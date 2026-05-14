'समृद्धी महामार्गावरून प्रवास म्हणजे होडीतून प्रवास'- सचिन अहिर यांचा सरकारवर हल्लाबोल
माजी मंत्री सचिन अहिर यांनी विविध मुद्द्यांवरून महायुती सरकारवर टीका केली. पंतप्रधानांनी केलेलं आवाहन भाजपा नेत्यांनाही लागू आहे का, असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
Published : May 14, 2026 at 10:37 AM IST|
Updated : May 14, 2026 at 11:30 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- माजी मंत्री तथा शिवसेनेचे (यूबीटी) उपनेते सचिन अहिर यांनी समृद्धी महामार्गासह विविध महामार्गांच्या कामांच्या दर्जाबाबत गंभीर शंका उपस्थित केली आहे. शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी मुंबईहून समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करताना होडीतून प्रवास करत असल्यासारखं वाटत होतं, अशी टीका त्यांनी केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे रस्ते विकासाचे काम चांगलं सुरू आहे. असे असले तरी घाईघाईत प्रकल्पांचे उद्घाटन केल्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
माजी मंत्री सचिन अहिर यांनी मंगळवारी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर ईटीव्ही भारतशी संवाद साधताना त्यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरही नाराजी व्यक्त केली. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अजून किती काळ चालणार आहे? या रखडलेल्या कामामुळे अनेक मोठ्या कंपन्या गोव्याकडे वळल्या आहेत. राज्याचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे, असे ते म्हणाले. मुंबई-गोवा महामार्गावरील उड्डाणपुलाच्या स्लॅबचा भाग कोसळण्याची घटना दुर्दैवी असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
पक्षातील नेत्यांनाही नियम लागू होणार का- राज्य आणि केंद्र सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करताना त्यांनी इस्त्रायल आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरही सरकारवर निशाणा साधला. आम्ही आधीच परिस्थितीबाबत आवाज उठवला होता. मात्र, भाजपाचे प्रवक्ते देशातील परिस्थिती सुरळीत असल्याचं सांगत होते. आता देशाचे पंतप्रधान नागरिकांना सोने खरेदी करू नका. वर्षभर परदेश प्रवास टाळा, असे सांगत आहेत. हे नियम त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनाही लागू होणार का ? असा सवाल सचिन अहिर यांनी उपस्थित केला.
मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार - लाडकी बहीण योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करताना सचिन अहिर म्हणाले की, लाखो महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. महिलांना लाभ दिला जात नसल्यानं सरकारनं त्यांचा विश्वासघात केला आहे. लाडक्या बहिणींच्या नावावर सरकार स्थापन केलं. निवडणूक संपल्यानंतर त्यांनाच विसरले, अशी टीकाही त्यांनी केली. यासंदर्भात विधानसभेत आवाज उठवणार असून वंचित महिलांना तातडीनं आर्थिक मदत द्यावी. संबंधित मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार असल्याचंही सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केलं.
सूचना देण्याचं टायमिंग चुकीचं- देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोने खरेदी आणि विदेश प्रवास टाळण्याचं केलेलं आवाहन करण्यापूर्वी विरोधी पक्षाशी चर्चा करायला हवी होती, अशी टीका माजी मंत्री सचिन अहिर यांनी केली आहे. देशावर संकट आल्यानंतर विरोधीपक्ष कायम सत्ताधारी पक्षाचा बरोबर राहिला आहे. मात्र, निवडणुकांचे निकाल आणि शपथविधीनंतर लगेच अशा सूचना देण्याचं टायमिंग चुकीचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं. निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करण्यात आला असून तो वाचवला असता तर संभाव्य आर्थिक संकटाची तीव्रता कमी झाली असती. सोनं हे भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि भावनांशी जोडलेले असल्यानं लोकांना त्यापासून परावृत्त करणं योग्य ठरणार नाही. मात्र, देशहितासाठी गरज पडल्यास काही नियम पाळावे लागतील, हेही त्यांनी मान्य केलं. सरकारनं केलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल का, याबाबतही माजी मंत्री सचिन अहिर यांनी शंका व्यक्त केली.
