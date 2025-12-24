ETV Bharat / state

नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी शिर्डीत जय्यत तयारी, 31 डिसेंबरला रात्रभर सांस्कृतिक महोत्सवाचं आयोजन

नववर्षाच्या स्वागतासाठी शिर्डीमध्ये दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 8 दिवस महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यानिमित्तानं तयारी करण्यात आली आहे.

Shirdi Sai baba mandir
शिर्डी साई बाबा मंदिर (ETV Bharat)
December 24, 2025

December 24, 2025

शिर्डी : सरत्या 2025 या वर्षाला निरोप देण्यासाठी तसंच येणाऱ्या नवीन 2026 वर्षाच्या स्वागतासाठी शिर्डीचं साई मंदिर सज्ज झालं आहे. वर्षाच्या शेवटी दरवर्षी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत मोठी गर्दी होते. यंदाही भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार आहे. अशा स्थितीत भाविकांच्या सुविधेसाठी साई संस्थानच्या वतीनं जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर रोजी साई समाधी मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी रात्रभर खुलं ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती संस्थानच्या वतीनं देण्यात आली आहे.

8 दिवस शिर्डी महोत्सव : 25 डिसेंबर 2025 ते 1 जानेवारी 2026 या कालावधीत 8 दिवस शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं महोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्तानं 30 डिसेंबर 2025 ते 1 जानेवारी 2026 या तीन दिवसांत विविध सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन साईबाबा संस्थानच्या वतीनं करण्यात आलं आहे, अशी माहिती संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

46 हजार चौरस फुटांचा मंडप : दरवर्षी नाताळ सुट्टी, सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी,नवीन वर्षाच्या स्वागतानिमित्त साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असतात. संस्थानकडे शिर्डी महोत्सवासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून येणाऱ्या 53 पालख्यांची नोंदणी झालेली आहे. येणाऱ्या भाविकांची संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन मंदिर परिसरात तसंच, अतिरिक्त निवास व्यवस्थेसाठी साईधर्मशाळा व भक्त निवासस्थान इथं 46 हजार चौरस फुटांचा मंडप उभारण्यात आला आहे.

प्रसादासाठी विशेष व्यवस्था : साईभक्तांसाठी सुमारे 120 क्विंटल साखरेचं मोफत बुंदी प्रसाद पॅकेट, तसंच, सुमारे 400 क्विंटल साखरेचे मोतीचूर लाडू प्रसाद पॅकेट तयार करण्यात येणार आहेत. उत्सव कालावधीत भक्तांना प्रसाद लाडू पॅकेट सहज उपलब्ध व्हावेत, यासाठी नवीन दर्शन रांग, साईनाथ मंगल कार्यालय, द्वारकामाई समोरील खुलं नाट्यगृह, मारुती मंदिराशेजारी साई कॉम्प्लेक्स, गेट क्रमांक 4 च्या आतील बाजूस, साईप्रसादालय, सेवाधाम इमारत तसंच, सर्व निवासस्थानांमध्ये लाडू विक्री केंद्रं उभारण्यात आली आहेत. तसंच, आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त लाडू विक्री केंद्रं उभारण्याचं नियोजनही करण्यात आलं आहे.

शिर्डीत चोख सुरक्षा व्यवस्था : या कालावधीत भक्तांच्या आरोग्य सुविधेसाठी विविध ठिकाणी प्रथमोपचार केंद्रांची व्यवस्था करण्यात येणार असून तातडीच्या सेवेसाठी रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्यात येणार आहेत. तसंच, सुरक्षेच्या दृष्टीनं पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस कर्मचारी, एक शीघ्र कृती दल पथक, एक बॉम्ब शोधक पथक तैनात ठेवण्यात आलं असून बंदोबस्तासाठी अतिरिक्त पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पुरुष व महिला पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. याव्यतिरिक्त संस्थानचे पोलीस निरीक्षक व सुरक्षा कर्मचारी मिळून एकूण एक हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत राहणार आहेत.

31 डिसेंबर रोजी दिवस आणि रात्रभर कार्यक्रम : शिर्डीत येणाऱ्या सर्व भाविकांना साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन मिळावं, यासाठी साई संस्थानच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी साईबाबांचं समाधी मंदिर रात्रभर भाविकांसाठी खुलं ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली. तसंच 31 डिसेंबर रोजी दिवस व रात्रभर साईबाबा मंदिराजवळील स्टेजवर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन आलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले भिक्षेकरी
पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले भिक्षेकरी (ETV Bharat)

भिक्षेकरी मुक्त शिर्डी मोहीम - उत्सव काळात पुन्हा भिक्षेकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात शिर्डीत वाढत असल्याचं चित्र दिसून येतं. त्यामुळे भाविकांचा त्रास टाळण्यासाठी भिक्षेतकी मुक्त मोहीम वेळोवेळी राबविण्यात येत असते. आज सकाळपासून भिक्षेकरी मुक्त शिर्डी मोहीम राबविण्यात येत असून या मोहिमेत अनेक भिक्षेकऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्व भिक्षेकऱ्यांना शिर्डी पोलीस ठाण्यात आणण्यात आलं असून त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. तसंच सर्व भिक्षेकऱ्यांना जेवण, नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत चालणाऱ्या या मोहिमेत ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्व भिक्षेकऱ्यांना मुंबई तसंच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विसापूर येथील भिक्षेकरी सुधारगृहात पाठविण्यात येणार आहे.

