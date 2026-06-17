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ऑपरेशन टायगरवरून सत्ताधारी-विरोधकात आरोप-प्रत्यारोप; महाविकास आघाडीशी गद्दारी केल्याची काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांची टीका

शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे 6 खासदार शिंदे शिवसेनेतन सहभागी होणार असल्यानं महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप झाला. त्यानंतर शिवसेना (उबाठा) विरुद्ध शिवसेना (शिंदे ) असे आरोप-प्रत्यारोप झालेत.

Harshwardhan Sapkal
संग्रहति- काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 7:51 PM IST

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मुंबई- शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे सहा खासदार फुटीच्या वाटेवर असणारे ‘ऑपरेशन टायगर’ बुधवारी रात्री सक्रिय झाले. सकाळी खासदार संजय राऊत, खासदार अरविंद सावंत आणि खासदार अनिल देसाई यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गंभीर आरोप केले. या पत्रकार परिषदेत नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाझे उपस्थित होते. शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या इतर खासदार अजूनही संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. या ऑपरेशन टायगरबाबत जाहीरपणे अद्याप कोणतीही कृती केलेली दिसून आलेली नाही. उद्या (18 जून) सकाळी शिवसेना (उबाठा) पक्षाची संसदीय मंडळाची बैठक होणार आहे. त्याला किती खासदार उपस्थित राहणार यावरून पुढची गणितं ठरतील.

शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेत कायदेशीरदृष्ट्या प्रक्रिया व्हावी, असं त्यांना पत्रही दिलं आहे. पण आजच्या शिवसेना (उबाठा) खासदारांच्या पत्रकार परिषदेनंतर विविध प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.

Sanjay Raut
संग्रहित-खासदार संजय राऊत (Source- ETV Bharat Reporter)

ऑपरेशन टायगरचं संजय राऊतांवर खापर - केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना याचे खापर संजय राऊत यांच्यावर फोडलं आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा सर्वप्रथम संजय राऊत यांनीच सुरू केली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटातील खासदारांनी पक्ष सोडल्यानं सर्वाधिक आनंद संजय राऊत यांनाच झाला असावा, अशी टीका प्रतापराव जाधव यांनी केली. काही दिवसांपूर्वी संजय राऊत यांनी सर्व प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची गरज असल्याचं विधान केलं होतं. या वक्तव्यामुळे उद्धव ठाकरे गटातील अनेक खासदार नाराज झाले होते. याच नाराजीतून त्यांनी पक्षापासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला असावा, असा दावा प्रतापराव जाधव यांनी केला. उद्धव ठाकरे गटातील खासदारांच्या संभाव्य बंडाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान करताना जाधव यांनी या घडामोडींसाठी संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांनाच जबाबदार धरले. त्यामुळे ‘ऑपरेशन टायगर’मागे विरोधकांपेक्षा पक्षांतर्गत नाराजीचंच कारण अधिक असू शकते, असा त्यांनी दावा केला.



50 कोटी रुपयांचे आरोप करून आणि लोकप्रतिनिधींची जाहीर बदनामी करून त्यांच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचवली जात असेल, तर पक्ष सोडण्याचा कोणताही विचार नसतानाही अशा वागणुकीमुळे ते कठोर निर्णय घेण्यास प्रवृत्त होऊ शकतात, असे विधान शिवसेना (शिंदे)चे खासदार नरेश म्हस्के यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांदरम्यान केले. तसेच, शरद पवारांना काँग्रेसमध्ये जाण्याचा सल्ला देणाऱ्या संजय राऊत यांनी स्वतः किती कोटी रुपये घेतले, याचे उत्तर द्यावे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

2022 साली एकनाथ शिंदेंनी आमदारांसह मोठं बंड केलं होतं. त्यावेळी उद्धव ठाकरे पक्षातील नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना भेटत नसल्याचा आरोप केला गेला. त्यासोबत संजय राऊत हा पक्ष चालवत आहेत, असा गंभीर आरोप करत तेव्हाही राऊत यांना टार्गेट करण्यात आलं होतं. शिवसेनेनं कॉंग्रेसशी केलेली हातमिळवणी मान्य नसल्याचंही कारण देण्यात आलं होतं.

Operation tiger
संग्रहित-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री संजय शिरसाट (Source- ETV Bharat Reporter)

खासदार नरेश म्हस्केंचा खोचक सल्ला- ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के ऑपरेशन टायगरबाबत प्रतिक्रिया दिली. कोण आमच्या पक्षात येणार किंवा येणार नाही, याची मला माहिती नाही. मात्र, लोक तुमचा पक्ष का सोडत आहेत? साधा शिवसैनिक आणि कार्यकर्ता तुमच्यापासून का दुरावत आहे, याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का, असा त्यांनी सवाल केला. स्वतःला सरदार आणि राजा समजणाऱ्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या पाठीशी किती वेळा उभे राहिले, याचेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचा त्यांनी खोचक सल्ला दिला.

कोण येणार, कोण जाणार आणि पुढे काय होणार, हे महाराष्ट्रातील जनता ठरवेल. मात्र, रोज एकनाथ शिंदे यांच्यावर आरोप करण्याऐवजी ठाकरे गटानं (शिवसेना यूबीटी) लोकांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेल्या नाराजीची कारणे शोधावीत. लोक तुमच्यावर नाराज का आहेत, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे-शिवसेना खासदार, नरेश म्हस्के


ही महाविकास आघाडीशी गद्दारी - शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांनी केलेली बंडखोरी ही केवळ उद्धव ठाकरे किंवा शिवसेनेशी केलेली गद्दारी नसून संपूर्ण महाविकास आघाडीशी केलेला विश्वासघात आहे. जनतेनं त्यांना महायुतीच्या विरोधात मतदान करून संसदेत पाठवले. मात्र, त्यांनी मतदारांच्या विश्वासाला तडा दिला आहे. अशा गद्दारांना आगामी काळात जनताच धडा शिकवेल, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला.

मतदारांच्या विश्वासाचाही अपमान - याबाबत प्रतिक्रिया देताना सपकाळ म्हणाले की, बंडखोरी करून बाहेर पडलेले हे सहा खासदार महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून निवडून आले होते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. धमक्या, दबाव आणि आमिषांना न जुमानता कार्यकर्त्यांनी प्रचार केला. जनतेनंही त्यांच्यावर विश्वास दाखवला. त्यामुळे त्यांची ही कृती केवळ पक्षद्रोह नसून कार्यकर्ते आणि मतदारांच्या विश्वासाचाही अपमान आहे.

भाजपाकडून सावध भूमिका- याबाबत भाजपाकडून मात्र खूप सावध भूमिका घेण्यात आली आहे. ऑपरेशन टायगरबाबत भाजपाकडून फार कोणी बोलायला तयार नाही. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, “तुम्ही मला ‘ऑपरेशन टायगर’बाबत विचारत आहात. मात्र, त्याचा भारतीय जनता पक्षाशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे भाजपाचा कार्यकर्ता म्हणून मी त्याबाबत काय उत्तर देणार? माझ्या मते, ज्यांनी हे केले आहे आणि जे या प्रकरणात सहभागी आहेत, त्यांनाच याबाबत विचारले पाहिजे.”


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NARESH MHASKE ON OPERATION TIGER
PRATAPRAO JADHAV ON OPERATION TIGER
ऑपरेशन टायगर प्रतापराव जाधव
हर्षवर्धन सपकाळ ऑपरेशन टायगर
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