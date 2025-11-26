अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीची वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणार्थ हायकोर्टात धाव; गैरवापर करणाऱ्या 27 वेबसाईटची दिली माहिती
बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीनं एआयसह विविध तंत्रज्ञानाचा गैरवापर टाळण्यासाठी वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणार्थ हायकोर्टात धाव घेतली आहे. वाचा, सविस्तर बातमी
Published : November 26, 2025 at 9:50 PM IST
मुंबई : कृत्रिम मानवी बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स-AI) वापर वाढल्याचा बॉलिवूडमधील सेलिब्रिटींना सर्वाधिक तोटा होतोय. गेल्या काही काळापासून एकापाठोपाठ एक अनेक सेलिब्रिटींनी वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी अथवा प्रसिद्धी हक्कांच्या मुद्यावर न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या सेलिब्रिटीमध्ये अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चच, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, जॅकी श्रॉफ, आशा भोसले, सुनील शेट्टी आणि इतरांची बरीच मोठी यादी तयार होईल. या यादीत आता अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा समावेश झाला आहे.
वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी शिल्पाची हायकोर्टात धाव - बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीनं मुंबई उच्च न्यायालयात एका नव्या विषयावर याचिका दाखल केली आहे. काहीजण विनापरवानगी व्यावसायिक आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी आपल्या व्यक्तिमत्वाचा गैरवापर करत आहेत. तिचे बदनामीकारक माॅर्फ केलेले व्हिडीओ आणि छायाचित्रं प्रसिद्ध होण्यापासून रोखण्यासाठी हायकोर्टानं तातडीनं निर्देश द्यावेत, अशी विनंती शिल्पानं याचिकेद्वारे हायकोर्टात केलीय.
काय आहे प्रकरण - माॅर्फ व्हिडीओ आणि छायाचित्रांच्या माध्यमातून शिल्पा शेट्टीच्या व्यक्तिमत्वाचा दुरुपयोग केला जातोय. हा प्रकार शिल्पा शेट्टीच्या प्रतिष्ठेवर थेट हल्ला असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय. 2007 मध्ये 'बिग ब्रदर' या आंतरराष्ट्रीय शोमधील विजेती ठरलेल्या शिल्पा शेट्टीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत गैरवापर करणाऱ्या 27 वेबसाइट्सची नावं नमूद केलीयत. त्या वेबसाईट्समधून वेगवेगळ्या गोष्टींचा प्रचार करण्यासाठी शिल्पा शेट्टीच्या छायाचित्रांचा बेकायदेशीर वापर केलाय. तसेच तिचे मॉर्फ केलेले फोटो आणि बनावट व्हिडिओकडेदेखील वापरण्यात आल्याकडे या याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आलंय.
काय शिल्पा शेट्टीचा दावा - शिल्पा शेट्टीतर्फे तिच्या वकील सना रईस खान यांनी याचिकेत दावा केलाय की, शिल्पा शेट्टीनं अनेक दशकांच्या कामातून ही प्रतिष्ठा निर्माण केलीय. कोणतीही संस्था तिच्या पूर्व परवानगीशिवाय तिचं नाव किंवा छायाचित्र वापरू शकत नाही. तिच्या प्रतिमेचा अनधिकृत व्यावसायिक वापर हा तिनं कष्टानं कमवलेल्या प्रतिष्ठेवर थेट हल्ला असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. त्यामुळे शिल्पा शेट्टीच्या वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण तसेच व्यक्तिमत्वाचा गैरवापर रोखण्यासाठी न्यायालयानं तातडीनं निर्देश द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आलीय. याप्रकरणावर हायकोर्टात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.