शिर्डी साईबाबांच्या चरणी संपत्ती नव्हे, श्रमांची अनोखी देणगी; रेवाडीच्या राजेश शर्मा यांची 400 खुर्च्यांची अनोखी साईसेवा
हरयाणातील राजेश शर्मा यांनी 2013 पासून शिर्डी संस्थानला सुमारे 400 ते 450 रिव्हॉल्व्हिंग खुर्च्या देणगी म्हणून दिल्या आहेत. आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे रवींद्र महाले यांनी.
Published : October 14, 2026 at 4:41 PM IST
शिर्डी : श्रद्धा आणि सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डीच्या साईबाबांच्या चरणी जगभरातील कोट्यवधी भाविक वर्षभर नतमस्तक होतात. आपल्या श्रद्धेनुसार भाविक सोनं, चांदी, रोख रक्कम तसंच विविध वस्तूंच्या स्वरूपात साईचरणी देणगी अर्पण करतात. मात्र, हरयाणातील रेवाडी येथील साईभक्त राजेश शर्मा यांची साईसेवा अनोखी आणि प्रेरणादायी ठरली आहे. साईबाबांच्या चरणी शेकडो रिव्हॉल्व्हिंग खुर्च्या अर्पण करण्याबरोबरच, त्या खुर्च्यांची दरवर्षी स्वखर्चानं दुरुस्ती व देखभाल करण्याचं कामही ते निःस्वार्थपणे करत आहेत.
हरयाणा राज्यातील रेवाडी येथील काठमंडी परिसरातील रहिवासी असलेले राजेश शर्मा हे रिव्हॉल्व्हिंग खुर्च्यांच्या निर्मिती व दुरुस्तीच्या व्यवसायाशी संबंधित आहेत. मात्र, त्यांच्या व्यवसायाला खरी दिशा शिर्डीतील साईबाबांच्या दर्शनानंतर मिळाली, असे ते सांगतात. 2004 मध्ये अत्यंत हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीत ते प्रथमच शिर्डीत आले होते. साईबाबांच्या दरबारात आल्यानंतर त्यांना रिव्हॉल्व्हिंग खुर्च्यांच्या निर्मिती व दुरुस्तीच्या क्षेत्रात नवी दिशा आणि कौशल्य मिळालं. साईबाबांच्या आशीर्वादानं त्यांच्या व्यवसायाला हळूहळू यश मिळत गेलं, आर्थिक परिस्थिती सुधारली, समाजात ओळख व प्रतिष्ठा निर्माण झाली आणि जीवनाला स्थैर्य प्राप्त झालं.
"ज्या खुर्च्यांच्या व्यवसायामुळे माझं आयुष्य बदलले, प्रगतीची वाट सापडली आणि साईबाबांच्या आशीर्वादानं मी चांगल्या खुर्चीवर बसू शकलो; त्याच खुर्चीवर साई संस्थानचे अधिकारी, कर्मचारी आणि भाविकांनीही बसावं", या भावनेतून शर्मा यांनी साई संस्थानला खुर्च्या देण्यास सुरुवात केली. 2013 पासून आजपर्यंत राजेश शर्मा यांनी स्वखर्चाने साई संस्थानला 400 ते 450 रिव्हॉल्व्हिंग खुर्च्या देणगी म्हणून दिल्या आहेत. भाविकांसाठी तीन आसनी बैठक व्यवस्था, तसेच द्वारावती भक्त निवास व साई आश्रमासाठी आवश्यक असलेलं विविध साहित्यही त्यांनी संस्थानला अर्पण केलं आहे.
सेवेसाठी कोणतंही मानधन नाही...
विशेष म्हणजे, खुर्च्या देणगी दिल्यानंतर त्यांची जबाबदारी संस्थानवर सोपवून शर्मा थांबले नाहीत. 2013 पासून दरवर्षी रेवाडीहून रेल्वेनं शिर्डीत येताना ते खुर्च्यांचे आवश्यक सुटे भाग सोबत घेऊन येतात. शिर्डीत आल्यानंतर संस्थानातील खुर्च्यांची पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती व देखभाल ते स्वतः करतात. या सेवेसाठी ते कोणतंही मानधन घेत नाहीत. उलट, प्रवासाचा खर्च तसेच सुटे भाग खरेदी करण्याचा खर्चही ते स्वतःच करतात. आपल्या वाढत्या वयाचा विचार करता भविष्यात प्रत्येक वेळी शिर्डीत येणं शक्य होईलच असं नाही, याची जाणीव शर्मा यांना आहे; त्यामुळे आपल्या अनुपस्थितीतही खुर्च्यांच्या देखभालीचं काम थांबू नये आणि साईभक्तांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी त्यांनी संस्थानातील सहा ते सात कर्मचाऱ्यांना रिव्हॉल्व्हिंग खुर्च्यांची दुरुस्ती व देखभाल करण्याचं मोफत प्रशिक्षण दिलं आहे. आपल्या ज्ञानाचा उपयोग इतरांना करून देत त्यांनी या सेवेला सातत्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
साईबाबांनी केवळ त्यांच्या व्यवसायाला दिशा दिली नाही, तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावरही कृपाछाया ठेवली, अशी त्यांची भावना आहे. एकेकाळी अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थितीत असलेल्या त्यांच्या कुटुंबाला साईंच्या आशीर्वादानं आज सुख-समृद्धी लाभली आहे. त्यांची मुलगी आज चार्टर्ड अकाउंटंट असून, जावई शास्त्रज्ञ आहेत. "साईबाबांनी मला शून्यातून उभं केलं, माझ्या जीवनाला दिशा दिली आणि कुटुंबाला सुख-समृद्धी दिली; त्यामुळे साईंच्या चरणी माझ्याकडून जितकी सेवा होईल, तितकी करणं हेच माझे भाग्य आहे. जोपर्यंत श्वासात श्वास आहे, तोपर्यंत साईबाबांची ही सेवा अखंड सुरू ठेवणार", असा निर्धारही भक्त शर्मा यांनी व्यक्त केला.
देणगीपेक्षा सेवेला आणि संपत्तीपेक्षा श्रमाला महत्त्व
साईबाबांच्या चरणी मोठमोठ्या देणग्या अर्पण करणारे अनेक भक्त आहेत. मात्र, ज्या व्यवसायातून जीवनाला उभारी मिळाली, त्याच व्यवसायातील कौशल्य आणि श्रम साईचरणी अर्पण करून तब्बल दोन दशके सेवा करणारे राजेश शर्मा यांचा सेवाभाव निश्चितच वेगळा आहे. देणगीपेक्षा सेवेला आणि संपत्तीपेक्षा श्रमाला महत्त्व देणारा त्यांचा हा सेवायज्ञ श्रद्धा आणि सबुरीच्या शिकवणीला कृतीची जोड देणारा प्रेरणादायी आदर्श ठरत आहे.
राजेश शर्मा यांच्या या सेवाप्रवासात संस्थानचे कर्मचारी सुभाष बरवंट, सचिन कोते, जयेश सुपेकर यांच्यासह संस्थानच्या इतर कर्मचाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभल्याचे त्यांनी नमूद केलं. संस्थानच्या सहकार्यामुळे आपली सेवा अधिक चांगल्या पद्धतीने करता आली, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. आपल्या साईसेवेबद्दल भावना व्यक्त करताना राजेश शर्मा म्हणाले, "मी वयाच्या 64 व्या वर्षापर्यंत देशातील चारही धाम आणि 12 ज्योतिर्लिंगांचं दर्शन घेतलं आहे. मात्र, शिर्डी साई संस्थानची व्यवस्थापन व्यवस्था आणि सेवा प्रणाली संपूर्ण देशात सर्वोत्कृष्ट आहे."
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