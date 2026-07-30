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शिर्डीत तीन दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाची सांगता! गुरुवारी दत्तचरणी रुद्राभिषेक आणि पाद्यपूजा; लाखो भाविकांच्या उपस्थितीनं शिर्डी पावन

शिर्डीतील तीन दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाची गुरुवारी (दि.30) समाधी मंदिरात पाद्यपूजा आणि गुरुस्थान मंदिरात रुद्राभिषेक करून अत्यंत भक्तिमय वातावरणात सांगता झाली.

SHIRDI GURUPURNIMA 2026
शिर्डीत गुरुपौर्णिमा उत्सवाची सांग (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 2:30 PM IST

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शिर्डी : साईबाबा संस्थानच्या वतीनं आयोजित तीन दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाची गुरुवारी (दि.30) भक्तिमय वातावरणात सांगता होत आहे. उत्सवाच्या सांगता दिनी साई समाधी मंदिर आणि गुरूस्थान मंदिरात विविध पारंपरिक धार्मिक विधी मोठ्या श्रद्धाभावानं पार पडले. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या लाखो साईभक्तांनी धार्मिक सोहळ्याला उपस्थित राहून साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक होत दर्शनाचा लाभ घेतला.

भक्तिमय वातावरणात धार्मिक विधी संपन्न : गुरुवारी (दि.30) सकाळी साई समाधी मंदिरात संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे व त्यांच्या पत्नी वैशाली दराडे यांच्या हस्ते साईबाबांची पाद्यपूजा करण्यात आली. अत्यंत भक्तिमय वातावरणात हा धार्मिक विधी संपन्न झाला. यावेळी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, मंदिर विभाग प्रमुख विष्णु थोरात यांच्यासह संस्थानचे अधिकारी, कर्मचारी आणि भाविक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

शिर्डीत गुरुपौर्णिमा उत्सवाची सांग (ETV Bharat Reporter)

साईभक्त मोठ्या संख्येनं उपस्थित : गुरूस्थान मंदिरात संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर व त्यांच्या सुविद्य पत्नी वंदना गाडीलकर यांच्या हस्ते रुद्राभिषेक करण्यात आला. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे, मंदिर विभाग प्रमुख विष्णु थोरात, पुजारी, संस्थानचे कर्मचारी, शिर्डी ग्रामस्थ यांच्यासह देशभरातून आलेले साईभक्त मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

दहीहंडी फोडून होणार उत्वासाची सांगता : गुरुपौर्णिमा उत्सवानिमित्त मागील तीन दिवसांत साईबाबांच्या समाधी मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रम, पूजा-अर्चा, भजन, कीर्तन आणि इतर भक्तिमय उपक्रम उत्साहात पार पडले. या कालावधीत शिर्डीत मोठ्या प्रमाणात साईभक्तांची गर्दी झाली असून संस्थानच्या वतीनं भाविकांसाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. उत्सवाच्या सांगता दिनी दुपारी पारंपरिक काल्याचे कीर्तन होणार आहे. यानंतर साई मंदिर परिसरात दहीहंडी फोडून तीन दिवसीय गुरुपौर्णिमा उत्सवाची सांगता करण्यात येणार आहे.

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TAGGED:

SHIRDI GURUPORNIMA FESTIVAL
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साईबाबा गुरुपौर्णिमा उत्सव सांगता
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SHIRDI GURUPURNIMA 2026

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