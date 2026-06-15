ETV Bharat / state

शिर्डीत आणखी एका भोंदू अशोक खरातचा भांडाफोड, प्रेमविवाह टिकवण्यासाठी नको नको ते सांगितलं अन् लुटलं

फसवणूक करणाऱ्या आणखी एका भोंदू अशोक खरातला शिर्डी पोलिसांनी अटक केली आहे.

Shirdi police arrest Ashok Kharat
फसवणूक करणाऱ्या आणखी एका भोंदू अशोक खरातला शिर्डी पोलिसांनी अटक केली. (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी - तुमचा आंतरजातीय विवाह टिकणार नाही. नातेवाईकांनी तुमच्यावर करणी केली आहे, अशी भीती दाखवून सांगलीच्या एका 24 वर्षीय तरुणाची तब्बल 51 हजार 744 रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार शिर्डीत उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी शिर्डी पोलिसांनी भोंदू अशोक खरातसह त्याच्या महिला साथीदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

कोपरगाव तालुक्यातील सोनेवाडी येथील भोंदू अशोक संपत खरात आणि राहाता तालुक्यातील सावळीविहीर येथील माया विठ्ठल कुसळकर अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींचे नावे आहेत. याप्रकरणी सांगली जिल्ह्यातील पलूस येथील अभिजित धोंडीराम निकम या तरुणाने शिर्डी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली आहे.

प्रेमविवाह टिकवण्यासाठी दिला नदीत आंघोळीचा सल्ला - पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार अभिजित निकम याचा एका तरुणीशी आंतरजातीय प्रेमविवाह झाला आहे. हा विवाह तरुणीच्या घरच्यांना मान्य नव्हता. त्यामुळे तिच्या पालकांनी भोंदू अशोक खरात याच्याशी संपर्क साधला. नोव्हेंबर 2025 मध्ये खरात आणि माया कुसळकर यांनी अभिजित व त्याच्या सासरच्यांची भेट घेतली. आमच्यात दैवी शक्ती आहे. तुमचा आंतरजातीय विवाह टिकवायचा असेल तर पूजा करावी लागेल, नाहीतर लग्न टिकणार नाही, अशी भीती घातली. यासाठी लग्नाआधी आणि लग्नानंतर गोदावरी नदीपात्रात अमावस्येला आंघोळ घालण्याचे ठरवून प्रत्येक पूजेचे 3 हजार रुपये लाटले.

अंगात देवी आल्याचे ढोंग आणि करणीची भीती - डिसेंबर 2025 मध्ये या भोंदू अशोक खरातने अभिजितला "तुझ्या चुलत्याने तुझ्यावर करणी केली आहे. त्यामुळे कुटुंबाचे वाईट होईल" अशी नवीन भीती दाखवली. 6 डिसेंबर 2025 रोजी सावळीविहीर येथील माया कुसळकर हिच्या घरी पूजा मांडण्यात आली. या पूजेदरम्यान माया कुसळकर हिने केस मोकळे सोडून "माझ्या अंगात देवी आली आहे" असे ढोंग केले, तर अशोक खरात मंत्रोच्चार करत होता. या पूजेच्या नावाखाली त्यांनी ऑनलाइन आणि रोख स्वरूपात 36 हजार 744 रुपये उकळले.

पैसे न दिल्याने पत्नीला माहेरी पाठवले - भोंदू अशोक खरातच्या सांगण्याप्रमाणे पुढे अमावस्येचे पैसे न दिल्याने तुझ्या पत्नीवर करणी झाली आहे, असे सांगून त्यांनी पत्नीला माहेरी बोलावून घेतले. 24 एप्रिल 2026 रोजी ती माहेरी निघून गेली. त्यानंतर पत्नी पुन्हा नांदायला येण्यासाठी आणि तिच्यावरची करणी काढण्यासाठी 14 जून 2026 रोजी पुन्हा 21 हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. अभिजितने असमर्थता दर्शविल्यावर 8 हजारात सौदा ठरला.

असा झाला पर्दाफाश - आपली भोंदुगिरीतून फसवणूक होत असल्याचे लक्षात आल्यावर अभिजितने 14 जून 2026 रोजी सावळीविहीर येथे जाऊन आधी पूजेचे नाटक केले. तिथे पुन्हा माया कुसळकर हिने अंगात देवी आल्याचे ढोंग करून पुढील अमावस्येला अजून एक पूजा करावी लागेल, असे सांगितले. आपली पूर्णपणे फसवणूक झाल्याची खात्री पटताच अभिजितने थेट शिर्डी पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दिली.

पोलिसांनी गुन्हा केला दाखल - नोव्हेंबर 2025 ते 14 जून 2026 या कालावधीत भोंदू अशोक खरात आणि साथीदार माया विठ्ठल कुसळकर या आरोपींनी संगनमत करून एकूण 51 हजार ,744 रुपयांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी शिर्डी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा शिर्डी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रणजीत गालांडे पुढील तपास करत आहेत.

हेही वाचा -

  1. अशोक खरात प्रकरणात ॲड. उज्ज्वल निकम यांची एन्ट्री; राज्य सरकारचा मोठा डाव; निकमांना साथ देणार ॲड. परिमल फळे
  2. अशोक खरात प्रकरणानंतर भोंदूगिरीचे अर्धशतक; राज्यात आतापर्यंत 50 भोंदूबाबांचे दरबार उधळले
  3. 'समता पतसंस्था'शी माझा आणि माझ्या बहिणीचा संबंध नाही रूपाली चाकणकर

TAGGED:

ASHOK KHARAT FRAUD SHIRDI
SHIRDI POLICE ON ASHOK KHARAT
अशोक खरात अटक
शिर्डी पोलीस
SHIRDI POLICE ARREST ASHOK KHARAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.