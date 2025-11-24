ETV Bharat / state

मित्र पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचा भाजपामध्ये प्रवेश सुरूच, शिवसेनेने व्यक्त केली नाराजी

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेला धक्का बसला आहे. शिवसेनेच्या महिला जिल्हाध्यक्ष आणि माजी नगरसेविका शिल्पा राणी वाडकर यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केलाय.

Shilpa Rani Joins BJP
मित्र पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचा भाजपामध्ये प्रवेश (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 24, 2025 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : राज्याच्या राजकारणात महायुतीमधील घटकपक्षांमध्ये चांगलेच खटके उडत आहेत. विशेषतः शिंदेंच्या शिवसेनेतून भाजपात प्रवेश घेणारे नेते आणि कार्यकर्त्यांमुळं दिल्लीपर्यंत तक्रारी पोहचल्या आहेत. त्यानंतर पक्षात येणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर भाजपा आता वेगळी भूमिका घेईल असं वाटत असताना, तळागाळात मात्र फोडाफोडीचं राजकारण सुरूच आहे. शिवसेनेचे दोन भाग झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर गेलेल्या माजी नगरसेवकांनी थेट भाजपात प्रवेश केल्यानं दोन्ही पक्षामधील वरच्या पातळीवर सुरू असलेला वाद खालपर्यंत पोहचल्याचं स्पष्ट झालं. त्यावर राज्याचे मंत्री तथा शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली. आचारसंहिता ठरली असताना असे प्रकार घडत असतील तर मुख्यमंत्र्यांना बोलू असं त्यांनी सांगितलं.



शिल्पाराणी वाडकर भाजपात : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिंदे शिवसेनेला महायुतीतीलच भाजपाने मोठा धक्का दिला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेच्या महिला जिल्हाध्यक्ष आणि माजी नगरसेविका शिल्पा राणी वाडकर यांनी भाजपामध्ये अधिकृत प्रवेश केलाय. भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर शितोळे यांच्याहस्ते वाडकर यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यासोबतच दहापेक्षा अधिक महिला कार्यकर्त्या आणि पुरुष पदाधिकाऱ्यांनी देखील भाजपामध्ये प्रवेश केलाय. या प्रवेशामुळं जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणामध्ये नवीन हालचाली पाहायला मिळत आहेत. काही दिवसापूर्वी मी पक्षाचा राजीनामा दिला होता, पूर्वीपासूनच संघ परिवाराशी प्रेरित असल्यानं आधी शिवसेनेत आणि नंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत काम केलं. मात्र संघ परिवाराशी अधिक जवळ राहायला आवडेल म्हणून मी भाजपात पक्षप्रवेश केल्याचं शिल्पाराणी वाडकर यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना शिल्पा राणी वाडकर आणि किशोर शितोळे (ETV Bharat Reporter)



महायुती परिवारात राहाव्यात म्हणून पक्षप्रवेश : वरिष्ठ पातळीवर भाजपामध्ये जाणाऱ्या पक्षप्रवेशामुळं सुरू असलेले नाराजी नाट्य पाहता भाजपा यापुढे सावधगिरी पाळले असं वाटत होतं. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने शतप्रतिषत भाजपा अभियान समोर ठेवून अधिकाधिक जागा कमळ चिन्हावर निवडून आणण्याच्या उद्देशाने पावलं उचलली जात आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण स्थानिक पातळीवर निवडून येण्याच्या एका प्राधान्याने पक्षप्रवेश सुरू आहे असं स्पष्ट होतंय. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्ह्यातील माजी नगरसेविका शिल्पा राणी वाडकर यांचा पक्षप्रवेश झाला. मात्र त्यावर भाजपा जिल्हाध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी सावध भूमिका स्पष्ट केली. महिला माजी नगरसेविका असून त्यांनी वैयक्तिक कारणाने राजीनामा दिला होता. त्यांना विरोधी मंडळी त्यांच्या पक्षात घेण्यासाठी प्रयत्नात होते. मात्र महायुतीचे सदस्य परिवारात असावे म्हणून त्यांना पक्षात प्रवेश दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.


शिवसेनेने व्यक्त केली नाराजी : मागच्या आठवड्यात शिंदे-फडणवीस भेटीनंतर इकडचे तिकडचे लोक घेऊ नये अशी आचारसंहिता ठरलेली आहे. मग स्थानिक लोक कुणाचं ऐकतात फूस कोण लावताय हे बघावं लागेलं, याची तक्रार आम्ही सीएमकडे करणार आहोत. अन्यथा फाटाफूट राजकारण पुन्हा सुरू होईल, आचार संहिता ठरली तर सगळ्यांनी पालन करावं असा इशारा सेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी दिला. स्थानिक निवडणुकामध्ये आम्ही सांगितलं होतं भाजपासोबत बोलणी करा मात्र त्यांनी ऐकलं नाही हे सत्य आहे. अव्वाच्या सव्वा त्यांनी मागण्या केल्या त्यातून युती तोडण्याचा फॉर्म्युला त्यांनी राबवला असेल. आम्ही युती करणार होतो ही अवस्था पुढच्या निवडणुकीतही होऊ शकते. पक्षाचे नेते शहाजी बापू यांनी शिंदे यांच्यासमोर मनातील खदखद व्यक्त केली. यावेळी शिंदे म्हणाले, "मी तुमच्यासोबत आहे" शिंदे यांनी दखल घेतलीय असं देखील संजय शिरसाट यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -

  1. भारतीय जनता पार्टीचा एकच नारा 'पैसा फेक तमाशा देख'; हर्षवर्धन सपकाळ यांची पक्षप्रवेश सोहळ्यात टीका
  2. काँग्रेसच्या बंडखोर नेत्या भाजपात दाखल, जयश्रीताई पाटलांचा चंद्रकांत पाटलांचा उपस्थितीत भाजपात प्रवेश
  3. किशोर जोरगेवारांच्या पक्ष प्रवेशानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली नमती बाजू; नेमकं काय म्हणाले?

TAGGED:

शिंदेंच्या शिवसेनेला धक्का
SHILPA RANI WADKAR JOINS BJP
SHILPA RANI WADKAR
शिल्पा राणी वाडकर
SHILPA RANI WADKAR JOINS BJP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.