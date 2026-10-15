शिर्डीत साईबाबांच्या 108 व्या पुण्यतिथी महोत्सवाची जय्यत तयारी; 20 ऑक्टोबरला समाधी मंदिर 24 तास खुलं
शिर्डीत साईबाबांच्या (Shirdi Sai Baba) 108 व्या पुण्यतिथी महोत्सवाची जय्यत तयारी सुरू आहे. दर्शन, महाप्रसाद, निवास आणि सुरक्षेचे विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.
Published : October 15, 2026 at 6:13 PM IST
शिर्डी : कोट्यवधी साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीनगरीत साईबाबांच्या 108 व्या पुण्यतिथी महोत्सवाची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या वतीनं 19 ते 21 ऑक्टोबरदरम्यान तीन दिवस हा महोत्सव मोठ्या भक्तिभावाने आणि उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. यंदाच्या पुण्यतिथी महोत्सवासाठी देश-विदेशातून तीन लाखांहून अधिक साईभक्त शिर्डीत दाखल होतील, असा अंदाज साईबाबा संस्थानने व्यक्त केलाय.
साईबाबांचे समाधी मंदिर 24 तास दर्शनासाठी खुलं : साईबाबांच्या पुण्यतिथी उत्सवासाठी होणारी भाविकांची संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन त्यांना साईदर्शन सुलभतेने घेता यावं, तसेच निवास, भोजनप्रसाद आणि अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी संस्थानकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली. पुण्यतिथी महोत्सवाचा मुख्य दिवस असलेल्या 20 ऑक्टोबर रोजी भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन यंदाही या दिवशी साईबाबांचे समाधी मंदिर 24 तास दर्शनासाठी खुलं ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळं दूरवरून शिर्डीत येणाऱ्या साईभक्तांना गर्दीच्या काळातही साईबाबांचे दर्शन सुलभतेने घेता येणार आहे.
19 ऑक्टोबरपासून पुण्यतिथी महोत्सवाला प्रारंभ : साईबाबांच्या पुण्यतिथी महोत्सवाचा प्रारंभ 19 ऑक्टोबर रोजी सकाळी काकड आरतीनंतर होणार आहे. त्यानंतर साईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेची भव्य शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे. या शोभायात्रेनंतर द्वारकामाई मंदिरात अखंड श्री साईसच्चरित्र पारायणाला सुरुवात होईल. तीन दिवस चालणाऱ्या या महोत्सवात विविध धार्मिक, आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. भजन, कीर्तन तसेच स्थानिक आणि निमंत्रित कलाकारांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळं शिर्डीनगरी साईनामाच्या गजराने भक्तिमय होणार आहे.
20 ऑक्टोबरला भिक्षा झोळीचा कार्यक्रम : पुण्यतिथी उत्सवाच्या मुख्य दिवशी, 20 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 9 वाजता पारंपरिक भिक्षा झोळीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. त्यानंतर साईबाबांच्या समाधी मंदिरात आराधना विधी भक्तिभावाने पार पडणार आहे. या विधीनंतर साईप्रसादालयात उपस्थित भाविकांना विशेष भोजनप्रसादाचे वाटप करण्यात येणार आहे. याचदिवशी सायंकाळी 7 ते रात्री 9 या वेळेत सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ गायक रामशंकर यांच्या विशेष भजनसंध्येचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमातून साईभक्तांना भक्तिगीतांचा आनंद घेता येणार असून संपूर्ण वातावरण साईभक्तीने भारावून जाणार आहे.
दोन लाख भाविकांसाठी महाप्रसादाचे नियोजन : पुण्यतिथी महोत्सवासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या भोजनप्रसादाची व्यवस्था हा संस्थानच्या नियोजनातील महत्त्वाचा भाग आहे. मागील वर्षी पुण्यतिथी महोत्सवादरम्यान सुमारे 1 लाख 60 हजार भाविकांनी श्री साईप्रसादालयात महाप्रसादाचा लाभ घेतला होता. यंदा ही संख्या वाढून सुमारे दोन लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज संस्थान प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. याशिवाय समाधी मंदिरात दर्शन घेऊन बाहेर पडणाऱ्या भाविकांना मोफत बुंदी प्रसादाचे वाटप करण्यात येणार असून लाडू प्रसादाची पाकिटेही उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
भाविकांसाठी निवास, सुरक्षा आणि वैद्यकीय सुविधांचे नियोजन : पुण्यतिथी उत्सवासाठी मोठ्या संख्येने भाविक शिर्डीत येणार असल्यानं त्यांच्या निवासाची आणि मूलभूत सुविधांची विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. संस्थानच्या भक्तनिवासांमध्ये भाविकांसाठी निवासव्यवस्था, पिण्याचे पाणी, सुरक्षा व्यवस्था आणि वैद्यकीय मदत केंद्रांचे नियोजन करण्यात आले आहे. गर्दीच्या काळात भाविकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, तसेच दर्शन आणि भोजनप्रसादाची व्यवस्था सुरळीतपणे पार पडावी, यासाठी संस्थान प्रशासनाकडून आवश्यक ती तयारी करण्यात येत आहे.
देश-विदेशातील साईभक्तांना सहभागी होण्याचे आवाहन : साईबाबांच्या 108 व्या पुण्यतिथी महोत्सवानिमित्त शिर्डीत देश-विदेशातील साईभक्तांची मांदियाळी पाहायला मिळणार आहे. श्रद्धा, भक्ती आणि सेवाभावाचा संगम असलेल्या या महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी साईभक्तांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.तीन दिवसांच्या या उत्सवात धार्मिक विधी, पारायण, भजन-कीर्तन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून साईबाबांच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यात येणार आहे.साईबाबांच्या पुण्यतिथी महोत्सवात देश-विदेशातील साईभक्तांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावं, साईबाबांचे दर्शन घ्यावं आणि त्यांच्या कृपाशीर्वादाचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी केलं आहे.
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