नवनिर्वाचित नगरसेवकांकडून बॅनरबाजीचा महापूर; नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला संताप, दिला सज्जड दम
काही दिवसांपूर्वी राज्यात सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. यानंतर अनेक विजयी उमेदवारांनी शहारातील चौकाचौकात बॅनर लावले. यावर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
Published : December 26, 2025 at 2:44 PM IST
अहिल्यानगर (शिर्डी) : सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर नवनिर्वाचित नगरसेवकांकडून शिर्डी शहराच्या विकासाची अपेक्षा असताना सध्या शहरात मात्र बॅनरबाजीचा महापूर पाहायला मिळत आहे. या प्रकारावर शिर्डी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी सतीश दिघे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. "शहरात फक्त होर्डिंग लावण्यापुरताच नगरसेवक पदाचा वापर करू नका," असं म्हणत दिघे यांनी नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींचे कान टोचले.
...तर नगरसेवकाला अपात्र ठरवण्याची तरतूद : आपला उमेदवार निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर समर्थकांनी उत्साहात शहरभर लावलेल्या बेकायदा होर्डिंगमुळं शहराचं सौंदर्य पूर्णतः लोप पावलं आहे. "अनधिकृत होर्डिंग लावणं हे नगरपालिका कायद्यानुसार अनधिकृत बांधकामाच्या व्याख्येत येते. जर नगरसेवकांनी किंवा त्यांच्या समर्थकांनी अशा प्रकारे अतिक्रमण केलं तर संबंधित नगरसेवकाला पदावरून अपात्र ठरवण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. या संदर्भात लवकरच सर्व पदाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन कायदेशीर तरतुदींबाबत अवगत करून देणार आहेत. शहरात विधायक कामं करण्यासाठी मोठी संधी आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींची सुरुवातच विद्रुपीकरणानं होत असेल तर ते दुर्दैवी आहे. सुधारणा न झाल्यास मला कठोर पाऊल उचलून अपात्रतेची नोटीस बजावणं भाग पडेल," असा सज्जड इशारा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी सतीश दिघे यांनी दिला.
जनतेमध्ये संतप्त भावना : गेल्या तीन दिवसांपूर्वी शिर्डी नगरपरिषदेनं काही अनधिकृत बॅनर काढले होते. मात्र, काही वेळातच ते पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी लावण्यात आले. या चोर-पोलीस खेळावर दिघे यांनी नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांनीही या प्रकारावर टीका केली असून, नगरसेवकांनी आल्या आल्या कोणतं विधायक काम केले असेल तर ते फक्त शहर विद्रुपीकरणाचं, अशी संतप्त भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.
यापुढं काळजी घेऊ : "सदरचे फलक व होर्डिंग आम्ही नव्हे तर आमच्या समर्थकांनी व आमच्यावर प्रेम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी लावले आहेत. यातून नक्कीच शहर विद्रूपीकरण होतं, याची आम्हाला जाणीव झाली आहे. यापुढं आम्ही काळजी घेऊ. शेवटी या शहराची जबाबदारी आमच्यावरही आहे आणि आम्ही ती नक्की पार पाडू, मुख्याधिकाऱ्यांची भूमिका कठोर वाटत असली तरी शहर हिताची आहे," अशी प्रतिक्रिया नवनिर्वाचित नगरसेवक रवींद्र गोंदकर यांनी दिली.
