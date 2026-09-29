शिर्डी साई मंदिराच्या सुवर्ण कलशारोहणाला 74 वर्ष पूर्ण; पुढील वर्षी होणाऱ्या 75 व्या अमृतमहोत्सवाकडं साईभक्तांचं लक्ष
करोडो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या श्री साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून लाखो भाविक दररोज शिर्डीत येतात. आज साईबाबा मंदिर कलशारोहणाला (Kalash Rohan) 74 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
Published : September 29, 2026 at 1:52 PM IST
शिर्डी : जगाच्या कानाकोपऱ्यातील कोट्यवधी साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराच्या सुवर्ण कलशारोहणाला आज 29 सप्टेंबर रोजी 74 वर्षे पूर्ण झाली. 29 सप्टेंबर 1952 रोजी पूर्णवादाचार्य डॉ. रामचंद्र महाराज यांच्या हस्ते साईमंदिरावर सुवर्ण कलशारोहणाचा ऐतिहासिक सोहळा पार पडला होता. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मृती जागवत शिर्डीत सुवर्ण कलशारोहण स्मृतिदिन भक्तिभावानं साजरा करण्यात आला.
साई मंदिराच्या सुवर्ण कलशाचे विधिवत पूजन : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या शताब्दी मंडपात साई मंदिराच्या सुवर्ण कलशाची प्रतिकृती, साईबाबांची प्रतिमा तसेच पूर्णवादाचार्य डॉ. रामचंद्र पारनेरकर महाराज यांच्या पादुकांचे विधिवत पूजन करण्यात आले. शिर्डी ग्रामस्थ आणि पारनेरकर गुरु सेवा मंडळाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला साईभक्त, ग्रामस्थ, पारनेरकर महाराजांचे वंशज तसेच साई संस्थानचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जगातील साईभक्तांच्या श्रद्धेचे प्रमुख केंद्र : आज जगप्रसिद्ध असलेले साईबाबांचे मंदिर मुळात नागपूरचे बुटी सरकार यांचा वाडा होता. बुटी सरकार यांनी या वाड्याचे मंदिरात रूपांतर करून त्यामध्ये श्रीकृष्ण आणि श्रीराम यांच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्याचा मानस केला होता. मात्र साईबाबांनीच या वास्तूबाबत आपली इच्छा व्यक्त केली होती. मला या मंदिरातच विश्रांती घ्यावयाची आहे, असं साईबाबांनी सांगितलं होतं. साईबाबांच्या या इच्छेनुसार 1918 मध्ये त्यांच्या महानिर्वाणानंतर त्यांचे पार्थिव याच ठिकाणी समाधीस्थ करण्यात आलं. त्यानंतर बुटीवाड्याचे रूपांतर साईमंदिरात झाले. काळाच्या ओघात हे मंदिर केवळ शिर्डीचे नव्हे, तर संपूर्ण जगातील साईभक्तांच्या श्रद्धेचे प्रमुख केंद्र बनले.
कलशारोहणाचा ऐतिहासिक सोहळा : साईमंदिराच्या सभामंडपाचे काम 1952 मध्ये पूर्ण झाले. त्यानंतर मंदिरावर कलशारोहण करण्याचे निश्चित करण्यात आले. एरवी हिंदू धार्मिक परंपरेनुसार मंदिराच्या कलशारोहणाचा अधिकार ब्रह्मचर्य किंवा संन्यास आश्रम स्वीकारलेल्या व्यक्तीस असतो. मात्र साईबाबांच्या जीवनातील प्रत्येक गोष्ट जशी आगळीवेगळी आणि अनोखी होती. तशीच त्यांच्या मंदिराच्या सुवर्ण कलशारोहणाची कथाही वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पूर्णवादाचार्य डॉ. रामचंद्र महाराज हे प्रापंचिक व्यक्ती होते. त्यांच्या हस्ते 29 सप्टेंबर 1952 रोजी शिर्डीतील साईमंदिरावर सुवर्ण कलशारोहणाचा ऐतिहासिक सोहळा पार पडला. त्यामुळं हा दिवस साईमंदिराच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून 29 सप्टेंबर हा दिवस शिर्डीत सुवर्ण कलशारोहण स्मृतिदिन म्हणून साजरा केला जात आहे.
साईमंदिराच्या सुवर्ण कलशारोहणाला 2027 मध्ये 75 वर्षे पूर्ण : या कार्यक्रमाचे आयोजन साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे यांच्या पुढाकारातून करण्यात आले. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, दासगणू महाराज जयंतीचा कार्यक्रम पूर्वी आम्ही साजरा करत होतो. आता हा कार्यक्रम साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साजरा केला जात आहे. त्याचप्रमाणे साईमंदिराच्या सुवर्ण कलशारोहणाचा स्मृतिदिनही आता साईबाबा संस्थानच्या वतीनं अधिकृतपणे साजरा करण्यात येतोय. साईमंदिराच्या सुवर्ण कलशारोहणाला 2027 मध्ये 75 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळं पुढील वर्षी हा ऐतिहासिक दिवस अधिक मोठ्या स्वरूपात साजरा करण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त करण्यात आला. सुवर्ण कलशारोहणाच्या 75व्या वर्षानिमित्त मोठ्या उत्साहात अमृतमहोत्सव साजरा करण्यात येणार असल्याचं साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे यांनी सांगितलं.
75 व्या अमृतमहोत्सवाकडं साईभक्तांचं लक्ष : साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनीही या उपक्रमाला संस्थानच्या वतीनं आवश्यक ती मदत केली जाईल असं सांगितलं. त्यामुळं पुढील वर्षी होणाऱ्या 75 व्या अमृतमहोत्सवाकडं साईभक्तांचं लक्ष लागलं आहे. डॉ. लक्ष्मण पारनेरकर यांनीही उपस्थित साईभक्तांना आवाहन करत पुढील वर्षी सुवर्ण कलशारोहणाचा 75वा अमृतमहोत्सव मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावाने साजरा करण्याचं आवाहन केलं. यावेळी साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, डॉ. पारनेरकर यांचे वंशज, शिर्डी ग्रामस्थ, साईभक्त आणि पारनेरकर गुरु सेवा मंडळाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सुवर्ण कलश भाविकांसाठी श्रद्धेचे प्रतीक : साईबाबांच्या समाधी मंदिरावर विराजमान असलेला हा सुवर्ण कलश आजही कोट्यवधी भाविकांसाठी श्रद्धेचे आणि आस्थेचे प्रतीक आहे. 1952 मध्ये पार पडलेल्या त्या ऐतिहासिक कलशारोहण सोहळ्याला आता 74 वर्षे पूर्ण झाली असून 2027 मध्ये होणारा 75वा अमृतमहोत्सव या ऐतिहासिक परंपरेला नवे पर्व देणारा ठरणार आहे.
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