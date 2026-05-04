भोंदूबाबा अशाेक खरातला शिर्डी पोलीस घेणार ताब्यात, विशेष पथक नाशिकला जाणार
भोंदूबाबा अशोक खरात याला शिर्डी पोलीस ताब्यात घेणार आहेत. खरात सध्या नाशिक SIT च्या ताब्यात आहे.
Published : May 4, 2026 at 12:45 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : शिर्डीतील जमीन फसवणूक व खासगी सावकारी प्रकरणात अडकलेल्या भोंदू अशोक खरात याला शिर्डी पोलीस ताब्यात घेणार आहेत. सध्या तो नाशिक एसआयटीच्या ताब्यात असून कायदेशीर प्रक्रियेसाठी सोमवारी (4 मे) पोलिसांचं पथक नाशिकला रवाना होणार आहे.
वास्तविक, विविध गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या भोंदू अशोक खरात याच्या ताब्यासाठी शिर्डी पोलिसांनी हालचाली वेगवान केल्या आहेत. त्यासाठी पोलिसांचं विशेष पथक नाशिककडे रवाना होणार आहे. शिर्डी पोलीस ठाण्याचे PSI निवांत जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली 4 जणांचं पथक नाशिकला जाणार असून, तेथील न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर खरातचा ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अशोक खरात सध्या नाशिक SIT च्या ताब्यात : सध्या अशोक खरात हा बलात्काराच्या गुन्ह्यात नाशिक SIT च्या ताब्यात असून त्याला आज नाशिक न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिर्डी पोलिसांनी न्यायालयात आवश्यक पत्रव्यवहार सुरू केला असून पुढील तपासासाठी त्याचा ताबा मिळवण्याची मागणी केली जाणार आहे.
जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खरात आणि त्याच्या पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल : दरम्यान, शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांची चार एकर जमीन सावकारकीच्या माध्यमातून बळकावल्याच्या प्रकरणी अशोक खरात व त्याची पत्नी कल्पना खरात यांच्याविरुद्ध शिर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. तसेच राहाता येथील समता पतसंस्थेमधील सुमारे 100 बोगस खात्यांच्या प्रकरणातही अशोक खरात याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या सर्व प्रकरणांचा सखोल तपास करण्यासाठी शिर्डी पोलिसांनी खरातचा ताबा मिळवणं आवश्यक असल्याचं सांगितलं आहे. आजच्या न्यायालयीन सुनावणीनंतर अशोक खरातचा ताबा शिर्डी पोलिसांना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच या प्रकरणातील फरार आरोपी कल्पना खरात हिच्या शोधासाठी पोलिसांनी विविध पथकं रवाना केली असून तिला लवकरच अटक होण्याची शक्यता आहे.
