साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे मिळाली यशाची शिखरे; कृतज्ञतेपोटी दोन परिवारांनी वाहिला 15 लाखांचा सोन्या-चांदीचा नजराणा
शिर्डी येथील साईबाबांच्या चरणी दोन वेगवेगळ्या कुटुंबांनी एकूण 15 लाख 38 हजार 130 रुपयांच्या मौल्यवान वस्तू अर्पण केल्या आहेत.
Published : November 11, 2026 at 6:57 AM IST
शिर्डी : साईबाबांवरील अढळ श्रद्धा, भक्ती आणि कृतज्ञतेच्या भावनेतून देश-विदेशातील साईभक्तांकडून विविध मौल्यवान वस्तू अर्पण केल्या जातात. याच भक्तीचे दर्शन घडवत ठाणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील दोन साईभक्त परिवारांनी साईबाबांच्या चरणी एकूण 15 लाख 38 हजार 130 रुपये मूल्याच्या वस्तू अर्पण केल्या आहेत. ठाणे येथील साईभक्त बळवंत दगा वाणी यांच्या परिवाराने 99 ग्रॅम वजनाचा आकर्षक नक्षीकाम केलेला सुवर्णहार अर्पण केला. या हाराचे मूल्य 13 लाख 10 हजार 661 रुपये आहे. दीपावली पर्वाचे औचित्य साधून ही देणगी अर्पण करण्यात आली. देणगी स्वीकारल्यानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी बळवंत वाणी यांचा सत्कार करून त्यांच्या परिवाराचे आभार मानले.
यावेळी दीपक बळवंत वाणी यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, ते आठ ते नऊ वर्षांचे असताना त्यांच्या वडिलांनी पहिल्यांदा त्यांना साईदर्शनासाठी शिर्डीत आणले होते. वडिलांनी घेतलेली मेहनत आणि साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे आज जीवनात जे काही मिळाले आहे, ते सर्व बाबांच्या कृपेमुळेच मिळाले आहे अशी त्यांची श्रद्धा आहे. आयुष्यात संकट किंवा तणाव निर्माण झाल्यास साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक झाल्यावर मनाला समाधान मिळते. बाबांनी दिलेल्या कृपेच्या ऋणातून ही छोटीशी भेट अर्पण केल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथील साईभक्त सूर्यकांत नारायण पुराणिक यांच्या परिवारातील शिवांश अभिषेक पुराणिक आणि आदि अनुराग पुराणिक यांनी 1 किलो 243 ग्रॅम वजनाचा, चांदीचा देखणा नक्षीकाम केलेला मुकुट तसेच चांदीचा कलश अर्पण केला. या वस्तूंचे एकत्रित मूल्य 2 लाख 27 हजार 469 रुपये आहे. संस्थानच्या वतीने मंदिर विभाग पर्यवेक्षक नवनाथ मते यांनी देणगीदारांचा सत्कार केला.
यावेळी सूर्यकांत पुराणिक यांनी साईबाबांशी असलेल्या आपल्या श्रद्धेच्या नात्याचा विलक्षण अनुभव सांगितला. 2004 मध्ये पहिल्यांदा शिर्डीत दर्शनासाठी आल्यानंतर साईबाबांवरील त्यांची श्रद्धा अधिक दृढ झाली. झोपताना बाबांचे दर्शन घेतल्याशिवाय ते झोपत नसल्याचे सांगत त्यांनी एका प्रसंगाची आठवणही सांगितली. एकदा तंद्री लागली असताना साईबाबा प्रत्यक्षात समोर दिसल्याचा अनुभव त्यांना आला होता. तसेच शिर्डीत एका पंजाबी महिलेने काही भाविकांना साईबाबांचे फोटो दिले आणि ती अचानक दिसेनाशी झाली. ते फोटो आजही त्यांनी जपून ठेवले असून, हे फोटो बाबांनीच पाठवले असावेत अशी त्यांची भावना आहे. आपल्या संपूर्ण घराण्यावर साईबाबांचा आशीर्वाद कायम राहावा, कुटुंबातील सर्व कामे सुरळीत पार पडावीत आणि बाबांची कृपादृष्टी सदैव राहावी, या भावनेतून ही देणगी अर्पण केल्याचे पुराणिक यांनी सांगितले. दोन्ही परिवारांच्या या भक्तीपूर्ण अर्पणामुळे साईदरबारी श्रद्धा, कृतज्ञता आणि सेवाभावाचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला.