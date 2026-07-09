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शिर्डीत दुकान भाड्याने देतो म्हणत लॉजवर नेत महिलेचा विनयभंग, आरोपी अटकेत

शिर्डीतील नराधमानं गाळा भाड्याने देण्याचं आमिष दाखवत नाशिक येथील महिलेचा विनयभंग केला.

Shirdi Woman Molestation
शिर्डी पोलीस ठाणे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 1:11 PM IST

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शिर्डी - नाशिक जिल्ह्यातील एक महिला कामाच्या शोधात असताना तिला दुकान गाळा भाडेतत्त्वावर देतो, असं आमिष दाखवून लॉजच्या खोलीत नेऊन एका साठ वर्षीय नराधमानं तिची छेडछाड करत लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य केलं,. त्याच्याविरोधात शिर्डी पोलीस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी दिलीप रामभाऊ गोंदकर अटकेत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

काय आहे नेमकं प्रकरण? - नाशिक जिल्ह्यातील 34 वर्षीय महिलेच्या पतीचं निधन झाल्यानं ती आपल्या दोन मुलांचा सांभाळ करत होती. एक मुलगा गंभीर आजारानं ग्रस्त असल्यानं खर्च वाढत होता. त्यामुळं तिला संसाराचा गाडा चालवणं कठीण झालं होतं. त्या दरम्यान तिची कल्याण येथील मैत्रीण तिला थोडीफार मदत करत होती. मैत्रिणीचे शिर्डीस साईदर्शनासाठी येणे-जाणे सुरू असताना आरोपी दिलीप रामभाऊ गोंदकर याची त्या तरुणीशी ओळख झाली.

आरोपीला केली अटक - त्यानंतर तरुणीने नाशिक जिल्ह्यातील पीडित महिलेशी आरोपीची ओळख करून दिली. याचा फायदा उठवत गोंदकर यानं महिलेला वारंवार फोन करून शिर्डीला बोलावून मालकीचा दुकान गाळा तुला देतो, असं आमिष दाखवून तिच्याशी जवळीक साधली. शिर्डीतील एका लॉजच्या रूममध्ये नेऊन पीडित महिलेच्या शरीराला स्पर्श व लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य केलं. यानंतर पीडितेनं या घटनेची माहिती पोलिसांना देत तक्रार दाखल केली. यानंतर पोलिसांनी तक्रार दाखल करुन घेत आरोपी दिलीप रामभाऊ गोंदकर (वय 61 वर्षे रा. शिर्डी) यास विनयभंगाच्या गुन्ह्यात अटक केली.

आरोपीने केला हनी ट्रॅपचा बनाव - दरम्यान, दिलीप गोंदकर यानं सदर महिलेनं माझ्यावर हनी ट्रॅप केलं, असा बनाव केला होता. परंतु, शिर्डी उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती यांनी तब्बल चार तास या घटनेचा छडा लावून गोंदकर याच्या बनावाचा पर्दाफाश केला असून, त्याच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला.

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TAGGED:

SHIRDI POLICE
WOMAN MOLESTATION ACCUSED ARREST
शिर्डी महिला विनयभंग
शिर्डी पोलीस
SHIRDI WOMAN MOLESTATION

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