दिवाळीनिमित्त शिर्डी साईबाबा मंदिराला विद्युत रोषणाई, पाहा साईबाबा दिवे पेटवत असल्याचं दृश्य
दिवाळीच्या निमित्तानं शिर्डीतील साईबाबा मंदिर (Sai Baba Temple) आणि परिसर दिव्यांनी लखलखून गेलाय. साई मंदिरासह संपूर्ण शिर्डी विद्युत रोषणाईनं नटून गेली आहे.
Published : October 18, 2025 at 3:51 PM IST
शिर्डी : साईबाबांच्या शिर्डीत दिवाळी सणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दिवाळीच्या दिवशी साईबाबांनी पाण्याने दिवे लावले होते. त्यामुळं दिवाळी साजरी करण्यासाठी हजारो भाविक साईबाबांच्या शिर्डीत येतात. दिवाळीच्या निमित्ताने साईबाबा मंदिरासह परिसराला विद्युत रोषणाई करण्यात आली असून संपूर्ण शिर्डी उजळून निघाली आहे.
पाण्याने पेटवले होते दिवे: शिर्डीत साईबाबांचे पडक्या मशिदीत वास्तव्य होते, जिला बाबा द्वारकामाई म्हणतात. साईबाबांनी त्या काळात अनेक चमत्कार केले आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे दिवाळीच्या दिवसात बाबांनी तेलाने नव्हे तर पाण्याने दिवे पेटवले होते. तेव्हापासून शिर्डीत दिवाळीला एक वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. साईबाबा मंदिरामध्ये पारंपरिक पद्धतीने दिवाळी साजरी केली जाते. तर द्वादशीपासून दीपोत्सवाला सुरुवात होते. खरं तर साईंच्या नंदादीपसमोर भाविक दररोज दिवे लावतात. परंतु दिवाळीच्या प्रकाशपर्वात हा नजारा आणखीच उजळून निघतो.
साईबाबा मंदिराला विद्युत रोषणाई : दिवाळी निमित्ताने साईबाबा मंदिराच्या चार क्रमांकाच्या प्रवेशद्वारासमोर पांरपरिक पद्धतीने बांबूंनी बनवलेला आकर्षक आकाश कंदील नजरेत भरतोय. साई मंदिरालाही आकर्षक रोषणाई करण्यात आली आहे. साईबाबा मंदिर परिसरात देखील ठिकठिकाणी आकाश कंदील लावण्यात आले असून साईबाबा समाधी मंदिर आणि द्वारकमाईमध्येही आकाश कंदील लावण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर संपूर्ण साईबाबा मंदिरासह द्वारकामाई, गुरुस्थान, चावडी यांनाही विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे.
साईबाबा दिवे पेटवत असल्याचं दृश्य : साईबाबांनी आपल्या हयातीत दिवाळीच्या दिवशी ज्या द्वारकामाईमध्ये पाण्याने दिवे पेटवले होते. तशीच साईबाबांची प्रतिकृती संस्थानच्या वतीनं साईबाबांच्या चावडीच्या दर्शनी भागात लावण्यात आली आहे. तिथे साईबाबा दिवे पेटवत असल्याचं दृश्य दिसत आहे. यंदाच्या दिवाळीचं खास आकर्षण म्हणजे साईबाबांची दिवे लावतांनाची प्रतिकृती पाहून असं वाटतं की बाबा आपल्यात येऊन दिवाळी साजरी करत आहेत.
संपूर्ण शिर्डी उजळून निघाली : दिवाळी सण देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. साईबाबांनी तेलाऐवजी पाण्यात दिवे लावण्याच्या केलेल्या चमत्काराचं यंदाच्या दिवाळीत चक्क साक्षीदार होण्याचं भाग्य साईबाबा भक्तांना लाभतंय. साईबाबा मंदिरासह शिर्डी पोलीस ठाणे, शिर्डी नगरपालिका तसेच शिर्डीतील सर्वच छोटे-मोठे हॉटेल्स विद्युत रोषणाईने सजली आहेत.
