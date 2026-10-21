साईबाबांच्या महानिर्वाणाला 108 वर्षे पूर्ण; शिर्डीत पुण्यतिथी उत्सव उत्साहात, भिक्षा झोळीची परंपरा अखंड सुरू
साईबाबांच्या (Shirdi Sai Baba) महानिर्वाणाला 108 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त शिर्डीत पुण्यतिथी उत्सव साजरा करण्यात आला. हजारो भाविकांनी भिक्षा झोळी परंपरेत सहभाग घेतला.
Published : October 21, 2026 at 10:11 AM IST
शिर्डी : शिर्डीत एका फकिराच्या रूपात प्रकटलेल्या साईंनी जवळपास 60 वर्षे शिर्डीत वास्तव्य करत 15 ऑक्टोबर 1918 रोजी अर्थात विजयादशमीला आपले अवतारकार्य संपवले. 20 ऑक्टोबरच्या तिथीनुसार साईबाबांच्या (Shirdi Sai Baba) निर्वाणाला 108 वर्षे पूर्ण झाली. हा ऐतिहासिक क्षण प्रत्येक भाविकांना हळवा आणि भावुक करणारा आहे.
फकिराचे साई म्हणून स्वागत : 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात शिर्डीत निंबवृक्षाखाली एक फकीर अवतरला. त्यांच्या वास्तव्यानं या निंबवृक्षाच्या एका फांदीची पानेही गोड झाली. काही दिवसांनंतर हा फकीर शिर्डीतून गायब झाला. पुन्हा धूपखेड्याच्या चांद पाटलाच्या वऱ्हाडातून शिर्डीत परतला. शिर्डीतील खंडोबा मंदिराचे पुजारी म्हाळसापती यांनी या फकिराचे साई म्हणून स्वागत केले. तेव्हापासून त्यांना साई संबोधले जाऊ लागले. त्यानंतरच्या काळात ते सगळ्या जगाचे साई झाले.
पाण्याने दिवे लावले : म्हाळसापतींनी साईंची ओळख आपले मित्र काशीराम शिंपी व अप्पा जागले यांच्याशी करून दिली. या तिघांनी साईंची एका पडक्या मशिदीत राहण्याची व्यवस्था केली. जिथे भटकी कुत्रीही फिरकत नसत, अशी ही जागा साफसूफ करून तेथे साई राहू लागले. त्यांनी तिथे धुनी पेटवली. ते या वास्तूला द्वारकामाई म्हणत. पायघोळ कफनी घालणारे व डोक्याला पांढरे कापड बांधणारे साई जवळजवळ सहा फूट उंच होते. भव्य कपाळ, वेध घेणारे डोळे लांबसडक हात अशा दैवी दर्शनानं ते भाविकांचे डोळे आणि मन तृप्त करीत. जवळपास तीन ते चार तप त्यांचे या द्वारकामाईत वास्तव्य होते. या काळात त्यांनी पाण्याने दिवे लावले, अनेकांना व्याधिमुक्त केले, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. त्यांच्याकडे दूरदूरून भाविक येऊ लागले.
साईबाबांच्या समाधीला 108 वर्षे पूर्ण झाली : साईबाबांनी आपल्या हयातीत कधीही आपले नाव जात किंवा धर्म उघड केला नाही. ते हिंदूंना हिंदू, तर मुस्लिमांना मुस्लीम वाटत. त्यांनी जगाला सबका मालिक एक आणि सर्वधर्मसमभावाची शिकवण दिली. साईंचा प्रचार सर्वदूर झाला. शिर्डीत भाविकांचा ओघ वाढला. साठे, दीक्षित, बुटी आदी भाविकांनी भक्तांच्या सुविधेसाठी आणि निवासासाठी वाडे बांधले. विजयादशमी, मंगळवार 15 ऑक्टोबर 1918 रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास साईबाबांनी द्वारकामाईत इहलोकाचा निरोप घेतला. महानिर्वाणापूर्वी त्यांनी लक्ष्मीबाईंना नऊ रुपये दिले. मला वाड्यात घेऊन चला, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. त्यानुसार गोपाळराव बुटी यांनी बांधलेल्या वाड्यात त्यांचा देह समाधिस्थ करण्यात आला. 20 ऑक्टोबर रोजी साईबाबांच्या समाधीला तिथीनुसार 108 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. साईबाबांच्या महानिर्वाणाला तिथीनुसार विजयादशमीच्या दिवशी 108 वर्षे पूर्ण होत असल्यानं दरवर्षीप्रमाणे यंदाही साईबाबा संस्थानच्या वतीने पुण्यतिथी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.
भिक्षा झोळीची परंपरा अविरतपणे सुरू : फकिराच्या रूपात आपले संपूर्ण जीवन व्यतीत करणाऱ्या साईबाबांना वंदन करत हजारो भाविकांनी दारोदारी फिरून भिक्षा मागितली. भिक्षा दे माई या साईबाबांच्या शैलीत गळ्यात झोळी घेऊन साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष, अधिकारी, माजी विश्वस्त यांच्यासह देशभरातून आलेल्या साईभक्तांनी साईबाबांप्रती आपली भक्ती प्रकट केली. गेल्या 108 वर्षांपासून ही अखंड परंपरा सुरू आहे. श्रद्धा-सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या साईबाबांनी 15 ऑक्टोबर 1918 रोजी दसऱ्याच्या दिवशी महासमाधी घेतली. साईबाबांची जीवनशैली अत्यंत साधी आणि सरळ होती. पाच घरी भिक्षा मागून जे मिळेल ते अगोदर पशू-पक्ष्यांना आणि भुकेलेल्यांना वाटून देत असत. त्यानंतरच स्वतः ग्रहण करत असत. आजही साईबाबा संस्थानने बाबांच्या भिक्षा झोळीची परंपरा अविरतपणे सुरू ठेवली आहे.
साईंच्या झोळीत भरभरून दान : साईंच्या आगमनापूर्वी महिला रांगोळीने रस्ता सजवतात. तर निशाणाची आरती करून हळद-कुंकू वाहत भिक्षा मागण्यासाठी आलेल्यांचे स्वागत केले जाते. देशभरातून आलेले साईभक्त आणि ग्रामस्थही मोठ्या प्रमाणात यात सहभागी होऊन दारोदारी फिरून भिक्षा गोळा करतात. आपल्या दारात भिक्षा मागण्यासाठी आजही साईबाबा भिक्षेकऱ्याच्या रूपात येतात, अशी श्रद्धा ठेवून ग्रामस्थ साईंच्या झोळीत भरभरून दान देतात. पैसे, गहू, बाजरी, ज्वारी अशा विविध स्वरूपांत ही भिक्षा दिली जाते.
धान्याच्या पोत्याची पूजा : भिक्षेची देवाणघेवाण सुरू असताना आपली ओंजळ आणि पदर पुढे करत साईभक्त मिळालेले धान्य आपल्या घरी घेऊन जातात. आपल्या घरी हे धान्य जतन केल्याने घरातील अन्नधान्य कमी पडत नाही आणि घरात सुबत्ता राहते अशी यामागची श्रद्धा आहे. साईबाबा संस्थानला हजारो क्विंटल धान्य भाविक दान करतात आणि हेच धान्य वर्षभर प्रसाद भोजनासाठी वापरले जाते. साईबाबांच्या द्वारकामाईतील धान्याच्या पोत्याची पूजा करून नवीन धान्याचे पोते ठेवण्यात येते, अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे यांनी दिली.
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