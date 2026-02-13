ETV Bharat / state

साईबाबांच्या 14 किमीच्या परिक्रमेला प्रारंभ, शिर्डीत रंगला भक्तांचा उत्सव

भक्तिमय वातावरणात आज शिर्डीत 14 किलोमीटरच्या भव्य शिर्डी परिक्रमेला उत्साहात प्रारंभ झाला. यावेळी शिर्डीत लाखो भाविकांनी गर्दी केली आहे.

Shirdi Sai Baba Parikrama
साईबाबांच्या 14 किमीच्या परिक्रमेला प्रारंभ (ETV Bharat)
Published : February 13, 2026 at 12:01 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) : पहाटेची गार हवा, मंदिर परिसरात दुमदुमणारा 'जय साईराम' चा जयघोष आणि फुलांनी नटलेला साईंचा रथ, अशा भक्तिमय वातावरणात आज शुक्रवारी (13 फेब्रुवारी) शिर्डीत 14 किलोमीटरच्या भव्य शिर्डी परिक्रमेचा उत्साहात प्रारंभ झाला.

रथ ओढून परिक्रमेचा शुभारंभ : साईबाबांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या या भूमीत, आज पहाटे 5:30 वाजता खंडोबा मंदिरासमोर रथातील साईबाबांच्या प्रतिमेची महाआरती करण्यात आली. महंत रामगिरी महाराज, काशीकानंद महाराज तसेच साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते रथ ओढून परिक्रमेला शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी संपूर्ण नगरी भक्तिरंगात न्हाऊन निघाली.

खरं तर, गेल्या 6 वर्षांपासून ग्रीन एन फाउंडेशन, साईबाबा संस्थान, शिर्डी ग्रामस्थ, नगरपरिषद, पोलीस व महसूल विभाग आणि असंख्य साईभक्त यांच्या संयुक्त विद्यमाने 13 फेब्रुवारी रोजी परिक्रमा महोत्सव साजरा केला जात आहे. यंदा सोहळ्याचं सातवं वर्ष आहे आणि देशभरातील लाखो भाविक शिर्डी परिक्रमेत पायी सहभागी झाले आहेत. विशेषतः महिला आणि लहान मुलांची यंदा मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती दिसून आली.

Shirdi Sai Baba 14 km Parikrama
शिर्डीत रंगला भक्तांचा उत्सव (ETV Bharat)

राज्याबाहेरूनही साईभक्तांची गर्दी : शिर्डीतील खंडोबा मंदिरापासून सुरू होणारी ही परिक्रमा शिर्डी पोलीस ठाणे, शिव रस्ता, लुटे वस्ती, बिरोबाबन, साकुरी शिव या मार्गांवरून पुढे सरकत पुन्हा मंदिर परिसरात येते आणि एकूण 14 किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण करते. यावेळी मार्गावर टाळ-मृदुंगाचा निनाद, भजन-कीर्तनांचा गजर आणि भगव्या पताकांनी सजलेले रथ यामुळे वातावरण अत्यंत भक्तीमय बनते.

राज्याबाहेरूनही या सोहळ्यात सहभाग होत असून, मध्य प्रदेशातील रतलाम येथून सुमारे 500 भाविक रथ व छत्रांसह शिर्डीत दाखल झाले आहेत. एकूणच, राज्यासह परराज्यातील 15 ते 20 रथ या परिक्रमा सोहळ्यात सहभागी झाले आहेत. आज सोबतच. विजया एकादशी असल्यानं अनेक भाविक उपवास करत आहेत. यामुळे परिक्रमा मार्गावर सुमारे 100 ठिकाणी ग्रामस्थ व भाविकांनी मोफत चहा, नाश्ता, फळं आणि पिण्याचं पाणी याची व्यवस्था केली होती. आरोग्य पथकं, स्वयंसेवक आणि पोलीस प्रशासनानं शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित नियोजन केलं होतं. शिर्डीसह पंचक्रोशीतील नागरिक आणि विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांनीही साईबाबांचा देखावा सादर करत मोठ्या संख्येनं परिक्रमेत सहभाग घेतला. भाविकांचा विश्वास आहे की, धार्मिक तीर्थक्षेत्राची नगरप्रदक्षिणा केल्यानं आध्यात्मिक ऊर्जा आणि पुण्य लाभते.

Shirdi Sai Baba 14 km Parikrama
शिर्डीत रंगला भक्तांचा उत्सव (ETV Bharat)

ही परिक्रमा 15 मार्च 2020 रोजी सुरू झाली आणि तेव्हापासून प्रत्येक वर्षी सोहळा अधिक भव्य होत आहे. यंदाही शिर्डी नगरीत भक्ती, उत्साह आणि श्रद्धेचा संगम अनुभवायला मिळाला. जणू साईनामात हरवलेली संपूर्ण मानवता एका धाग्यात गुंफली गेली आहे.

