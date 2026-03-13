ETV Bharat / state

जल, जंगल संवर्धनाचा शिमगोत्सव! सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोलझर गावचा अनोखा संकल्प

कोलझर गावाने घेतलेल्या या भूमिकेचे राज्यभर कौतुक झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर येथील वार्षिक शिमगोत्सव झाला. या निसर्ग रक्षण चळवळीची किनार या मोठ्या उत्सवातही दिसली.

Shimgo Festival
जल, जंगल संवर्धनाचा शिमगोत्सव (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 4:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग : कोलझर येथे शिमगोत्सवाच्या सांगता सोहळ्याची सुरुवातच जल, जंगल संवर्धनाच्या संकल्पना करण्यात आली. गाव आणि गावचे गावपण वाचवण्यासाठी पर्यावरण रक्षणासाठी गावाने केलेल्या एकजुटीच्या निर्णयाला यश मिळावे, असं साकडं यावेळी घालण्यात आलंय. कोलझर गावचा शिमगोत्सव यंदा निसर्ग रक्षणासाठी सुरू केलेल्या चळवळीमुळे वेगळाच ठरलाय. या गावातील, डोंगरातील जमीन काही बाहेरील गुंतवणूकदारांनी घेऊन स्थानिकांना विश्‍वासात न घेता वृक्षतोड आणि अवैध उत्खनन केले होते. हे सगळे स्थानिकांच्या मालकी जमिनीत अतिक्रमण करून करण्यात आले होते. याला गावाने एकत्र येत विरोध केला. भविष्यात येथील निसर्गावर घाला येऊ नये, यासाठी गावच्या जमिनी विकणार नाही, असा संकल्प केलाय. कोलझर गावाने घेतलेल्या या भूमिकेचे राज्यभर कौतुक झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर येथील वार्षिक शिमगोत्सव झाला. या निसर्ग रक्षण चळवळीची किनार या मोठ्या उत्सवातही दिसली.

देवासमोर घातल्या जाणार्‍या गार्‍हाण्याला विशेष महत्त्व : खरं तर कोलझरमध्ये सात दिवसांचा उत्सव असतो. यंदा काही अडचणीमुळे शिमगोत्सवाच्या सांगतेचा मुख्य सोहळा काल (11) रात्री उशिरा झाला. न्हावाण (तीर्थ) सोहळ्याला या उत्सवात सर्वाधिक महत्त्व असते, यासाठी चाकरमानी आणि माहेरवासिणी, पाहुणे स्थानिक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी देवासमोर घातल्या जाणार्‍या गार्‍हाण्याला विशेष महत्त्व असते. या सोहळ्याची सुरुवातच देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष शामराव देसाई यांनी गावाच्या वतीने पर्यावरण संवर्धनासाठी गावाने उचललेल्या पावलाला बळ मिळावे, असे गार्‍हाणे घालून केलंय.

काय होते गार्‍हाणे? : गावाने आतापर्यंत येथील जंगल, पाणी याच्या संवर्धनाची भूमिका पिढ्यानपिढ्या निभावली आहे. यावर संकट येत असल्याची जाणीव झाल्याने पूर्ण गावाने याच्या रक्षणासाठी एकजूट दाखवत तसा संकल्प केलाय. गावचे गावपण जपण्यासाठी याची गरज आहे. पर्यावरणावर घाला घालणार्‍या, डोंगराची येथील झर्‍यांची वाट लावण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना रोखण्यासाठी बळ मिळावे. येथील संस्कृती, गावपण याची विटंबना होऊ नये, यासाठी गाव करीत असलेल्या प्रयत्नांना आणखी ताकद मिळावी. जंगलाची एकही काडी दुसर्‍या अशा स्वार्थी प्रवृत्तीकडे जाऊ नये. गावाने केलेला हा संकल्प अधिक मजबूत व्हावा. याबरोबरच हत्ती आणि इतर वन्य प्राण्यांपासून गावात होणारे नुकसान टाळावे.

हेही वाचाः

TAGGED:

SINDHUDURG KOLZHAR VILLAGE
WATER AND FOREST CONSERVATION
कोकणातील शिमगोत्सव
SHIMGO FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.