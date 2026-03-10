ETV Bharat / state

अस्तगावची गुलाब क्रांती! दररोज 10 लाख फुलांची देशभर निर्यात

अस्तगावातील गुलाब शेतीची सुरुवात 40 वर्षांपूर्वी काही शेतकऱ्यांनी केली. अहिल्यानगर इथं झालेल्या एका प्रदर्शनातून काही शेतकऱ्यांनी देवयानी जातीच्या गुलाबाची रोपं आणून हा प्रयोग सुरू केला.

Astgaon Rose flowers Farming
अस्तगावची गुलाब क्रांती! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी (अहिल्यानगर) : राहाता तालुक्यातील अस्तगाव हे छोटेसं गाव आज गुलाब शेतीमुळे संपूर्ण देशभरात प्रसिद्ध झालं आहे. या गावातून दररोज सुमारे 10 लाख गुलाबाची फुलं देशातील विविध भागांत पाठवली जातात. अस्तगाव तसंच परिसरातील चोळकेवस्ती आणि मोरवाडी या गावांमध्ये सुमारे 700 एकर क्षेत्रावर गुलाबाची शेती केली जाते. या भागातून दररोज सरासरी 10 लाख गुलाब फुलांचं उत्पादन घेतलं जातं. या फुलशेतीमुळे गावातील शेतकऱ्यांची वर्षाकाठी सुमारे 20 कोटी रुपयांची उलाढाल होत असून त्यांना चांगलं उत्पन्न मिळत आहे. पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत गुलाब शेतीतून अधिक उत्पन्न मिळत असल्यामुळे परिसरातील अनेक शेतकरी या शेतीकडे वळले आहेत.

देवयानी जातीच्या रोपांची शेती : अस्तगावातील गुलाब शेतीची सुरुवात सुमारे 40 वर्षांपूर्वी काही शेतकऱ्यांनी केली. अहिल्यानगर इथं झालेल्या एका प्रदर्शनातून काही शेतकऱ्यांनी देवयानी जातीच्या गुलाबाची रोपं आणून हा प्रयोग सुरू केला. सुरुवातीला हा प्रयोग काही मोजक्या शेतकऱ्यांपुरताच मर्यादित होता. मात्र त्यातून चांगलं उत्पन्न मिळू लागल्यानं हळूहळू इतर शेतकरीही या शेतीकडे वळले. या छोट्या प्रयोगानं पुढे मोठं रूप घेतलं आणि आज गुलाब शेती तब्बल 700 एकरांपर्यंत विस्तारली आहे. त्यामुळे अस्तगाव आणि परिसरातील गावांना गुलाब शेतीमुळे वेगळी ओळख मिळाली आहे.

Astgaon Rose flowers Farming
अस्तगावची गुलाब क्रांती (ETV Bharat)

80 टक्के फुलं दुसऱ्या राज्यात जातात : शिर्डी येथील साईबाबांच्या मूर्तीला अर्पण होणाऱ्या गुलाब हारांमध्ये अस्तगावच्या फुलांचा मोठा वाटा आहे. दररोज शिर्डीत मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असल्यामुळे मंदिरात अर्पण होणाऱ्या हारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुलाबांची गरज भासते. मात्र शिर्डीत केवळ सुमारे 20 टक्के गुलाब विकले जातात, तर उर्वरित 80 टक्के फुलं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगाणा या राज्यांतील फुलबाजारांमध्ये पाठवली जातात. मुंबई, सुरत, अहमदाबाद, इंदोर, भोपाळ, हैदराबाद, बेंगळुरू, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये अस्तगावच्या गुलाबांना मोठी मागणी आहे. अस्तगावातील गुलाब उत्पादक शेतकरी सकाळी आणि संध्याकाळी फुलांची तोडणी करतात. त्यानंतर शिर्डी जवळ असल्याने येथून देशातील विविध भागात जाण्यासाठी बसेस उपलब्ध असल्यामुळे फुलं वाहतुकीसाठी सोयीस्कर ठरतात. त्यामुळे इथं फुलं आणून ती विविध शहरांमध्ये पाठवली जातात आणि या गावातील फुलांचा व्यापार राज्याबाहेरही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

गुलाब लागवडीत युवकांनी मिळवलं प्राविण्य : आज अस्तगावात सुमारे 70 ते 80 छोट्या-मोठ्या नसरी कार्यरत आहेत. येथे आय-बडिंग (डोळे भरणे) पद्धतीनं गुलाबाची कलमं केली जातात. या पद्धतीत कुशलतेची आवश्यकता असल्यामुळे गावातील अनेक युवकांनी या कलेत प्राविण्य मिळवलं आहे. सध्या गावातील सुमारे 200 ते 250 युवक या कामात पारंगत झाले असून जिल्ह्याबाहेर तसंच परराज्यातही या युवकांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे गुलाब शेतीमुळे शेतीबरोबरच कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत.

Astgaon Rose flowers Farming
अस्तगावची गुलाब क्रांती (ETV Bharat)

लग्नसराई, सणासुदीच्या काळात गुलाबांना मोठी मागणी : गुलाब शेतीमुळे अस्तगाव आणि परिसरातील सुमारे एक हजार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो, तर तीन हजारांहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे. या शेतीत सुमारे 600 शेतकरी कार्यरत आहेत. एकरी सुमारे 2 ते 3 लाख फुलांचं उत्पादन मिळतं आणि त्यातून सुमारे 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळतं. सुमारे 30 टक्के खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हाती चांगला नफा राहतो. त्यामुळे गुलाब शेती हा या परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर व्यवसाय ठरला आहे.

वर्षभर गुलाबांचं उत्पादन सुरू असलं तरी दिवाळी, दसरा, पितृपक्ष, लग्नसराई तसंच इतर सणासुदीच्या काळात गुलाबांना मोठी मागणी असते. त्या काळात फुलांचे दरही चांगले मिळतात, असं फुलं उत्पादक शेतकरी प्रकाश रसाळ यांनी सांगितलं. अस्तगावातील ही गुलाब शेती आज अनेक शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून या छोट्याशा गावानं गुलाब फुलांच्या माध्यमातून देशभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

ASTGAON ROSE
SHIRDI ROSE FARMING
गुलाब शेती
शिर्डी
ASTGAON ROSE FLOWERS FARMING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.