नाताळ आणि सलग सुट्ट्यांमुळे शिर्डीत भाविकांची प्रचंड गर्दी, साईनामाच्या जयघोषात भक्तीचा महापूर

वर्षाच्या शेवटी दरवर्षी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत मोठी गर्दी होते. यंदाही भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

Shirdi Housefull
नाताळ आणि सलग सुट्ट्यांमुळे शिर्डीत भाविकांची प्रचंड गर्दी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 27, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read
शिर्डी : सरत्या 2025 या वर्षाला निरोप देण्यासाठी तसंच येणाऱ्या नवीन 2026 वर्षाच्या स्वागतासाठी शिर्डीचं साई मंदिर सज्ज झालं आहे. वर्षाच्या शेवटी दरवर्षी साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत मोठी गर्दी होते. यंदाही भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. नाताळ आणि शनिवार-रविवारच्या सलग सुट्ट्यांमुळे शिर्डी सध्या पूर्णतः हाऊसफुल झाल्याचं दिसत आहे. साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांचा महापूर लोटला असून शिर्डी नगरीत पाऊल टाकताच साई साईच्या जयघोषात भक्तीमय वातावरण अनुभवायला मिळत आहे. साई मंदिराच्या चारही बाजूंनी असलेले प्रमुख रस्ते, चौक, गल्लीबोळ भाविकांच्या गर्दीनं फुलून गेल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.

दररोज लाखो भाविक शिर्डीत : नाताळच्या सुट्ट्यांमुळे तसेच, नवीन वर्षाच्या स्वागतसाठी राज्यासह देशभरातील विविध भागांतून भाविक शिर्डीत दाखल झाले आहेत. या सुट्ट्यांच्या निमित्तानं पर्यटन स्थळांसह धार्मिक स्थळांवरही मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. शिर्डी हे या गर्दीचे प्रमुख केंद्र ठरलं आहे. 25 डिसेंबर रोजी एकाच दिवशी एक लाखांहून अधिक भाविकांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. आज शनिवार आणि रविवारची सुट्टी यामुळे भाविकांची संख्या आणखी वाढली आहे. परिणामी, साई मंदिराकडे जाणारे सर्व प्रमुख मार्ग गर्दीनं गजबजून गेले आहेत. साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांना 6 ते 7 तासांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

गर्दी पुढील काही दिवस अशीच राहणार : तासन् तास दर्शन रांगेत राहूनही भाविकांच्या चेहऱ्यावर साईबाबांच्या दर्शनाची ओढ आणि श्रद्धेचा उत्साह स्पष्टपणे दिसून येत आहे. भाविकांचा वाढता ओघ लक्षात घेता, साईबाबा संस्थानच्या वतीने दर्शन व्यवस्था, निवास व्यवस्था तसेच, आरोग्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे. नाताळ आणि नववर्षाच्या संभाव्य गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासन आणि मंदिर प्रशासन सज्ज झालं असून सर्व यंत्रणा सतर्क आहेत. ही गर्दी पुढील काही दिवस अशीच कायम राहण्याची शक्यता आहे, आणि आज दिवसभरात दीड ते दोन लाख भाविक साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतील, असा अंदाज मंदिर प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

8 दिवस शिर्डी महोत्सव : 25 डिसेंबर 2025 ते 1 जानेवारी 2026 या कालावधीत 8 दिवस शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं महोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्तानं 30 डिसेंबर 2025 ते 1 जानेवारी 2026 या तीन दिवसांत विविध सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन साईबाबा संस्थानच्या वतीनं करण्यात आलं आहे, अशी माहिती संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

31 डिसेंबर रोजी दिवस आणि रात्रभर कार्यक्रम : शिर्डीत येणाऱ्या सर्व भाविकांना साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन मिळावं, यासाठी साई संस्थानच्या वतीनं दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी साईबाबांचं समाधी मंदिर रात्रभर भाविकांसाठी खुलं ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली. तसंच 31 डिसेंबर रोजी दिवस व रात्रभर साईबाबा मंदिराजवळील स्टेजवर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन आलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

