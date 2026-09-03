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शिर्डी : साईबाबांच्या बुंदी प्रसादानं श्वानांचं आरोग्य धोक्यात? संस्थानाकडून कळकळीचं आवाहन

शिर्डी साईबाबा संस्थानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी मंदिर परिसरातील भटक्या श्वानांना बुंदीचा प्रसाद किंवा गोड पदार्थ न देण्याचं कळकळीचं आवाहन साईभक्तांना केलं आहे.

Shirdi Sai Baba Sansthan Prasad
शिर्डीतील साईबाबांच्या बुंदी प्रसादानं श्वानांचं आरोग्य धोक्यात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2026 at 2:51 PM IST

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शिर्डी : साईबाबांच्या दर्शनासाठी दररोज देश-विदेशातून लाखोच्या संख्येनं भाविक शिर्डीत हजेरी लावतात. साईदर्शन घेऊन मंदिराबाहेर येतानाच संस्थानतर्फे सर्व भक्तांना बुंदीचा प्रसाद वितरित केला जातो. ''मात्र, हा गोड प्रसाद मंदिर परिसरातील भटक्या श्वानांना खाऊ घालणं त्यांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरत असल्यानं, भक्तांनी श्वानांना बुंदीचा प्रसाद देऊ नये'', असं कळकळीचं आवाहन साईबाबा संस्थानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'च्या माध्यमातून साईभक्तांना केलं आहे.

''साईबाबांनी सर्व प्राणीमात्रांवर दया करण्याची आणि त्यांच्यामध्ये ईश्वराचं रूप पाहण्याची शिकवण दिली आहे. याच श्रद्धेतून आणि भावनेतून अनेक साईभक्त साईबाबांच्या दर्शनानंतर मिळणारा बुंदीचा प्रसाद मंदिर परिसरातील श्वानांना खायला घालतात. प्रसादातील गोडवा आणि तेलकट घटकांमुळे या मुक्या प्राण्यांना विविध आजारांना सामोरं जावं लागत आहे. कुत्र्यांनी बुंदीचा प्रसाद खाल्ल्यामुळे त्यांच्यात आजारपण आणि विविध व्याधी वाढण्याचं प्रमाण दिसून आलं आहे. जरी संस्थानाच्या माध्यमातून या श्वानांवर वेळोवेळी वैद्यकीय उपचार केले जात असले, तरी हा आजार मुळातून रोखण्यासाठी त्यांचा आहार योग्य राहणं गरजेचं आहे'', असंही यावेळी साईबाबा संस्थानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितलं आहे.

माहिती देताना डॉ. सुशील कोळपे (ETV Bharat)

''प्राण्यांवरील दयाभाव जपत असतानाच, त्यांच्या आरोग्याची हानी होणार नाही याची दक्षता घेणं आवश्यक आहे. त्यामुळे साईबाबा मंदिर परिसर आणि आसपास असणाऱ्या भटक्या प्राण्यांना बुंदीचा प्रसाद खाण्यास देऊ नये. साईभक्तांनी संस्थानच्या या आवाहनाची गंभीर दखल घेऊन मुक्या प्राण्यांच्या आरोग्यासाठी सहकार्य करावं'', असं आवाहन साईबाबा संस्थानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'च्या माध्यमातून सर्व साईभक्तांना केलं आहे. तसंच, साईबाबा मंदिर परिसरातही संस्थानाच्या वतीनं ठिकठिकाणी आवाहनाचं फलक लावण्यात आले आहेत.

शिर्डी येथील पशुवैद्यक डॉक्टर सुशील कोळपे यांनी भाविकांना शिर्डी मंदिर परिसरातील श्वान व मांजरांना गोड पदार्थ न देण्याचं आवाहन केलं आहे. साईबाबा मंदिर परिसरात येणारे भाविक प्रेमभावानं येथील प्राण्यांना पेढे किंवा गोड पदार्थ खाऊ घालतात. मात्र, या गोड पदार्थांमुळे प्राण्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे.

श्वानांना होतोय मधुमेह : गोड पदार्थ खाल्ल्यानं श्वानांच्या रक्तातील साखरेचं प्रमाण वाढून त्यांना मधुमेह (डायबिटीज) सारखा आजार होत आहे. यामुळे त्यांच्या शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते, त्वचेचे रोग (त्वचारोग) होतात आणि ते सुस्त बनतात. श्वानांच्या रक्तातील साखर वाढल्यामुळे त्यांची शारीरिक हालचाल कमी होत असून ते लठ्ठ होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी सेवाभावी संस्था व भाविकांनी सुस्त झालेल्या मंदिर परिसरातील श्वानांना उपचारासाठी आणलं असता, त्यांची क्लिनिकल लक्षणं पाहून आणि रक्त तपासणी करून त्यांना मधुमेहाचा त्रास असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. गोड पदार्थ हे प्राण्यांचं नैसर्गिक अन्न नसल्यानं, सर्व भाविकांनी श्वान आणि मांजरांना साखर किंवा गोड अन्नपदार्थ खाऊ घालणं टाळावं, असं आवाहन डॉ. सुशील कोळपे यांनी 'ईटीव्ही भारत'च्या माध्यमातून भाविकांना केलं आहे.

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शिर्डी साई बाबा मंदिर प्रसाद
साई बाबा मंदिर प्रसाद
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