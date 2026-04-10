रुपाली चाकणकर यांच्या बहिणीला शिर्डी पोलिसांनी काढली नोटीस; कल्पना खरातच्या अर्जावर आज होणार सुनावणी

अशोक खरात प्रकरणात महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या कुटुंबाच्या अडचणीत वाढ होत आहे. त्यांच्या बहिणीला शिर्डी पोलिसांनी नोटीस पाठविली आहे.

संग्रहित-रुपाली चाकणकर
Published : April 10, 2026 at 8:46 AM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर)- भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात नवीन अपडेट समोर आली आहे. राहाता येथील समता पतसंस्थेमध्ये चाकणकर नावानं असलेल्या चार खात्यांतून तब्बल 2 कोटी 40 लाखांची उलाढाल झाल्याचं पोलीस तपासातून समोर आलं आहे. चाकणकरांना खात्यांबाबतच्या चौकशीला हजर राहण्याची नोटीस देखील शिर्डी पोलिसांकडून आज काढण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.



राहाता येथील समता पतसंस्थेमध्ये तब्बल 57 खातेदारांच्या नावावर 100 खाती उघडली असून या सर्व खात्यांसाठी भोंदूबाबा अशोक खरातची नॉमिनी म्हणून नोंद करण्यात आली. यातील 33 खातेदारांचे 60 खाती असल्याचे चौकशीत समोर आलं आहे. खातेदारांना संपर्क करून पतसंस्थेमधील खात्यांबाबत चौकशीसाठी शिर्डी पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात येत आहे. ज्या खातेदारांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध नाहीत, अशा खातेदारांना चौकशीला हजर राहण्यासाठी शिर्डी पोलिसांनी थेट नोटीस काढण्यास सुरुवात केली आहे.


प्रतिभा चाकणकर यांना शिर्डी पोलिसांची नोटीस- महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या बहीण प्रतिभा गणेश चाकणकर आणि प्रतिभा यांच्या मुलाच्या नावानं राहाता येथील समता पतसंस्थेमध्ये चार खाती आहे या खात्यांची चौकशी बाकी आहे. त्यांचा संपर्क क्रमांक शिर्डी पोलिसांकडे उपलब्ध नसल्यानं शिर्डी पोलिसांनी त्यांना चौकशीला हजर राहण्याची नोटीस आज काढली आहे. समता पतसंस्थेच्या खात्यांशी जोडलेल्या आधारकार्डवरील प्रतिभा गणेश चाकणकर यांच्या पुणे येथील पत्त्यावर गुरुवारी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.



अशोक खरातच्या पत्नीच्या अर्जावर आज सुनावणी- शिर्डीतील जमिनी फसवणूक प्रकरणात अशोक खरात आणि पत्नी कल्पना अशोक खरात यांच्या विरोधात शिर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. यातील आरोपी अशोक खरात हा नाशिक एसआयटीच्या ताब्यात आहे. फरार आरोपी कल्पना खरातच्या शोधासाठी शिर्डी पोलिसांनी विविध पथके रवाना केली आहेत. आरोपी कल्पना खरात हिनं आपल्या वकिलामार्फत 4 एप्रिल रोजी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर आज 10 एप्रिल रोजी राहाता न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. कल्पना खरातला जामीन मंजूर होऊ नये, यासाठी शिर्डी पोलिसांकडून न्यायालयात अर्ज दाखल केला जाणार आहे. त्यामुळे कल्पना खरातनं अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर आज काय सुनावणी होते, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

रुपाली चाकणकरांना दोन पदावरून द्यावा लागला राजीनामा- रुपाली चाकणकर यांचे 177 कॉल्स हे अशोक खरातला झाले. प्रतिभा चाकणकर यांचे 236 कॉल्स अशोक खरातला झाले आहेत, असे गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केले आहेत. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रूपाली चाकणकर यांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदाचा देखील राजीनामा द्यावा लागला. पुरावे असताना चाकणकर यांना तपासासाठी ताब्यात का घेतलं जात नाही, असा नुकतेच प्रश्न शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी उपस्थित केला. दुसरीकडं नाशिक सत्र न्यायालयानं गर्भवती महिला अत्याचार प्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरातला 9 एप्रिलच्या सुनावणीत 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.

