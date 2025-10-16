ETV Bharat / state

शिल्पा शेट्टीनं अखेर परदेश दौराच गुंडाळला, कोर्टाकडे परवानगी मागताना कायदेशीर प्रक्रियेला शिल्पाकडून बगल दिल्याचं उघड

60 कोटींच्या आर्थिक फसवणूकप्रकरणी पैसे जमा करीत माफीचा साक्षीदार होण्याबाबत शिल्पा शेट्टीनं मौन बाळगलंय. कुंद्रा यांनी लूकआऊट नोटिशीवर स्थगितीसाठी दाखल केलेली याचिका नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.

bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : आर्थिक फसवणुकीच्या केसमधील आरोपी शिल्पा शेट्टीनं अखेर आपला परदेश दौरा रद्द केलाय. या प्रकरणी शिल्पाला दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिल्यानं अखेर शिल्पाच्या वतीनं ही याचिका मागे घेत असल्याचं हायकोर्टाला गुरुवारी सांगण्यात आलंय, याची नोंद घेत हायकोर्टानं शिल्पा शेट्टीचा अंतरिम अर्ज निकाली काढलाय. तर राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीनं ईओडब्ल्यूच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेली मूळ याचिका चार आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आलीय.

परवानगी मागताना शिल्पाकडून कायदेशीर प्रक्रियेला बगल - शिल्पा शेट्टीनं याप्रकरणी कोर्टाकडे परवानगी मागताना सादर केलेल्या कागदपत्रात अनेक दोष असल्याचं मूळ तक्रारदारांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. कोर्टात शिल्पा शेट्टीनं सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र हे नोटरी केलेलं नव्हतं. कोणताही दस्तावेज कोर्टापुढे सादर करताना ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणं अनिवार्य असतं. ज्यात अर्जदाराची सरकारी रजिस्टारवर जातीनं केलेली सही अनिवार्य असते. मात्र शिल्पा शेट्टीनं ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास गुरुवारच्या सुनावणीत लक्षात आणून देण्यात आलंय.

माफीचा साक्षीदार होण्यावर मौन - आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं राज कुंद्रासह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचीही चौकशी केलीय. तब्बल साडेचार तास चाललेल्या या चौकशीत शिल्पाला संबंधित व्यवहाराविषयी अनेक प्रश्न विचारून तिचा रितसर जबाब नोंदवण्यात आला. याच प्रकरणी राज कुंद्रा यांचीही जवळपास पाच तास चौकशी करून त्यांचा रितसर जबाब नोंदवलाय. हा व्यवहार झाला, त्यादरम्यान कंपनीशी आपला काहीही संबंध नव्हता, आपण आपल्या पदाचाही राजीनामा दिला होता, असं शिल्पा शेट्टीनं तपासाधिकाऱ्यांना सांगितलंय. मात्र ही बाब तुमचे पती आणि मुख्य आरोपी राज कुंद्रा प्रतिज्ञापत्रावर देणार का? आणि जर तुम्हाला परदेशात जायचंय तर या प्रकरणी माफीचा साक्षीदार होण्याची तुमची तयारी आहे का?, असे सवाल उपस्थित करताच शिल्पानं आपला परदेश दौराच रद्द करत असल्याचं कोर्टाला कळवलं.

शिल्पा आण राज कुंद्राविरोधात लूकआऊट नोटीस - या प्रकरणी राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीला तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नुकताच नकार दिलाय. ईओडब्लूनं या दोघांविरोधात लूकआऊट नोटीस बजावलीय, या दोघांनी त्यांच्याविरोधात बजावलेली लूकआऊट नोटीस तीन महिन्यांकरिता स्थगिती करावी, अशी मागणी करत पुन्हा हायकोर्टाकडे विनंती केली. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं की, हे प्रकरण काही वर्षांपूर्वीच आहे. राज कुंद्रा हे एक ब्रिटिश नागरिक आणि हॉटेल व्यावसायिक असून, अनेक ठिकाणी त्यांनी गुंतवणूक केलीय. यू ट्यूबनं आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमानिमित्त त्यांना कोलंबोला उपस्थित राहण्याचं आमंत्रण मिळालंय. या कार्यक्रमाला शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा हे आपल्या मुलासह जाणार आहेत. मात्र शिल्पाची आई आणि मुलगी इथेच थांबणार आहेत, त्यामुळे ते देश सोडून कुठेही पळून जाणार नाहीत. मात्र या दोघांविरोधात गंभीर आर्थिक गुन्हे प्रलंबित असल्यामुळे या याचिकेला राज्य सरकरच्या वतीनं विरोध करण्यात आलाय.

काय आहे प्रकरण? - शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रासह अन्य एका व्यक्तीविरोधात ऑगस्ट 2025 मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या आरोपींनी एका व्यावसायिकाची तब्बल 60 कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडचे संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दिलेल्या तक्रारीनुसार, वर्ष 2015 ते 2023 या काळात झालेल्या आर्थिक व्यवहारात ही फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. शिल्पा शेट्टी तसेच राज कुंद्रा यांनी त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी हे पैसे घेतले होते.

कोठारी यांच्या तक्रारीत नेमकं काय म्हटलंय? - ऑगस्ट 2025 मध्ये मुंबईतील एक व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप करत तक्रार दाखल केलीय. दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीनुसार वर्ष 2015 मध्ये एजंट राजेश आर्य यांच्यामार्फत शिल्पा आणि कुंद्रा यांच्याशी त्यांचा संपर्क झाला होता. त्यावेळी या दाम्पत्याकडे बेस्ट डील टीव्हीचे संचालकपद होतं, ज्यात शिल्पा शेट्टी यांच्याकडे कंपनीचे 87 टक्के शेअर्स होते. या कंपनीला दीपक कोठारी यांच्याकडून 12 टक्के वार्षिक व्याजदराने 75 कोटींच्या कर्जाची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. कर्जामुळे होणारी कर आकारणी टाळण्यासाठी ही रक्कम कोठारी कंपनीत गुंतवणूक म्हणून करतील आणि त्याचा मासिक परतावा घेतील, असा व्यवहार ठरला. त्यानुसार कोठारी यांनी एप्रिल 2105 मध्ये 32 कोटींचा पहिला हफ्ता कंपनीला दिला. मात्र करप्रणालीची समस्या कायम राहिल्यानं सप्टेंबर 2015 नव्यानं करार करण्यात आला. पुढे मार्च 2016 पर्यंत कोठारी यांनी उर्वरित 28 कोटीही बेस्ट डील कंपनीला हस्तांतरित केले. एकूण 60.48 कोटींच्या या कराराची 3.19 लाख स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आली. परंतु हा करार होताच शिल्पा शेट्टीनं सप्टेंबर 2016 मध्येच या कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला. या कंपनीनं यापूर्वीच 1.28 कोटींचं कर्ज थकवल्याची माहिती कोठारी यांच्या नंतर लक्षात आली. कालांतरानं आपली फसवणूक झाल्याचं कोठारी यांच्या लक्षात आलं. याविषयी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राकडे वारंवार विचारणा करूनही कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं अखेर कोठारी यांनी यासंदर्भात जुहू पोलीस ठाण्यात फसवणुकीची तक्रार दिली. गुंतलेली रक्कम 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यानं हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलाय.

हेही वाचाः

नाशिक : भुयार आणि शस्त्रसाठा सापडलेलं कार्यालय पाडलं, प्रकाश लोंढेंच्या अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेचा हातोडा

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
SHILPA SHETTY
RAJ KUNDRA
शिल्पा शेट्टी
SHILPA SHETTY WITHDRAW PETITION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.