श्रद्धेच्या नगरीत अनैतिक व्यवसाय! शिर्डीत देहव्यापार प्रकरणाचा पर्दाफाश, अल्पवयीन मुलीची सुटका
देहव्यापार सुरू असलेल्या शिर्डीतील हॉटेलवर पोलिसांनी छापा टाकला. तेथील एका अल्पवयीन मुलीची सुटका करण्यात आली आहे.
Published : February 12, 2026 at 4:56 PM IST
शिर्डी - साईबाबांच्या दरबारी दररोज लाखो भाविक श्रद्धेनं दर्शनासाठी येतात. त्याच शिर्डी नगरीत गेल्या काही वर्षांपासून अनैतिक व्यवसाय फोफावत असल्याचं गंभीर चित्र समोर येत आहे. शिर्डी पोलिसांनी शहरातील पवन धाम हॉटेलवर छापा टाकत एक महिला व एक पुरुषाला ताब्यात घेतलं असून, एका अल्पवयीन मुलीचीही सुटका करण्यात आली.
सापळा रचून केली कारवाई - शिर्डी शहरात अवैध व्यवसाय व गुंडगिरी ज्या प्रमाणात वाढत आहे, त्याच प्रमाणात देहव्यापारासाठी हॉटेल उपलब्ध करून देण्याचे प्रकारही वाढताना दिसत आहेत. साई मंदिराच्या अगदी जवळील परिसरासह इतर गल्लीबोळातही हा व्यवसाय सुरू असल्याचं निदर्शनास येत आहे. शिर्डी पोलिसांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनंतर शहरातील शिवाजीनगर 52 बंगले परिसरातील पवन धाम हॉटेलमध्ये देहव्यापार सुरू असल्याची माहिती मिळताच सापळा रचून छापा टाकत मोठी कारवाई केली.
कठोर कारवाईची मागणी - या कारवाईदरम्यान एका महिला व एका पुरुषाला ताब्यात घेण्यात आलं असून, त्या ठिकाणी आढळून आलेल्या एका अल्पवयीन मुलीची तत्काळ सुटका करण्यात आली. या घटनेमुळं शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.
अल्पवयीन मुलीची सुटका - यापूर्वीही शिर्डी पोलिसांनी शिर्डीतील काही हॉटेलचे परवाने रद्द केले असून, गोपनीय माहितीच्या आधारे कारवाई सुरू आहे. बुधवारी संध्याकाळी शिर्डी शहरातील शिवाजीनगर 52 बंगले परिसरातील हॉटेल पवन धाम येथे पोलिसांनी छापा टाकला. या ठिकाणी एक अल्पवयीन मुलगी आढळून आल्यानं तिची तत्काळ सुटका करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास शिर्डी पोलीस करत आहेत. या मागे कोणतं मोठं रॅकेट कार्यरत आहे का? याचाही शोध शिर्डी पोलिसांच्या वतीनं घेतला जात आहे. या प्रकारांमुळं शिर्डीच्या पवित्रतेवर डाग लागत असून, भाविक आणि स्थानिक नागरिकांनी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
पोलिसांनी केलं आवाहन - शिर्डीतील कुठल्या हॉटेलमध्ये देहव्यवसाय सुरू असेल, तर नागरिकांनी तत्काळ शिर्डी पोलिसांना माहिती द्यावी. आपलं नाव गुप्त ठेवण्यात येईल, असं आवाहन शिर्डी पोलीस उपविभागीय अधिकारी अमोल भारती यांनी केलं.
हेही वाचा -