राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी साईबाबा संस्थानचा पुढाकार; मुख्यमंत्र्यांना पाच कोटी रुपयांचा धनादेश सुपूर्द
शिर्डी साई संस्थाननं दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला पाच कोटी रुपये दिले आहेत.
Published : October 28, 2026 at 7:11 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि दुष्काळ निवारणाच्या विविध उपाययोजनांना आर्थिक बळ देण्यासाठी शिर्डी साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था यांच्या वतीनं मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला पाच कोटी रुपयांचे आर्थिक योगदान मंगळवारी देण्यात आलं आहे.
राज्यात यंदा पावसानं ओढ दिल्यानं निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शेगावच्या श्री संत गजानन महाराज संस्थाननं 1 कोटी 11 लाख रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी सप्टेंबर 2026 मध्ये सुपूर्द केला होता. त्यापाठोपाठ शिर्डी संस्थाननंदेखील मुख्यमंत्री सहायता निधी दिला आहे. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 5 कोटी रुपये आर्थिक योगदानाचा धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी, मराठवाडा व महाराष्ट्र कृष्णा खोरे) तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी व कोकण) गिरीश महाजन उपस्थित होते.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्याबरोबरच आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून मदतकार्याला गती देणे महत्त्वाचे ठरते. याच सामाजिक जाणिवेतून साईबाबा संस्थाननं मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस पाच कोटी रुपयांचे योगदान दिलं आहे. या निधीमुळे राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होण्यास हातभार लागणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मदतकार्य करण्यासाठी अशा प्रकारचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. धार्मिक आणि आध्यात्मिक कार्यासोबतच सामाजिक प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता जपत संस्थाननं मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. नैसर्गिक संकटांच्या काळात समाजातील विविध घटकांनी परस्पर सहकार्य करणे आवश्यक असते. अशा सहकार्यातून मदतकार्याला बळ मिळू शकते आणि संकटग्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लागू शकतो.
तीन दिवसांमध्ये जमा झाले होते 7 कोटी 81 लाख रुपये- साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था शिर्डी हे देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांचे श्रद्धास्थान आहे. भाविक साईसंस्थानला मोठ्या प्रमाणात दान देत असतात. त्यातून भाविकांना दर्शन, निवास, भोजन आणि इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच साई संस्थान विविध सामाजिक आणि सेवाभावी उपक्रमांमध्येही योगदान देत असते. साईबाबांच्या दरबारात गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त भाविकांनी तीन दिवसांच्या या उत्सव काळात साईचरणी तब्बल 7 कोटी 81 लाख रुपयांची गुरुदक्षिणा जमा झाली होती.