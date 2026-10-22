साईबाबांच्या जीवनप्रवासाचं दर्शन घडवणाऱ्या 121 कॅनव्हास चित्रकृती शिर्डी संस्थानाकडे सुपूर्द
के. व्ही. रमणी यांनी प्रसिद्ध चित्रकार सुनील शेटगावकर यांनी 8 वर्षे घेऊन साकारलेल्या साईबाबांच्या जीवनचरित्रावरील 121 कॅनव्हास चित्रकृती शिर्डी संस्थानला देणगीस्वरूपात सुपूर्द केल्या आहेत.
Published : October 22, 2026 at 7:33 AM IST
शिर्डी : साईबाबांच्या जीवनातील विविध प्रसंग, त्यांची आध्यात्मिक शिकवण आणि साईचरित्रातील महत्त्वपूर्ण घटनांचं दर्शन घडवणाऱ्या तब्बल 121 सुंदर चित्रकृती साईबाबा संस्थानला देणगीस्वरूपात सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. चेन्नई येथील श्री साई ट्रस्टचे संस्थापक तथा दानशूर साईभक्त के. व्ही. रमणी यांनी या अमूल्य चित्रकृती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याकडे सुपूर्द केल्या. या चित्रकृतींमुळे शिर्डीत येणाऱ्या साईभक्तांना साईबाबांच्या जीवनातील विविध प्रसंग चित्रांच्या माध्यमातून जाणून घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
साईबाबांच्या जीवनचरित्रावर आधारित या चित्रकृती 'ऑइल ऑन कॅनव्हास' प्रकारातील असून, प्रत्येक चित्राचा आकार 8 बाय 5 फूट आहे. प्रसिद्ध चित्रकार सुनील शेटगावकर यांनी तब्बल आठ वर्षांच्या कालावधीत, म्हणजेच 2011 ते 2019 या दरम्यान या चित्रकृती साकारल्या आहेत. कलात्मकता, आकर्षक रंगसंगती आणि प्रसंगांचे प्रभावी चित्रण ही या चित्रकृतींची वैशिष्ट्ये आहेत. साईचरित्रातील महत्त्वाच्या घटनांना चित्ररूप देताना साईबाबांच्या जीवनातील विविध पैलू या माध्यमातून उलगडण्यात आले आहेत. या 121 चित्रकृतींमध्ये साईबाबांच्या जीवनातील सुमारे 118 कथा आणि प्रसंगांचा समावेश आहे.
साईबाबांच्या द्वारकामाईतील विविध घटना, साईबाबांचं दर्शन तसेच ज्ञानेश्वर कथेसारख्या महत्त्वपूर्ण कथांचं चित्रण या संग्रहात करण्यात आलं आहे. काही विस्तृत कथांचं महत्त्व आणि त्यातील घटनाक्रम प्रभावीपणे मांडण्यासाठी तीन स्वतंत्र चित्रकृतींचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे साईचरित्रातील विविध प्रसंग भाविकांना अधिक सविस्तरपणे समजून घेण्यास मदत होणार आहे. साईबाबांचं जीवन हे श्रद्धा-सबुरी, प्रेम, करुणा, मानवसेवा आणि सर्वधर्मसमभाव या मूल्यांचा संदेश देणारे आहे. त्यांच्या जीवनातील प्रसंग चित्रांच्या माध्यमातून पाहताना भाविकांना या मूल्यांचा परिचय होईल. विशेषतः नव्या पिढीला साईबाबांचे जीवनकार्य आणि त्यांची शिकवण समजून घेण्यासाठी या चित्रकृती उपयुक्त ठरणार असल्याचं देणगीदार साईभक्त के. व्ही. रमणी यांनी सांगितलं आहे.
साईबाबा संस्थानच्या वतीनं या सर्व चित्रकृतींना आकर्षक फ्रेम्स करून प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक चित्रामध्ये कोणता प्रसंग साकारण्यात आला आहे, याची माहिती साईभक्तांना मिळावी यासाठी स्वतंत्र माहिती फलकही तयार करण्यात येणार आहेत. संस्थानच्या दर्शन रांग संकुलासह श्री साईप्रसादालय, भक्तनिवास आणि इतर योग्य ठिकाणी या चित्रकृती लावण्याचं नियोजन करण्यात आलं असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली आहे.
शिर्डीत दररोज देश-विदेशातून हजारो साईभक्त साईबाबांच्या दर्शनासाठी येतात. दर्शनासाठी प्रतीक्षा करताना तसेच संस्थानच्या विविध सुविधांचा लाभ घेताना, या चित्रकृतींच्या माध्यमातून भाविकांना साईबाबांच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण प्रसंगांची माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे या चित्रकृती केवळ परिसराच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या ठरणार नाहीत, तर साईचरित्राचा परिचय करून देणारे एक महत्त्वपूर्ण माध्यमही ठरणार असल्याचेही गाडीलकर यांनी सांगितलं आहे.
के. व्ही. रमणी हे साईबाबांचे निस्सीम भक्त असून, त्यांनी यापूर्वीही साईबाबा संस्थानच्या विविध उपक्रमांसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. शिर्डीत येणाऱ्या साईभक्तांच्या निवासाची उत्तम व्यवस्था व्हावी या उद्देशानं, त्यांनी साई आश्रमात 1536 खोल्यांच्या बांधकामासाठी तसेच साई आश्रम-2 येथे 200 डॉर्मिटरींच्या बांधकामासाठी योगदान दिलं आहे. त्यांच्या या कार्यामुळे शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांच्या निवासव्यवस्थेला मोठा हातभार लागला आहे. भाविकांना निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच आता साईबाबांच्या जीवनचरित्रावर आधारित 121 चित्रकृतींची देणगी देऊन त्यांनी साईभक्ती आणि सेवाभावाचा आणखी एक आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांच्या या योगदानामुळे साईबाबांच्या जीवनातील विविध प्रसंग अधिकाधिक भाविकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार असल्याचं यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितलं आहे.
साईबाबांच्या जीवनचरित्रावर आधारित एवढ्या मोठ्या संख्येने चित्रकृती विनामूल्य देणगीस्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याबद्दल साईबाबा संस्थानच्या वतीने के. व्ही. रमणी आणि श्री साई ट्रस्टचे आभार व्यक्त करण्यात आले. रमणी यांना उत्तम आरोग्य,आनंद आणि दीर्घायुष्य लाभावे अशी प्रार्थनाही यावेळी संस्थानच्या वतीनं साईबाबांच्या चरणी करण्यात आली. साईबाबांच्या जीवनातील प्रसंगांचे जतन, संवर्धन आणि भाविकांपर्यंत त्यांचा संदेश पोहोचविण्याच्या दृष्टीने हा चित्रसंग्रह महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.या 121 चित्रकृतींमुळे शिर्डीत येणाऱ्या साईभक्तांना साईचरित्राचं दर्शन घडण्याबरोबरच साईबाबांच्या विचारांची आणि शिकवणीची ओळख अधिक प्रभावीपणे होणार आहे.
हेही वाचा -
राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडेंचे साईचरणी साकडे, महाराष्ट्रातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी प्रार्थना