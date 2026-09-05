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शिर्डी साई मंदिरात गोपाळकाला उत्साहात साजरा; तात्या पाटील कोते यांच्या वंशजांच्या हस्ते फुटली दहीहंडी

शिर्डीतील साईबाबा मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव आणि गोपाळकाला उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला, ज्यामध्ये पारंपरिक प्रथेनुसार अजित कोते यांच्या हस्ते दहीहंडी फोडण्यात आली.

Shirdi Sai Baba Sansthan Celebrates Krishna Janmashtami and Gopal Kala Utsav
शिर्डी साई मंदिरात गोपाळकाला उत्साहात साजरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2026 at 1:23 PM IST

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शिर्डी : देशभरात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरी करण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर शिर्डी साईबाबा मंदिरातही श्रीकृष्ण जन्मोत्सव तसेच गोपाळकाला उत्सव भक्तिभावानं साजरा करण्यात आला. काल रात्री बारा वाजता साईबाबांच्या समाधी मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सवाचा कार्यक्रम पार पडला. आज गोपाळ काला निमित्तानं साईबाबांच्या समाधी मंदिरात दहीहंडी फोडून गोपाळकाला उत्सव साजरा करण्यात आला.

उत्सवाच्या निमित्तानं साईबाबा मंदिराच्या प्रवेशद्वार क्रमांक 3 समोरील श्री साईबाबा समाधी शताब्दी मंडपाच्या मंचावर नवी मुंबईतील सानपाडा येथील ह.भ.प. श्री. राजेंद्र पांडुरंग मांडेवाल महाराज यांच्या गोपाळकाला कीर्तनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सकाळी 10 ते दुपारी 12 या वेळेत हे कीर्तन पार पडलं. या कीर्तनाला शिर्डीतील ग्रामस्थ आणि साईभक्त मोठ्या संख्येनं उपस्थित होतं. कीर्तनाचा कार्यक्रम संपल्यानंतर दुपारी बारा वाजता साई संस्थानच्या वतीनं साईबाबांच्या समाधी मंदिरात फुलांनी सजवून बांधलेली दहीहंडी फोडण्यात आली. साईबाबांचे समकालीन भक्त तात्या पाटील कोते यांचे वंशज अजित कोते यांच्या हस्ते ही दहीहंडी फोडण्यात आली. दहीहंडी फोडताच उपस्थित भाविकांनी जल्लोष करत गोपाळकाल्याचा आनंद साजरा केला.

या प्रसंगी साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, मंदिर प्रमुख विष्णू थोरात, पुजारी, संस्थानचे अधिकारी व कर्मचारी, तसेच शिर्डी ग्रामस्थ आणि साईभक्त मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. दहीहंडी फोडल्यानंतर साईबाबांची दुपारची मध्यान्ह आरती पार पडली. या आरतीसाठीही भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. यानंतर मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आणि गोपाळकाला उत्सवातील धार्मिक कार्यक्रमांची सांगता झाली.

आज गोपाळकाल्यानिमित्त साईबाबांच्या समाधीसमोर दिवसभर श्रीकृष्णाची प्रतिमा ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे साईसमाधीचं दर्शन घेण्यासाठी आलेल्या भाविकांना साईबाबांचे श्रीकृष्ण स्वरूपात दर्शन घेता आले. श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या निमित्तानं मंदिर परिसरात भक्ती, श्रद्धा आणि उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं. साईबाबांच्या मंदिरातील दहीहंडी फोडल्यानंतर शिर्डी शहरात विविध मंडळांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या दहीहंडी उत्सवांना सुरुवात झाली.

दरम्यान, आज रात्री नऊ वाजता श्रीगोकुळाष्टमी उत्सवानिमित्त साईबाबांच्या रथाची मिरवणूक शिर्डी शहरातून काढण्यात येणार आहे. पारंपरिक पद्धतीनं ही रथमिरवणूक गावातून काढली जाईल. रथमिरवणूक पुन्हा साई मंदिरात परतल्यानंतर साईबाबांची रात्रीची शेजारती पार पडेल. शेजारतीनंतर गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आणि गोपाळकाला उत्सवाचा समारोप होईल.


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शिर्डीत साईंच्या मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा, दहीहंडी कार्यक्रमाची जोरदार तयारी

TAGGED:

SHIRDI SAI BABA JANMASHTAMI
JANMASHTAMI IN SHIRDI २०२६
शिर्डी साईबाबा मंदिर गोपाळकाला
शिर्डीतील दहीहंडी उत्सव बातम्या
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