भक्तांची कमी संख्या, वीज बिल वाढ; शिर्डीत हॉटेल मंदीमुळे दुकानदार ते कामगार सगळेच अडचणीत
देश-विदेशातील साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीत भाविकांची घटती संख्या, संस्थानची स्वस्त निवास व्यवस्था आणि वाढत्या वीज बिलांमुळे खासगी हॉटेल व्यवसाय गंभीर आर्थिक संकटात सापडला आहे.
Published : November 1, 2026 at 2:24 PM IST
शिर्डी : देश-विदेशातील लाखो साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीतील हॉटेल व्यवसायाला सध्या मंदीचं ग्रहण लागलं आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भाविकांच्या संख्येत झालेली घट, साईबाबा संस्थानसह विविध ट्रस्टकडून उपलब्ध करून दिली जाणारी निवास व्यवस्था आणि वाढता व्यावसायिक खर्च यांमुळे खासगी हॉटेल व्यवसाय मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. अनेक हॉटेल्समधील खोल्या रिकाम्या राहत असल्याने काही व्यावसायिकांवर कर्जबाजारी होण्याची, तर काहींवर हॉटेल्स विकण्याची वेळ आली आहे. शासनाने या परिस्थितीकडे गांभीर्यानं लक्ष देऊन आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी शिर्डी हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद गोंदकर यांनी केली आहे.
शिर्डीत साईबाबा संस्थानसह देशातील विविध राज्यांतील ट्रस्टनी मोठ्या प्रमाणावर निवास व्यवस्था उभारली आहे. या व्यवस्थेत दररोज सुमारे 17 ते 18 हजार भाविक मुक्काम करतात. सध्या शिर्डीत दररोज सरासरी 30 ते 35 हजार भाविक येत असलं, तरी बहुतांश भाविक स्वस्त किंवा विनामूल्य निवास व्यवस्थेला पसंती देतात. त्यामुळे खासगी हॉटेल व्यावसायिकांच्या वाट्याला अवघे 7 ते 8 हजार भाविकच येत असल्याचं गोंदकर यांनी सांगितलं. शिर्डीत सुमारे चारशे ते पाचशे हॉटेल्स असून अपेक्षित व्यवसाय मिळत नसल्यानं हा उद्योग पूर्णपणे अडचणीत आला आहे.
यंदाच्या पुण्यतिथी उत्सवातही भाविकांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमीच राहिली. साईबाबांच्या पादुकांचं विविध शहरांमध्ये होणारे दौरे हेही भाविकांची संख्या घटण्यामागील एक मुख्य कारण असल्याचं व्यावसायिकांचं म्हणणं आहे. पादुकांचं दर्शन बाहेरगावीच होत असल्यानं भाविक शिर्डीला येण्याचं टाळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पादुकांचं दौरे बंद करून दर्शनाची व्यवस्था शिर्डीतच ठेवावी, अशी मागणी होत आहे. दुसरीकडे, सौरऊर्जा यंत्रणा बसवूनही हॉटेल व्यावसायिकांना वाढत्या वीज बिलांचा फटका बसतच आहे. 'पीक अवर्स'मध्ये महावितरणची वीज वापरण्याच्या अटीमुळे अनेक हॉटेल्सची बिले पुन्हा 25 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचली आहेत. याशिवाय शेतीतील मंदी, इंधन दरवाढ आणि सर्वसामान्यांची घटलेली क्रयशक्ती यांमुळे धार्मिक पर्यटनावरही मोठा परिणाम झाला आहे.
शिर्डीची संपूर्ण अर्थव्यवस्था साईभक्तांच्या आगमनावरच अवलंबून असल्याने, या मंदीचा फटका हॉटेल व्यवसायाबरोबरच दुकानदार, वाहनचालक, फूलविक्रेते आणि स्थानिक कामगारांनाही बसत आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना कर्जमाफी किंवा विशेष आर्थिक पॅकेज देणं, वीज बिलात सवलत देणं आणि शिर्डीसाठी स्वतंत्र पर्यटन व वीजदर धोरण जाहीर करावं, अशी मागणी शिर्डी हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद गोंदकर यांनी शासनाकडे केली आहे.
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