शिर्डीत भक्तांचा जनसागर; दिवाळीच्या सुट्ट्यांत साई बाबांच्या दर्शनाला दररोज लाखभर भाविक
भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता साईबाबा संस्थानच्या वतीने दर्शन, निवास आणि प्रसाद भोजनासह विविध सुविधा अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
Published : November 15, 2026 at 9:57 AM IST
शिर्डी : दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे साईनगरी शिर्डीत साईभक्तांचा मोठा जनसागर उसळला आहे. गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून साईबाबांच्या दर्शनासाठी दररोज सुमारे एक लाख भाविक शिर्डीत दाखल होत आहेत. भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता साईबाबा संस्थानच्या वतीने दर्शन, निवास आणि प्रसाद भोजनासह विविध सुविधा अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.
भाविकांना साईदर्शनासाठी ताटकळत उभे राहावे लागू नये तसेच त्यांचा प्रवास अधिक सुखकर व्हावा, यासाठी साई संस्थानने नवीन दर्शन रांगेत 12 वातानुकूलित हॉलची व्यवस्था केली आहे. प्रत्येक हॉलमध्ये सुमारे एक हजार भाविकांची प्रतीक्षा करण्याची क्षमता असून, या माध्यमातून एकाच वेळी 12 हजार भाविकांना थांबण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. याशिवाय रेलिंगमध्ये तीन ते चार हजार आणि जुन्या दर्शन रांगेत तीन ते चार हजार भाविकांची सोय करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकाच वेळी जवळपास 20 हजार साईभक्त दर्शन रांगेत थांबू शकतात. दर्शनासाठी रांगेत असलेल्या भाविकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी सर्व दर्शन रांगा वातानुकूलित करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे रांगेतील साईभक्तांना संस्थानच्या वतीने मोफत चहा, कॉफी, दूध आणि बिस्किटांचे वाटप केले जात आहे. त्यामुळे लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वच भाविकांना मोठा दिलासा मिळत असल्याचेही गाडीलकर यांनी सांगितले.
साईदर्शन व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध आणि सुरळीत राहावी, यासाठी संस्थानची 7 प्रवेशद्वारे वेगवेगळ्या भाविकांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. गेट क्रमांक 1 मधून आरती आणि सत्यनारायण पूजेसाठी येणाऱ्या भाविकांना प्रवेश दिला जातो. व्हीआयपी पाहुण्यांसाठी गेट क्रमांक 2, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गेट क्रमांक 2-अ ची व्यवस्था आहे. गावकरी आणि दिव्यांग भाविकांना गेट क्रमांक 3 मधून प्रवेश दिला जातो. स्थानिक नागरिक तसेच बाहेर जाण्यासाठी गेट क्रमांक 4 वापरले जाते. दोनशे रुपयांचा सशुल्क दर्शन पास घेतलेल्या भाविकांसाठी गेट क्रमांक 6, तर सर्वसामान्य दर्शनार्थींसाठी गेट क्रमांक 7 खुले ठेवण्यात आले आहे.
अशा प्रकारे प्रत्येक वयोगटातील आणि विविध श्रेणीतील भाविकांसाठी स्वतंत्र प्रवेश व्यवस्था केल्यामुळे दर्शन रांगांवरील ताण कमी होण्यास मदत होत आहे. जगभरातून साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांना सुलभ दर्शनासह निवास आणि प्रसाद भोजनाची सुविधाही संस्थानकडून उपलब्ध करून दिली जात आहे.
दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये वाढलेल्या भाविकांच्या प्रचंड गर्दीचे योग्य नियोजन करत साईबाबा संस्थानने केलेली ही व्यवस्था साईभक्तांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. गर्दीचा हा ओघ आजचा दिवसही असाच कायम राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, उद्यापासून पुन्हा शाळा सुरू होणार असल्याने भाविकांची गर्दी काहीशी कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.