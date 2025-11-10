ETV Bharat / state

कथित आर्थिक फसवणूक प्रकरणात दाखल गुन्हा रद्द करा; अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राची उच्च न्यायालयात धाव

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांनी आर्थिक फसवणूक प्रकरणात नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय.

Shilpa Shetty and Raj Kundra
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा या दोघांनी आर्थिक फसवणूक प्रकरणात त्यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकेला उत्तर देण्यासाठी सरकारी वकिलांकडून न्यायालयाकडे वेळ मागण्यात आला. तेव्हा या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत उच्च न्यायालयाने सुनावणी 20 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.

आर्थिक फसवणुकीशी संबंध नसल्याचा शिल्पाचा दावा : 60 कोटी रूपयांच्या कथित आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं राज कुंद्रासह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचीही चौकशी केलीय. शिल्पाच्या घरी तब्बल साडे चार तास चाललेल्या या चौकशीत शिल्पाला संबंधित व्यवहाराविषयी अनेक प्रश्न विचारून तिचा रितसर जबाब नोंदवण्यात आला. तर याच प्रकरणी राज कुंद्रा यांचीही पोलीस आयुक्तालयात जवळपास पाच तास चौकशी करून त्यांचा रितसर जबाब नोंदवलाय. हा व्यवहार झाला त्यादरम्यान कंपनीशी आपला काहीही संबंध नव्हता, आपण आपल्या पदाचाही राजीनामा दिला होता, असं शिल्पा शेट्टीनं तपास अधिकऱयांना सांगितलं.

bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)


शिल्पा आणि राज कुंद्रांविरोधात लुकआऊट नोटीस : याप्रकरणामुळेच राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीला परदेशात जाण्याची परवानगी नाकारत दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिलाय. या दोघांविरोधात लुकआऊट नोटीस बजावली होती, या दोघांनी त्यांच्याविरोधात बजावलेली लुकआऊट नोटीस तीन महिन्यांकरता स्थगित करावी, अशी मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवरही सुनावणी प्रलंबित आहे.

काय आहे प्रकरण? : शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रासह अन्य एका व्यक्तीविरोधात ऑगस्ट 2025 मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या संशयित आरोपींनी एका व्यावसायिकाची तब्बल 60 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप होता. 'लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड'चे संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दिलेल्या तक्रारीनुसार, 2015 ते 2023 या काळात झालेल्या आर्थिक व्यवहारात ही फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. शिल्पा शेट्टी तसेच राज कुंद्रा यांनी त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी हे पैसे घेतले होते, असाही दावा होता.

कोठारी यांच्या तक्रारीत नेमकं काय म्हटलंय? : ऑगस्ट 2025 मध्ये मुंबईतील व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीनुसार, 2015 मध्ये एजंट राजेश आर्य यांच्यामार्फत शिल्पा आणि कुंद्रा यांच्याशी त्यांचा संपर्क झाला होता. त्यावेळी या दाम्पत्याकडे बेस्ट डील टीव्हीचे संचालकपद होतं, ज्यात शिल्पा शेट्टी यांच्याकडे कंपनीचे 87 टक्के शेअर्स होते. या कंपनीला दीपक कोठारी यांच्याकडून 12 टक्के वार्षिक व्याजदराने 75 कोटींच्या कर्जाची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. कर्जामुळे होणारी कर आकारणी टाळण्यासाठी ही रक्कम कोठारी कंपनीत गुंतवणूक म्हणून करतील आणि त्याचा मासिक परतावा घेतील, असा व्यवहार ठरला. त्यानुसार कोठारी यांनी एप्रिल 2015 मध्ये 32 कोटींचा पहिला हफ्ता कंपनीला दिला. मात्र, करप्रणालीची समस्या कायम राहिल्यानं, सप्टेंबर 2015 मध्ये नव्यानं करार करण्यात आला. पुढे मार्च 2016 पर्यंत कोठारी यांनी उर्वरित 28 कोटीही बेस्ट डील कंपनीला हस्तांतरित केले. एकूण 60.48 कोटींच्या या कराराची 3.19 लाख स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आली. परंतु, हा करार होताच शिल्पा शेट्टीनं सप्टेंबर 2016 मध्येच या कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला. या कंपनीनं यापूर्वीच 1.28 कोटींचं कर्ज थकवल्याची माहिती कोठारी यांच्या नंतर लक्षात आली. कालांतरानं आपली फसवणूक झाल्याचं कोठारी यांच्या लक्षात आलं. याविषयी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याकडे वारंवार विचारणा करूनही कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं अखेर कोठारी यांनी यासंदर्भात जुहू पोलीस ठाण्यात फसवणूकीची तक्रार दिली. गुंतलेली रक्कम 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यानं, हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलाय.

हेही वाचा -

  1. शिल्पा शेट्टीनं अखेर परदेश दौराच गुंडाळला, कोर्टाकडे परवानगी मागताना कायदेशीर प्रक्रियेला शिल्पाकडून बगल दिल्याचं उघड
  2. माफीचा साक्षीदार होऊन राज कुंद्राविरोधात जबाब देणार का?, हायकोर्टाचा शिल्पा शेट्टीला थेट सवाल
  3. शिल्पा शेट्टी - राज कुंद्राला उच्च न्यायालयानं फसवणुकीच्या प्रकरणी परदेशात जाण्यापूर्वी ६० कोटी रुपये जमा करण्याचे दिले आदेश...

TAGGED:

RS 60 CRORE CHEATING CASE
BOMBAY HIGH COURT
शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा
60 कोटी फसवणूक प्रकरण
SHILPA SHETTY AND RAJ KUNDRA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.