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गुरुपौर्णिमा उत्सवाला शिर्डीत प्रारंभ; साई दर्शनासाठी भाविकांची अलोट गर्दी, 24 तास मंदिर भाविकांसाठी खुलं

शिर्डीत 27 जुलैपासून तीन दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाला सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी पारंपरिक मिरवणुकीनंतर द्वारकामाईमध्ये श्री साईसच्चरित्राच्या अखंड पारायणाचा प्रारंभ करण्यात आला.

Shirdi Gurupurnima Festival 2026
मंदिरात झालेली भाविकांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 2:20 PM IST

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शिर्डी : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं आयोजित तीन दिवसीय श्री गुरुपौर्णिमा उत्सवाला सोमवारी (दि.27) अत्यंत भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ झाला. उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी श्रींची प्रतिमा, पोथी व विणा यांची पारंपरिक मिरवणूक काढण्यात आली. गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त देश- विदेशातून आलेल्या लाखो साईभक्तांच्या उपस्थितीमुळं संपूर्ण शिर्डी भक्तिमय वातावरणानं भारावून गेली.

श्री साईसच्चरित्राच्या अखंड पारायणाला प्रारंभ : सोमवारी (दि.27) गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी पहाटे साईबाबा मंदिरात काकड आरतीनं धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात झाली. त्यानंतर श्रींची प्रतिमा, पोथी आणि विणा यांची पारंपरिक मिरवणूक मंदिर परिसरातून मोठ्या उत्साहात काढण्यात आली. टाळ-मृदुंगाचा निनाद, साईनामाचा अखंड गजर आणि साईनाथ महाराज की जयच्या जयघोषात ही मिरवणूक भक्तिमय वातावरणात पार पडली. मिरवणुकीत साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी श्री साईसच्चरित्राची पोथी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी विणा, तर प्रभारी उपकार्यकारी अभियंता संजय जोरी आणि सीसीटीव्ही विभागाचे प्रभारी विभाग प्रमुख राहुल गलांडे यांनी सहभाग घेतला होता. मिरवणूक द्वारकामाई इथं पोहोचल्यानंतर श्री साईसच्चरित्राच्या अखंड पारायणाला प्रारंभ करण्यात आला. गुरुपौर्णिमेच्या पहाटेपर्यंत हे पारायण अखंड सुरू राहणार आहे. यात हजारो भाविक सहभागी होत आहेत. यानंतर साईसमाधी मंदिरात मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर व त्यांच्या पत्नी वंदना गाडीलकर यांच्या हस्ते साईबाबांच्या चरणांची पारंपरिक पाद्यपूजा विधिवत संपन्न झाली.

गुरुपौर्णिमा उत्सवाला शिर्डीत प्रारंभ (ETV Bharat Reporter)

पुण्यातील पालखी रथाचं उत्साहात स्वागत : श्री साईबाबा पालखी सोहळा समिती, पुणे यांच्या वतीनं आयोजित 38 व्या श्री साई पालखी सोहळ्याचेही शिर्डीत उत्साहात आगमन झालं. आकर्षक फुलांनी सजवलेल्या पालखी रथाचं स्वागत मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. साईनामाच्या अखंड गजरात आणि जयघोषात पालखीनं शिर्डीत प्रवेश केला. यावेळी पालखी सोहळ्याच्या माध्यमातून व्यसनमुक्ती, स्वच्छता आणि सामाजिक जनजागृतीचा संदेशही भाविकांपर्यंत पोहोचवण्यात आला.

शिर्डीत भाविकांचा जनसागर : गुरुपौर्णिमा उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी शिर्डीत भाविकांचा अक्षरशः जनसागर उसळला. पहाटेच्या काकड आरतीपासूनच समाधी मंदिरात दर्शनासाठी लांब रांगा लागल्या होत्या. महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध राज्यांतून तसंच परदेशातून आलेले लाखो साईभक्त अनेक तास रांगेत उभं राहून साईबाबांचं दर्शन घेत आहे. भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन साईबाबा संस्थाननं दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वैद्यकीय सेवा, स्वच्छता आणि वाहतूक नियोजनाची विशेष व्यवस्था केली आहे. पोलीस प्रशासन, स्वयंसेवक आणि संस्थानचे कर्मचारी भाविकांना सुरळीत दर्शन मिळावं यासाठी अहोरात्र कार्यरत आहेत.

Shirdi Gurupurnima Festival 2026
मंदिरात झालेली भाविकांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)

मंदिर राहणार 24 तास खुलं : "भजन, कीर्तन, हरिनाम सप्ताह, पालखी सोहळा आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांमुळं संपूर्ण शिर्डी भक्तिमय वातावरणानं भारावून गेली आहे. गुरुपौर्णिमेच्या मुख्य दिवशी मंगळवारी (दि.28) साईबाबा मंदिर चोवीस तास भाविकांसाठी खुलं राहणार आहे. त्यामुळं साईभक्त मोठ्या संख्येनं शिर्डीत दाखल होण्याची शक्यता आहे. यासाठी संस्थान आणि प्रशासनानं सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवत व्यापक नियोजन केलं आहे. यासह भाविकांना सुरळीत व सुरक्षित दर्शन मिळावं यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत," अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

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GURUPURNIMA FESTIVAL 2026
शिर्डी साईबाबा गुरुपोर्णिमा उत्सव
शिर्डी साईबाबा संस्थान
गुरुपौर्णिमा उत्सव
SHIRDI GURUPURNIMA FESTIVAL

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