचे थर्मास, मिठाई तसेच दैनंदिन उपयोगातील विविध वस्तू देऊन कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे कौतुक करण्यात आले; त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह वाढला. आपली प्रामाणिक कृती वरिष्ठांच्या नजरेत येते आणि तिचा सन्मानही केला जातो, याची जाणीव कर्मचाऱ्यांना झाली. या उपक्रमाची माहिती साईभक्तांपर्यंत पोहोचल्यानंतर, काही दानशूर भाविकांनीही प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांच्या सत्कारासाठी भेटवस्तू पाठविण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे या उपक्रमाला संस्थानच्या प्रशासनाबरोबरच समाजातूनही उत्स्फूर्त पाठबळ मिळू लागले. ९० रुपयांच्या सॉक्सपासून सुरू झालेली ही छोटीशी कल्पना, आज प्रामाणिकपणा आणि सद्वर्तनाचा गौरव करणारी प्रेरणादायी परंपरा बनली आहे.
एक कोटींचा ऐवज आणि 700 हून अधिक भाविकांना दिलासा
अडीच वर्षांच्या कालावधीत भाविकांना परत करण्यात आलेल्या वस्तूंची व्याप्ती पाहिली, तर या उपक्रमाचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होते. एखाद्याचा मोबाईल, दुसऱ्याचे सोन्याचे दागिने, कुणाची मोठी रोख रक्कम, तर एखाद्याचे वाहन हरवण्याच्या घटना घडल्या; मात्र, या वस्तूंचा शोध घेऊन त्या संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे केले.
या कालावधीत परत करण्यात आलेल्या वस्तूंचा तपशील:
• रोख रक्कम: सुमारे 40 लाख रुपये
• सोन्याच्या वस्तू व दागिने: सुमारे 35 लाख रुपये
• चांदीच्या वस्तू: सुमारे 15 लाख रुपये
• मोबाईल फोन: सुमारे 7 लाख रुपये
• घड्याळे व अन्य वस्तू: सुमारे 3 लाख रुपये
एकूण अंदाजित मूल्य सुमारे एक कोटी रुपये!
यामध्ये सुमारे 40 तोळे सोने, दहा लाख रुपयांच्या चांदीच्या वस्तू 50 हून अधिक मोबाईल फोन, सुमारे 40 घड्याळे आणि सात दुचाकींचा समावेश आहे. या उपक्रमाचा लाभ 700 हून अधिक भाविकांना झाला आहे. आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन पाहिले, तर प्रत्येक वस्तू परत करण्यामागे एका भाविकाचा आनंद, समाधान आणि संस्थानवर अधिक दृढ झालेला विश्वास दडलेला आहे.
साईसेवेचा खरा अर्थ माणुसकीतून अधोरेखित
तीर्थक्षेत्राला भेट देणारा भाविक केवळ दर्शन घेऊन परत जात नाही, तर त्या ठिकाणच्या व्यवस्थेचा, सेवाभावाचा आणि अनुभवाचाही ठसा मनात घेऊन जातो. शिर्डीत दर्शनासाठी आलेल्या भाविकाची मौल्यवान वस्तू हरवली आणि ती पुन्हा त्याला मिळाली, तर त्याच्या मनात निर्माण होणारे समाधान शब्दांत व्यक्त करणे कठीण असते. या संपूर्ण उपक्रमामागे सुरक्षा अधिकारी रोहिदास माळी यांचा पुढाकार; मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे व प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले यांचे प्रोत्साहन; सुरक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांची तत्परता आणि दानशूर साईभक्तांचे सहकार्य अशी एक सकारात्मक साखळी उभी राहिली आहे.
साईबाबांच्या दरबारात येणारा प्रत्येक भाविक श्रद्धेची शिदोरी घेऊन येतो. त्याला सुरक्षित आणि समाधानकारक दर्शनाचा अनुभव देणे ही संस्थानची जबाबदारी आहे. मात्र, भाविक अडचणीत असताना त्याच्या मदतीला धावून जाणे आणि त्याच्या हरवलेल्या वस्तू प्रामाणिकपणे परत करणे, हीदेखील साईसेवेचीच एक महत्त्वाची बाजू आहे. वस्तू हरवणे ही भाविकांसाठी चिंतेची बाब असते; पण शिर्डीत हरवलेली वस्तू प्रामाणिकपणे परत मिळू शकते, हा विश्वास निर्माण करणे ही मोठी उपलब्धी आहे. कारण, साईदरबारात भक्तांना केवळ श्रद्धेचे आणि भक्तीचेच नव्हे, तर प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा आणि माणुसकीचेही दर्शन घडत आहे.
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