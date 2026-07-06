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शिर्डीत साईभक्तांची फसवणूक करणाऱ्यांना प्रशासनाचा मोठा दणका; जादा दर आकारणारी दुकानं थेट सील

शिर्डीत साईबाबा मंदिर परिसरात (Shirdi Saibaba) प्रसाद आणि पूजेच्या साहित्याच्या नावाखाली भाविकांची फसवणूक करणाऱ्या दुकानदारांवर प्रशासनानं धडक कारवाई सुरू केली आहे.

Shirdi News
जादा पैसे उकळल्यास दुकान थेट सील (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 6, 2026 at 7:27 PM IST

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शिर्डी : कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीतील साईबाबांच्या दर्शनासाठी (Shirdi Saibaba) दररोज देश-विदेशातून हजारो भाविक येतात. या भाविकांची प्रसाद, फुलहार आणि पूजेच्या साहित्याच्या नावाखाली होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी शिर्डी नगरपरिषद, साईबाबा संस्थान आणि शिर्डी पोलीस यांच्या संयुक्त विद्यमाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

पूजेच्या साहित्याच्या नावाखाली अवाजवी दर : शिर्डी नगरपरिषदेचे उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात येत असलेल्या या मोहिमेमुळं फसवणूक करणाऱ्या प्रवृत्तींमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. जादा पैसे उकळणाऱ्या दुकानदारांवर कोणतीही दया दाखवली जाणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा अभय शेळके यांनी दिलाय. अनेक वर्षांपासून साईभक्तांकडून प्रसादाचं ताट, फुलहार आणि पूजेच्या साहित्याच्या नावाखाली अवाजवी दर आकारले जात असल्याच्या तक्रारी पोलीस प्रशासन आणि साईबाबा संस्थानकडं सातत्यानं येत होत्या. मात्र आता या तक्रारी केवळ नोंदवून न ठेवता त्यावर प्रत्यक्ष आणि प्रभावी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

माहिती देताना उपनगराध्यक्ष अभय शेळके (ETV Bharat Reporter)

पैसे उकळल्याचं सिद्ध झाल्यास थेट कारवाई : शिर्डी नगरपरिषद, साईबाबा संस्थान आणि शिर्डी पोलीस यांच्या संयुक्तविद्यमाने जादा पैसे उकळल्याचं सिद्ध झालेल्या दुकानांवर थेट कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत अनेक दुकानं 10 दिवसांसाठी सील करण्यात आली असून संबंधित दुकानदारांकडून भविष्यात अशी फसवणूक न करण्याबाबत लेखी हमीपत्र घेण्यात आलं आहे. तसंच प्रत्येक दुकानासमोर सर्व वस्तूंचे दर स्पष्टपणे दर्शवणारे दरफलक लावणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

प्रसादाच्या ताटासाठी किती पैसे? : या फसवणुकीमागे स्थानिक दुकानदारांपेक्षा बाहेरून आलेल्या काही एजंट्सचा, ज्यांना स्थानिक भाषेत पॉलिशवाले म्हटलं जातं, मोठा सहभाग असल्याचा दावा अभय शेळके यांनी केला. हे एजंट्स दुकानांमध्ये काम करताना दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना हिंदीत गोड बोलून विश्वासात घेतात. "माताजी, बहनजी, भैय्याजी... आपसे ज्यादा क्या लेना है, आराम से दर्शन करके आइए," असं सांगून ते प्रसाद, पूजेचे साहित्य देतात. मात्र दर्शन करून परत आल्यानंतर 300 रुपयांच्या प्रसादाच्या ताटासाठी 2 हजार, 4 हजार, अगदी 8 हजार रुपयांपर्यंत पैसे मागितले जातात.

शिर्डी शहराची प्रतिमा मलिन होत आहे : यावेळी काहीजण हातात जाड कडे, मोठे केस, डोळ्यांवर गॉगल आणि आक्रमक वर्तन करून भाविकांना घाबरवतात. त्यामुळं परराज्यातील किंवा प्रथमच शिर्डीत आलेले अनेक भाविक वाद टाळण्यासाठी मागितलेली रक्कम देऊन निघून जातात. यातील अनेकजण तक्रारही करत नाहीत. त्यामुळं अशा प्रकारांना अनेकवर्षे खतपाणी मिळत राहिलं, असंही शेळके यांनी सांगितलं. या प्रकारांमुळं संपूर्ण शिर्डी शहराची प्रतिमा मलिन होत असून काही मोजक्या लोकांच्या लोभामुळं लाखो भाविकांच्या मनात शिर्डीबद्दल चुकीची भावना निर्माण होत आहे. त्यामुळं अशा प्रवृत्तींना यापुढे कोणतीही मुभा दिली जाणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

पूजेचं साहित्य कुठून घेतलं याची माहिती घेतली जाणार : साईभक्तांची फसवणूक पूर्णपणे थांबवण्यासाठी प्रशासनानं संपूर्ण यंत्रणा अधिक सक्षम केली आहे. साईबाबा संस्थाननं मंदिर परिसरात विशेष कर्मचारी नियुक्त केले असून दर्शन करून बाहेर पडणाऱ्या भाविकांशी थेट संवाद साधून त्यांनी प्रसाद व पूजेचे साहित्य कुठून घेतले आणि त्यासाठी किती पैसे दिले, याची माहिती घेतली जात आहे. एखाद्या भाविकाने जादा पैसे घेतल्याची तक्रार केल्यास संबंधित दुकानाची तातडीनं पडताळणी करून नगरपरिषदेकडून त्वरित सील करण्याची कारवाई केली जात आहे.

दुकान थेट सहा महिन्यांसाठी सील : प्रशासनाने सध्या दुकानदारांना सुधारण्याची अंतिम संधी दिली आहे. मात्र यानंतरही एखादा दुकानदार पुन्हा भाविकांची फसवणूक करताना किंवा जादा दर आकारताना आढळल्यास त्याचे दुकान थेट सहा महिन्यांसाठी सील करण्यात येईल, असा कठोर इशारा उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांनी दिला आहे. या धडक मोहिमेमुळं शिर्डीतील फसवणुकीच्या प्रकारांवर मोठा आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून साईभक्तांना पारदर्शक आणि सुरक्षित वातावरणात दर्शनाचा अनुभव मिळावा, हा प्रशासनाचा प्रमुख उद्देश असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

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TAGGED:

SAIBABA SANSTHAN ACTION
दुकान सील
भाविकांची फसवणूक
शिर्डी
SHIRDI SAIBABA TEMPLE

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