'साक्षीदार मला गोत्यात आणण्याचा प्रयत्न करतायेत'; पोलिसांसमोर अशोक खरातचा आरोप, शिर्डीतील जमीन व्यवहार केला मान्य
कथित चार एकर जमीन व्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेल्या आरोपी अशोक खरात याची पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू आहे.
Published : May 7, 2026 at 8:09 AM IST
शिर्डी - शिर्डीतील बहुचर्चित कथित चार एकर जमीन व्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेल्या आरोपी अशोक खरात याची पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू असून चौकशीदरम्यान त्याने अनेक धक्कादायक दावे करत प्रकरणाला नवे वळण दिले आहे. जमीन व्यवहारातील ठरलेली संपूर्ण रक्कम मी दिली आहे. काही साक्षीदार जाणीवपूर्वक खोटे बोलून मला गोत्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा गंभीर आरोप खरातने पोलिसांसमोर केला आहे. तसेच या व्यवहारात व्याजाचा कोणताही संबंध नसल्याचेही त्याने ठामपणे नाकारले आहे.
व्यवहाराची प्रक्रिया वेगाने पार पडली - पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांच्या जमिनीचा तब्बल 5 कोटी 52 लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याचे खरातने मान्य केले आहे. व्यवहारानुसार ठरलेली संपूर्ण रक्कम जमीन मालकाला देण्यात आल्याचा दावा त्याने केला आहे. या व्यवहाराची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने पार पडल्याचेही समोर आले. 22 ऑगस्ट 2023 रोजी पॉवर ऑफ अॅटर्नी करण्यात आली आणि त्यानंतर लगेचच 23 ऑगस्ट 2023 रोजी खरेदीखत पूर्ण करण्यात आले, अशी माहिती चौकशीत उघड झाली.
जमीन दाखवताना मूळ मालक उपस्थित नव्हता - चौकशीदरम्यान खरातने सांगितले की, 22 ऑगस्ट रोजी रात्री आठ वाजेपर्यंत मूळ जमीन मालक व्यवहारासाठी येण्याची वाट पाहिली. मात्र, ते आलेच नाहीत. त्यामुळे व्यवहार पुढे ढकलण्याऐवजी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, जमीन दाखवताना मूळ मालक स्वतः उपस्थित नव्हता. त्याऐवजी आरोपी किरण सोनावणे आणि अरविंद बाबके यांनीच संबंधित जमीन दाखवली होती, असा दावा खरातने केला आहे.
समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत - मूळ मालक जमीन परत मागण्यासाठी कधीच आले नाहीत. काही साक्षीदार एकत्र येऊन मला अडकवण्याचा कट रचत आहेत, असा पलटवार त्याने केला. हा व्यवहार खरेदी उलटून देण्याचा होता. त्यात व्याजाचा कोणताही विषय नव्हता, असे स्पष्ट करत स्वतःवरील आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोपही नाकारले आहेत. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, चौकशीदरम्यान अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर खरातकडून समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत. व्यवहारातील काही बाबींवर तो वारंवार बगल देत असल्याचेही समोर आले आहे. काही वेळा तो इंग्रजीत संवाद साधत असल्याचेही तपासात निदर्शनास आले, ज्यामुळे चौकशी अधिक गुंतागुंतीची होत असल्याची चर्चा आहे.
तपशीलाची बारकाईने पडताळणी - या प्रकरणाचा तपास अप्पर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, पोलीस निरीक्षक रंजीत गलांडे आणि उपनिरीक्षक निवांत जाधव यांच्या पथकाकडून सुरू असून, व्यवहारातील प्रत्येक तपशीलाची बारकाईने पडताळणी केली जात आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी व्यवहारातील आर्थिक देवाणघेवाण, कागदपत्रांची वैधता आणि साक्षीदारांचे जबाब यांचा सखोल अभ्यास सुरू केला आहे.
अशोक खरातचा कोठडीतील दिनक्रम - दरम्यान, पोलीस कोठडीत असलेल्या अशोक खरातच्या दिनचर्येचीही चर्चा रंगत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तो सकाळी 10 वाजता डाळ-भात जेवण घेतो. सायंकाळी 5 वाजता हलका आहार करतो. रात्रीचे जेवण तो टाळत असल्याचे सांगितले जाते. वरण-भातावर भर असून उर्वरित वेळ तो कोठडीत शांत झोपून किंवा विश्रांती घेत घालवत असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, नव्याने पदभार स्वीकारलेल्या जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी स्वतः शिर्डी पोलिसांच्या लॉकअपची पाहणी करत सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला.
12 मे रोजी पुढील सुनावणी - दुसरीकडे, या प्रकरणातील आरोपी कल्पना खरात हिचा अटकपूर्व जामीन अर्जावर छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात प्राथमिक सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने पुढील सुनावणी 12 मे रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे या गाजलेल्या जमीन व्यवहार प्रकरणातील पुढील घडामोडीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
