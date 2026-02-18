शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लागली घरघर; विमानं घटली, टॅक्सी चालक अडचणीत
शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा दिला असला. तरी नऊ वर्षे उलटूनही तो नावापुरताच आंतरराष्ट्रीय ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
अहिल्यानगर : लाखो भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीला येत असतात. भाविकांचा प्रवास सुखकर आणि जलद व्हावा यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीनं कोपरगाव तालुक्यातील काकडी इथं 2018 साली शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू केलं. मात्र सुविधांचा अभाव आणि निर्णय प्रक्रियेतील विलंब यामुळं साई भक्तांना आर्थिक फटका बसत होता. तसाच तो आता प्रकल्पग्रस्त टॅक्सीचालकांनाही बसू लागला आहे.
शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ केवळ नावापुरतं : शिर्डीपासून सुमारे 16 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा दिला असला. तरी नऊ वर्षे उलटूनही तो नावापुरताच आंतरराष्ट्रीय ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. नाशिकनंतर उत्तर महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं शिर्डी विमानतळाला सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. कोविडपूर्व काळात इथून तब्बल 16 विमानांचं उड्डाण होत होतं. प्रारंभी एअर इंडिया, स्पाईसजेट आणि इंडिगो या कंपन्यांची विमानं ये-जा करत होती. मात्र लहान टर्मिनल इमारत आणि नाईट लँडिंग सुविधेचा अभाव यामुळं अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. नाईट लँडिंग सुविधा सुरू होण्यासाठी तब्बल सात वर्षांचा कालावधी लागला. तोपर्यंत एअर इंडियानं आपली सेवा बंद केली. त्यानंतर स्पाईसजेट आणि इंडिगो यांचीच सेवा सुरू राहिली. परंतु सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी स्पाईसजेटनंही शिर्डीतील सेवा बंद केली. त्यामुळं सध्या या विमानतळावर इंडिगोची विमानसेवा उपलब्ध आहे.
विमानतळावरील नाईट लँडिंग बंद : काही दिवसांपूर्वी इंडिगोकडून बेंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली, विजयवाडा, इंदौर आणि हैदराबाद या मार्गांवर उड्डाणं सुरू होती. मात्र वर्षभरापूर्वी इंदौर-शिर्डी-विजयवाडा सेवा बंद करण्यात आली. त्यानंतर बेंगळुरू, दिल्ली, चेन्नई इथून प्रत्येक एक आणि हैदराबादवरून 3 फ्लाईट्स सुरू होत्या. नाईट लँडिंग सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर हैदराबादवरून रात्री साडेनऊ वाजता विमान येऊन रात्री दहा वाजता परत जात होतं. या सेवेचा मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील तसंच तिरुपतीवरून येणाऱ्या भाविकांना मोठा फायदा व्हायचा. मात्र डिसेंबरमध्ये इंडिगोच्या अंतर्गत नियोजनातील बदलांमुळं काही फ्लाईट्स कमी करण्यात आल्या. यात शिर्डीतील हैदराबादची रात्रीची फ्लाईट बंद झाली. परिणामी या विमानतळावरील नाईट लँडिंगही बंद झाली आहे.
विमानतळावर सुविधांचा अभाव : सध्या शिर्डी विमानतळावरून केवळ चार विमानं ये-जा करतात. असं असलं तरी प्रवाशांची संख्या मात्र घटलेली नाही. खरा प्रश्न आहे तो सुविधांच्या अभावाचा आणि इतर विमान कंपन्यांना इथं ऑपरेशन सुरू करण्यात आलेल्या अपयशांचा. शिर्डी विमानतळाचा उड्डाण योजनेत समावेश नसल्यामुळं पुणे विमानतळ, नाशिक विमानतळ आणि छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ येथील तुलनेनं कमी भाड्यांमुळं अनेक प्रवासी त्या विमानतळांकडं वळत आहेत.
टॅक्सी चालकांवर आर्थिक संकट : "शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी शेतकऱ्यांची सुमारे 700 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. अद्याप सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या नाहीत. त्यामुळं राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी टॅक्सी परवाना घेण्याचं आवाहन महाराष्ट्र विमानतळ विकास मंडळानं काकडी गावातील प्रकल्पग्रस्तांना केलं होतं. विमानतळ सुरू झाल्यानंतर उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्ने पाहत सुमारे दीडशे जणांनी कर्ज काढून टॅक्सी घेतल्या. परंतु आज त्या गाड्या दिवसभर घरासमोर उभ्याच दिसतात. प्रवासी नसल्याने फेऱ्या कमी झाल्या. उत्पन्न घटले आणि बँकांचे हप्ते थकू लागले. कर्जवसुलीचे तगादे वाढले असून काही वाहनांवर जप्तीची कारवाई होऊन लिलावही झाला," अशी माहिती ग्रामस्थ कानिफनाथ गुंजाळ यांनी दिली.
ती स्वप्न धुळीस मिळाली : "एकेकाळी काकडी ते शिर्डी असा दिवसात तीन-तीन वेळा फेऱ्या मारणारे चालक आज तीन दिवसांत एकादी फेरी मिळाली तरी समाधान मानतात. प्रत्येक घरासमोर उभी असलेली गाडी आणि त्यावर चालू असलेलं व्याज हीच अनेक कुटुंबांची वास्तव परिस्थिती बनली आहे. विमानतळामुळं रोजगार वाढेल आणि स्थानिकांचं जीवनमान उंचावेल अशी आशा ग्रामस्थांनी बाळगली होती. मात्र अवघ्या काही वर्षांतच ती स्वप्नं धुळीस मिळाली," अशी ग्रामस्थ कानिफनाथ गुंजाळ यांनी बोलून दाखवली.
काकडीतील आर्थिक हालचाल मंदावली : अपेक्षित प्रमाणात विमानसेवा वाढली नाही. इतर व्यवसायांना चालना मिळाली नाही आणि गुंतवलेली भांडवली रक्कम परत मिळवणं कठीण झालं आहे. या परिस्थितीला अनेक पैलू आहेत. मोठा प्रकल्प उभा राहिला म्हणजे तो आपोआप रोजगारनिर्मिती करेलच असं नाही. याची जाणीव आता प्रकर्षानं होत आहे. योग्य नियोजन, सातत्यपूर्ण सेवा आणि पूरक सुविधा नसतील तर गुंतवणूक कशी अडचणीत आणू शकते याचं उदाहरण शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ठरत आहे. विमानांची संख्या घटत गेली तशी काकडीतील आर्थिक हालचाल मंदावली. आशेचा आकाश दाखवणाऱ्या या प्रकल्पानं स्थानिकांना स्थैर्य देण्याऐवजी आर्थिक ताण दिला अशी खंत नागरिक व्यक्त करत आहेत. गावाच्या विकासाची स्वप्नं पुन्हा साकार व्हावीत, यासाठी ठोस उपाययोजना होण्याची अपेक्षा आता अधिक तीव्र झाली आहे.
विमानतळाला बळ देणं गरजेचं : "आगामी सिंहस्थ आणि कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर केवळ निधीच्या घोषणांवर न थांबता शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला खऱ्या अर्थानं बळ देणं, टर्मिनल विस्ताराला गती देणं आणि अधिक विमान कंपन्यांना आकर्षित करणं गरजेचं असल्याची मागणी होत आहे. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय दर्जा केवळ कागदावरच राहण्याची भीती आहे," असं कानिफनाथ गुंजाळ यांनी सांगितलं.
