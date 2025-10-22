शिर्डीत दिवाळीच्या रात्री भीषण आग; कोट्यवधींच्या साड्यांसह दुकान जळून खाक
शिर्डीत मंगळवारी रात्री लागलेल्या आगीत संपूर्ण दुकान जळून खाक झालं आहे. आगीच कारण अद्यापही अस्पष्ट आहे.
Published : October 22, 2025 at 12:42 PM IST|
Updated : October 22, 2025 at 1:04 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- दिवाळीच्या रात्री शिर्डीत भीषण आगीची घटना घडली आहे. साई बिग बाजार या साडीच्या दुकानाला आग लागून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सुदैवानं या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्यानं मोठा अनर्थ टळला आहे.
शिर्डी साईबाबा मंदिराच्या गेट क्रमांक 1 समोरील नगर-मनमाड महामार्गालगत असलेल्या साई बिग बाजार या साडीच्या दुकानाला मंगळवारी ( दिवाळीच्या रात्री ) सुमारे 11.45 वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागली. काही क्षणांतच आगीनं रौद्ररूप धारण केलं. आगीनं संपूर्ण दुकानाला वेढले. साडीचं दुकान असल्यानं आगीचा प्रसार झपाट्यानं झाला. आग विझवण्यासाठी शिर्डी नगरपरिषद, साईबाबा संस्थान, राहाता आणि कोपरगाव नगरपरिषद यांचे अग्निशमन दल तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. तब्बल 9 ते 10 अग्निशमन बंबांच्या मदतीनं सुमारे तीन तासांच्या प्रयत्नानंतर आग नियंत्रणात आणण्यात यश आलं.
कोट्यवधी रुपयांच्या साड्या भस्मसात- साडीच्या दुकानाला लागलेली आग इतकी भीषण होती की साईबाबा संस्थानच्या फायर ब्रिगेड टीमला साई मंदिर परिसरातून दोन पाइपलाइनद्वारे पाणी आणून आग विझवण्यासाठी मदत करावी लागली. या आगीत दुकानातील कोट्यवधी रुपयांच्या साड्या भस्मसात झाल्या आहेत. पोलीस प्रशासन, साई संस्थानचे फायर ब्रिगेड कर्मचारी, अग्निशमन दलाचे जवान आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी मिळून मोठा प्रसंग टाळला.
सुदैवानं मोठा अनर्थ टळला- काहीजणांच्या मते दिवाळीच्या फटाक्यांच्या ठिणगीमुळे आग लागली असावी. तर शॉर्टसर्किटमुळे आग लाग लागल्याचा काहीजणांना संशय आहे. शिर्डी पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू केला असून आगीमागील खरे कारण तपासात समोर येईल. मात्र, सुदैवानं मोठा अनर्थ टळला. कारण, साडीच्या दुकानाशेजारी छोटे-मोठे अशी अनेक दुकाने आहेत. वेळेत आग आटोक्यात आल्यानं इतर दुकानदारांचे नुकसान टळले. मात्र, ऐन दिवाळीच्या रात्री साडीच्या दुकानाला आग लागून कोट्यवधी रुपयांच्या साड्या जळून खाक झाल्यानं सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा-