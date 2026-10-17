शिर्डीत 108 वा साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव; 45 फुटांचा ‘साई द्वारकाधीश’ देखावा ठरणार आकर्षण
साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाच्या काळात भाविकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सुमारे आठ ठिकाणी प्रथमोपचार केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत.
Published : October 17, 2026 at 11:02 AM IST
शिर्डी : श्री साईबाबा संस्थानच्या वतीने यंदाचा 108 वा साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव 19 ते 21 ऑक्टोबरदरम्यान भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात येणार आहे. या उत्सवाची जय्यत तयारी संस्थानच्या वतीने करण्यात आली असून, मुंबईतील साई द्वारकामाई मंडळाने साकारलेला 45 फुटांचा भव्य ‘साई द्वारकाधीश’ देखावा भाविकांसाठी मुख्य आकर्षण ठरणार आहे.
पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त गुजरातमधील साईभक्त ममता सतीश कपिलेश्वरकर यांच्या देणगीतून साईबाबा मंदिर आणि परिसरात आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात येणार आहे. तसेच, मुंबईतील साई द्वारकामाई मंडळाच्या वतीने मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई केली जाणार आहे.
यंदा मंडळाच्या वतीने 45 फुटांचा भव्य ‘साई द्वारकाधीश’ देखावा साकारण्यात आला आहे. साईबाबा मंदिराच्या चौथ्या प्रवेशद्वाराच्या आत हा देखावा उभारण्यात येत असून, उत्सवादरम्यान तो भाविकांचे विशेष आकर्षण ठरणार आहे.
भगवान श्रीकृष्णांच्या विविध रूपांचे दर्शन घडवणारा देखावा :
भगवान श्रीकृष्णांच्या विविध रूपांचे दर्शन घडवणारा हा देखावा भाविकांचं लक्ष वेधून घेत आहे. श्रीकृष्ण जन्मापासून त्यांच्या बाललीला, गोवर्धन पर्वत धारण आणि विश्वरूप दर्शनापर्यंतचे विविध प्रसंग यात साकारण्यात आले आहेत. देखाव्याच्या मध्यभागी बासरी वादन करणाऱ्या श्रीकृष्णांची भव्य मूर्ती उभारण्यात आली आहे. याशिवाय यमुना नदी पार करतानाचा प्रसंग, शेषनागाची छत्रछाया, यशोदेसोबतचा प्रसंग, शकटासुर वध, गोवर्धन पर्वत धारण, विश्वरूप दर्शन आणि सुदर्शन चक्रधारी योद्धा अशा श्रीकृष्णांच्या विविध रूपांचं आकर्षक चित्रण करण्यात आलं आहे. श्रीकृष्णांच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण प्रसंगांचा समावेश असलेला हा देखावा उत्सवाचं विशेष आकर्षण ठरणार आहे.
जगभरात साईबाबांचे कोट्यवधी भक्त असून, पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त सद्गुरूंचे आशीर्वाद घेण्यासाठी मोठ्या संख्येनं भाविक शिर्डीत दाखल होतात. संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन साईबाबा संस्थानच्या वतीने भाविकांसाठी व्यापक व्यवस्था करण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात वाढलेल्या उन्हापासून भाविकांना दिलासा मिळावा, यासाठी मंदिर परिसरासह चावडीसमोर, मारुती मंदिर ते शामसुंदर हॉल, समाधी मंदिराच्या दक्षिण बाजूकडील पालखी मार्ग, साई उद्यान परिसर आणि नवीन श्री साईप्रसादालय परिसरात एकूण 65 हजार चौरस फुटांचे मंडप उभारण्यात आले आहेत. तसेच, अतिरिक्त निवासव्यवस्थेसाठी भक्तनिवासस्थान येथे 29 हजार चौरस फुटांचे मंडप उभारण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे एकूण सुमारे 94 हजार चौरस फुटांचे मंडप उभारण्यात आले आहेत.
याशिवाय मंदिर परिसरात विविध ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्यतिथी उत्सवासाठी शिर्डीत येणाऱ्या भाविकांना दिलासा मिळणार आहे.
आठ ठिकाणी प्रथमोपचार केंद्रे :
साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाच्या काळात भाविकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सुमारे आठ ठिकाणी प्रथमोपचार केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. गुरूस्थान मंदिरासमोरील दीक्षित वाडा, दर्शनरांग, नवीन भक्तनिवासस्थानातील 500 रूम, साईआश्रम, श्री साईप्रसादालय, मारुती मंदिराशेजारील परिसर आणि साईबाबा समाधी मंदिर शताब्दी मंडप आदी ठिकाणी ही सुविधा उपलब्ध असेल. तातडीच्या वैद्यकीय सेवेसाठी मंदिर परिसर, नवीन भक्तनिवासस्थान आणि नवीन श्री साईप्रसादालय येथे रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.
उत्सवाच्या काळात दर्शनरांगेत आणि परिसरात भाविकांना चहा, कॉफी व दूध सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी संस्थानच्या वतीने अतिरिक्त व्यवस्था करण्यात आली आहे. साई कॉम्प्लेक्स, साईआश्रम, धर्मशाळा, भक्तनिवासस्थानातील 500 रूम, द्वारावती भक्तनिवासस्थान, साई उद्यान इमारत परिसर तसेच शांतिनिवास इमारतीतील दर्शनरांगेच्या तळमजल्यावर आणि पहिल्या मजल्यावर चहा-कॉफीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. भाविकांसाठी आरोग्यसेवा, निवास आणि चहा-कॉफीची अतिरिक्त व्यवस्था करण्यात आल्याने साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवासाठी साई संस्थान सज्ज झालं आहे.