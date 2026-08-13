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शिर्डीत भिक्षेकऱ्यांविरोधात संयुक्त मोहीम, 70 जणांवर कारवाई!

शिर्डीच्या साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून दररोज हजारो भाविक शिर्डीत येतात. भाविक साईबाबांचे दर्शन घेऊन मंदिराबाहेर आल्यानंतर मंदिराच्या चारही बाजूंना भिक्षेकरी फिरताना दिसतात.

Shirdi Anti Begging Drive
शिर्डीत भिक्षेकऱ्यांविरोधात संयुक्त मोहीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 6:10 PM IST

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शिर्डी : गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरात भिक्षेकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. या पार्श्वभूमीवर शिर्डी पोलीस ठाणे, शिर्डी नगरपरिषद आणि साईबाबा संस्थान यांच्या संयुक्त विद्यमाने भिक्षेकऱ्यांविरोधात आज एक विशेष मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेत सुमारे 70 भिक्षेकऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलंय. ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून त्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांची पुढील रवानगी करण्यात आल्याची माहिती शिर्डी नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांनी दिली.

मंदिराच्या चारही बाजूंना भिक्षेकरी : श्रद्धा आणि सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डीच्या साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून दररोज हजारो भाविक शिर्डीत येतात. भाविक साईबाबांचे दर्शन घेऊन मंदिराबाहेर आल्यानंतर मंदिराच्या चारही बाजूंना भिक्षेकरी फिरताना दिसतात. हे भिक्षेकरी भाविकांचा पाठलाग करून त्यांना वारंवार त्रास देत असल्याच्या अनेक तक्रारी भाविकांनी शिर्डी साईबाबा संस्थान, नगरपालिका आणि पोलीस ठाण्याकडे केल्या होत्या. भाविकांच्या तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाकडून अनेक वेळा भिक्षेकऱ्यांविरोधात संयुक्त कारवाई करण्यात आलीय. आज पुन्हा एकदा विशेष मोहीम राबवून 55 पुरुष आणि 15 महिला अशा एकूण 70 भिक्षेकऱ्यांना मंदिर परिसरातून ताब्यात घेण्यात आलं.

शिर्डीत भिक्षेकऱ्यांविरोधात संयुक्त मोहीम (ETV Bharat)

भिक्षेकऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी : आज पहाटेपासून शिर्डी शहरातून ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्व भिक्षेकऱ्यांना साईबाबा संस्थानच्या पार्किंग परिसरात आणण्यात आलं. या सर्वांना साईबाबा संस्थानच्या वतीनं नाश्ता आणि चहाची व्यवस्था करण्यात आली. त्यानंतर शिर्डी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सर्वांचे छायाचित्र, नाव, गाव आणि ओळखपत्रांची पडताळणी केली. त्यानंतर सर्व भिक्षेकऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत, यानंतर त्यांना राहाता न्यायालयात हजर करण्यात आलं. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महिला भिक्षेकऱ्यांना मुंबई येथे तर पुरुष भिक्षेकऱ्यांना अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विसापूर येथील भिक्षेकरी सुधारगृहात रवाना करण्यात आले.

अनेक भिक्षेकरी नशेच्या अवस्थेत : या भिक्षेकऱ्यांच्या मागे एखादी मोठी टोळी अथवा रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय शिर्डी नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांनी व्यक्त केलाय. भिक्षेकऱ्यांनी दिवसभरात गोळा केलेल्या पैशांपैकी त्यांना केवळ दारू किंवा जेवणापुरते पैसे दिले जातात. तर उर्वरित रक्कम त्यांच्या मागील लोकांकडून घेतली जाते. असंही यावेळी शेळके यांनी सांगितलं. याशिवाय अनेक भिक्षेकरी नशेच्या अवस्थेत साईभक्तांना त्रास देत असल्याच्या तक्रारी साईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपालिका आणि शिर्डी पोलीस ठाण्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. भिक्षा न दिल्यास भाविकांचे कपडे ओढणं, त्यांच्याशी गैरवर्तन करणं असे प्रकारही घडत असल्याचं उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांनी सांगितलं आहे.

साईभक्तांच्या सुरक्षेसाठी आणि शिर्डी परिसरातील सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी ही कारवाई अत्यंत गरजेची होती. त्यामुळे आगामी काळात दर 15 दिवसांनी अशी संयुक्त मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचं उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांनी स्पष्ट केलं.

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TAGGED:

SHIRDI
शिर्डी
BEGGARS RACKET IN SHIRDI
शिर्डी भिक्षेकरी विरोधी मोहीम
SHIRDI ANTI BEGGING DRIVE

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