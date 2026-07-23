'तेरे साई' सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान मोठा वाद! अभिनेते संजय मिश्रा साईबाबांच्या समाधीजवळ बसल्यानं ग्रामस्थ संतप्त; मंत्री विखे पाटलांचे चौकशीचे आदेश
'तेरे साई' चित्रपटाच्या चित्रिकरणादरम्यान अभिनेते संजय मिश्रा साईबाबांच्या समाधीजवळ बसल्यानं शिर्डीत वाद निर्माण झाला. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
Published : July 23, 2026 at 4:54 PM IST
शिर्डी : 'तेरे साई' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान साईबाबा मंदिरात घडलेल्या एका प्रकारामुळं मोठा वाद निर्माण झालाय. चित्रपट सृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते संजय मिश्रा हे साईबाबांच्या समाधीजवळ बसल्याची घटना समोर आल्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थ आणि साईभक्तांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीनं सखोल चौकशीचे आदेश देत दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेत.
ग्रामस्थांनी तीव्र शब्दात विचारला जाब : 'तेरे साई' चित्रपटाचे निर्माते दिग्दर्शक आणि कलाकार आवश्यक परवानगी घेऊन शिर्डीत चित्रीकरणासाठी आले होते. अभिनेते संजय मिश्रा हे साईबाबांचे निस्सीम भक्त म्हणून ओळखले जातात. मात्र, दर्शन आणि चित्रीकरणादरम्यान ते भावनावश होऊन अनावधानानं साईबाबांच्या समाधीजवळ जाऊन बसले. विशेष म्हणजे हा प्रकार एकदाच नव्हे तर दोन वेळा घडल्याची माहिती समोर आल्यानं ग्रामस्थांचा संताप अधिकच वाढला. घटनेची माहिती मिळताच शिर्डीतील ग्रामस्थांनी एकत्र येत साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडेलकर यांची भेट घेत याप्रकाराबाबत तीव्र शब्दांत जाब विचारला.
ग्रामस्थांची संतप्त प्रतिक्रिया : साईबाबा हे आमचे सर्वोच्च श्रद्धास्थान आहेत. या ठिकाणी देशाचे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानदेखील समाधीजवळ जाऊन बसू शकत नाहीत. मग एका अभिनेत्याला समाधीजवळ बसण्याची परवानगी कशी देण्यात आली? हा प्रकार भावनावश होऊन घडला असला, तरी त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याला तत्काळ मज्जाव का केला नाही?. संबंधित कर्मचाऱ्यांना कारणं दाखवा नोटीस बजावून त्यांना तातडीनं निलंबित करावं, अशी मागणी करत ग्रामस्थांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली.
ही अत्यंत निषेधार्ह बाब : शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलेल्या पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना ग्रामस्थांनी संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी या विषयात थेट हस्तक्षेप केला. याबाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले, "चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान एका कलाकारानं साईबाबांच्या समाधीजवळ जाऊन बसणं, ही अत्यंत निषेधार्ह बाब आहे. त्यामुळं शिर्डीतील ग्रामस्थ आणि साईभक्तांच्या श्रद्धा दुखावल्या गेल्या आहेत. त्यांनी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना घटनेच्या वेळी मंदिर परिसरात ड्युटीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेत. तसंच भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होणार नाही. यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीनं राबवण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत."
भविष्यात अशा प्रकारची कोणतीही चूक होणार नाही : "'तेरे साई' चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू असताना कलाकार संजय मिश्रा यांच्याकडून हा प्रकार पूर्णपणे अनावधानानं घडला आहे. त्यामागं कोणताही वाईट हेतू नव्हता. घटनेची गंभीर दखल घेत संबंधित चित्रपटाच्या दिग्दर्शकांशी तातडीनं चर्चा केली आहे. साईबाबा मंदिरात या प्रसंगाचं झालेलं संपूर्ण चित्रीकरण तत्काळ डिलीट केलं आहे. चित्रपटाच्या दिग्दर्शकांसह संपूर्ण टीमनं घडलेल्या चुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे. तसंच यासंदर्भातील लेखी स्पष्टीकरण साईबाबा संस्थानकडं सादर करणार आहेत. तसंच भविष्यात मंदिर परिसरात चित्रीकरण करताना अशा प्रकारची कोणतीही अनावधानानं चूक घडणार नाही यासाठी अधिक दक्षता घेतली जाईल, असं आश्वासन साईबाबा संस्थानच्या वतीनं दिलं आहे, अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडेलकर यांनी दिली.
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