15 दिवसांत अतिक्रमण काढून घ्या, शिर्डी येथील लक्ष्मीनगरच्या रहिवाश्यांना नगरपरिषदेचा अल्टिमेटम
शिर्डी नगरपरिषदेनं लक्ष्मीनगरच्या रहिवाश्यांना अतिक्रमण हटवण्यासंबंधी नोटिस बजावली आहे. यामुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
Published : February 9, 2026 at 5:14 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : शिर्डीतील लक्ष्मीनगर भागातील रहिवाश्यांना नगरपरिषेदनं अतिक्रमण हटवण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. यामुळे येथील 300 घरं प्रभावित होणार आहेत. 15 दिवसांच्या आत अतिक्रमण स्वतःहून काढून घ्यावं, अन्यथा नगरपरिषद कारवाई करेल आणि त्याचा खर्च संबंधित रहिवाश्यांकडून वसूल करण्यात येईल, असंही नोटिसीमध्ये बजावण्यात आलं आहे. यामुळे परिसरात चिंतेचं आणि तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
अतिक्रमणामुळे वाहतुकीस अडथळा : वास्तविक, लक्ष्मीनगर भागातून जाणाऱ्या 18 मीटर रुंद प्रस्तावित रिंगरोडसाठी हे अतिक्रमण हटवण्यात येणार आहे. खरं तर, शिर्डी विकास आराखड्यात नगर-मनमाड रस्त्याच्या उत्तर-पूर्व बाजूस 18 मीटर रुंदीचा रस्ता दर्शवण्यात आला आहे. पण लक्ष्मीनगर परिसरातील अतिक्रमणामुळे सुमारे 150 मीटर रस्ता विकसित होऊ शकलेला नाही. यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे.
विशेष म्हणजे, हा रिंगरोड पूर्ण झाल्यास साई मंदिर परिसरातील वाहतूक व्यवस्थापन सुलभ होणार असून आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा तसंच, सण-उत्सवाच्या काळात होणारी गर्दी नियंत्रित करण्यास मदत होणार आहे, असं नगरपरिषद प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.
नाल्यालगत झालेल्या अतिक्रमणांमुळे पावसाळ्यात पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा येत होता, परिसरात पाणी साचण्याचा धोका निर्माण होत असल्याचंही नोटिसीत नमूद करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम व नगररचना अधिनियमातील संबंधित कलमान्वये ही कारवाई करण्यात येत असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
स्थानिक रहिवाश्यांनी व्यक्त केली नाराजी : दरम्यान, याबाबत येथील रहिवाश्यांनी नाराजी दर्शवली आहे. 'गेल्या 50 वर्षांपासून आम्ही शहरातील लक्ष्मीनगर भागात वास्तव्य करत असून मोलमजुरी करून आमचा उदरनिर्वाह करत आहोत. आमच्याशी कोणतीही चर्चा न करता शिर्डी नगरपरिषदेनं 15 दिवसांचा अल्टिमेटम देत आम्हाला घरं रिकामी करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत", असं येथील रहिवाश्यांनी सांगितलं.
'लोकप्रतिधींना कल्पना नाही' : रिंगरोड व ओढ्यालगत बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न सुरू असून, प्रत्येक कुटुंबाला 500 चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देणं तसंच कुटुंबातील एका व्यक्तीस रोजगार देण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर सकारात्मक भूमिका आहे. प्रथम पुनर्वसन आणि त्यानंतर स्थलांतर व्हावं, यासाठी लवकरच लोकप्रतिनिधींशी बैठक घेण्यात येणार आहे. मात्र, त्याआधीच शिर्डी नगरपरिषद प्रशासनानं लक्ष्मीनगर प्रभागातील स्थानिक रहिवाशांना घरं रिकामी करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. या नोटिसांबाबत आपण लक्ष्मीनगर प्रभागाचा माजी नगरसेवक असताना कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नाही, तसंच शिर्डी नगरपरिषदेच्या लोकप्रतिनिधींनाही विश्वासात घेतलं गेलं नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी नगरसेवक मंगेश त्रिभुवन यांनी दिली.
सोबतच, या प्रभागातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता शिर्डी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी मनमानी कारभार करत असल्याचा गंभीर आरोप माजी नगरसेवक सुरेश आरणे यांनी केला आहे.
नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया नाही : नोटीस मिळालेल्या नागरिकांकडून पुनर्वसनाची मागणी तीव्र होत असून, शिर्डी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दिघे यांच्या कार्यपद्धतीवर स्थानिक रहिवासी व लोकनियुक्त नगरसेवकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यासंदर्भात माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असून, तोपर्यंत कोणतंही अतिक्रमण काढू दिलं जाणार नाही, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे. संविधानिक मार्गानेच या संपूर्ण प्रक्रियेला सामोरे जाण्याचा इशाराही स्थानिक रहिवाशांनी दिला आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी शिर्डी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दिघे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
