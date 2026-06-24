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खासदार भाऊसाहेब वाकचौरेंनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? शिर्डीत पोहोचताच सांगितलं कारण

एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे पहिल्यांदाच मतदारसंघात आले होते. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

Shirdi MP Bhausaheb Wakchaure
खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 24, 2026 at 12:15 PM IST

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शिर्डी : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा बंडखोर खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. या सहा खासदारांमध्ये शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचादेखील समावेश आहे. शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर ते शिर्डीत परतले, यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या पक्षांतराचं कारण स्पष्ट केलं.'आपण कुठल्याही वैयक्तिक स्वार्थासाठी नाही तर मतदारसंघाच्या विकासाठी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत गेल्याचं वाकचौरेंनी सांगितलं.

शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील जनतेनं केलेल्या स्वागताचा उल्लेख करताना खासदार वाकचौरे म्हणाले की, जनतेनं दिलेला प्रतिसाद हा माझ्या निर्णयाला मिळालेला पाठिंबा आहे. विकासासाठी घेतलेल्या भूमिकेला जनतेचा विश्वास मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

'विरोध करणारे काही मोजकेच लोक' : दरम्यान, शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून वाकचौरे यांना मतदारसंघात फिरू देणार नाही आणि शिर्डीत पाऊल ठेवू देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला होता. या यावर प्रतिक्रिया देताना खासदार वाकचौरे म्हणाले, 'मी आज मतदारसंघात आहे. शिर्डीत आलो आहे आणि जनतेच्या भेटीगाठी घेत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या धमक्या देणाऱ्यांनी आधी स्वतःकडे पाहावं. विरोध करणारे काही मोजके लोक असून, आपल्यामागं मोठ्या प्रमाणावर जनता आणि कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

'रेल्वे अन् पाणी प्रश्नावर विशेष लक्ष देणार' : शिर्डी मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न सुरू असं सांगत खासदार वाकचौरेंनी रेल्वे आणि पाणी प्रश्नांना विशेष प्राधान्य देणार असल्याचं स्पष्ट केलं. नाशिक-कोपरगाव रेल्वे मार्ग तसेच श्रीरामपूर-बेलापूर-परळी रेल्वे मार्ग हे महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितलं. तसेच, पश्चिमेकडे वाहून जाणारं पाणी गोदावरी, मुळा आणि प्रवरा खोऱ्यात वळवण्यासाठी 24 प्रकल्पांचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून दरवर्षी समुद्राकडे वाहून जाणारे सुमारे 8 टीएमसी पाणी अडवता येईल आणि पाण्यापासून वंचित भागांना सिंचनाचा लाभ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यापूर्वी 2009 ते 2014 या काळात निळवंडे धरणाच्या पाण्यासाठी ज्या पद्धतीने संघर्ष केला होता, त्याच पद्धतीनं या पाणी योजनांसाठीही प्रयत्न करणार असल्याचं वाकचौरे यांनी सांगितलं.


खासदार निधीवरील आरोपांना उत्तर : खासदार निधीतील साडेसतरा कोटी रुपयांचा निधी खर्च न केल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांना खासदार वाकचौरे यांनी फेटाळून लावले. हे आरोप पूर्णपणे चुकीचे, बिनबुडाचे आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं त्यांनी सांगितलं. खासदार निधीच्या खर्चाचा संपूर्ण लेखाजोखा यावेळी पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांत खासदार निधीतून एकूण 9 कोटी 80 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून मतदारसंघातील विविध भागांमध्ये 134 विकासकामं प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यासाठी 9 कोटी 54 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी 120 कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून शासनाकडून 8 कोटी 55 लाख 41 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. आतापर्यंत 23 कामे पूर्ण झाली असून त्यासाठी 1 कोटी 47 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितलं.

जिल्हा वार्षिक योजना DPDC अंतर्गत मतदारसंघातील विकासकामांना मोठी चालना देण्यात आल्याचंही खासदार वाकचौरेंनी स्पष्ट केलं. या योजनेतून 14 कोटी 78 लाख रुपयांच्या निधीतून 264 कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील 6 तालुक्यांमध्ये मिळून जवळपास 398 विकासकामं मंजूर किंवा सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. प्रत्येक तालुक्याला समान न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असून विकासकामांचं नियोजन करताना सर्व भागांचा समतोल साधण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.


शिंदे गटातील प्रवेशाबाबत भूमिका : शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर खासदार वाकचौरेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मतदारसंघातील रखडलेले रेल्वे प्रकल्प, पाणी योजना आणि मोठी विकासकामं मार्गी लावण्यासाठी सत्तेचं पाठबळ आवश्यक आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून विकासकामांना अधिक गती मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह असून शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचा विकासात्मक चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

जे खासदार फुटले त्या मतदारसंघांचा दौरा उद्धव ठाकरे करणार आहेत. ते शिर्डी दौऱ्यावर देखील येणार आहेत, याबाबत विचारलं असता, वाकचौरेंनी सांगितलं की, शिर्डीत त्यांचं स्वागत आहे, असं म्हणत अधिक बोलणं टाळलं.

TAGGED:

SHIRDI MP PRESS CONFERENCE
SHIV SENA
UDDHAV THACKERAY
भाऊसाहेब वाकचौरे शिर्डी खासदार
BHAUSAHEB WAKCHAURE SHIRDI

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