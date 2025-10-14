ETV Bharat / state

माफीचा साक्षीदार होऊन राज कुंद्राविरोधात जबाब देणार का?, हायकोर्टाचा शिल्पा शेट्टीला थेट सवाल

याप्रकरणी तुम्ही माफीचा साक्षीदार होण्यास तयार आहात का?, असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं मंगळवारी शिल्पा शेट्टीला विचारलाय.

Shilpa Shetty and Raj Kundra
शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 14, 2025 at 8:58 PM IST

मुंबई : आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात शिल्पा शेट्टीला दिलासा देण्यास पुन्हा एकदा हायकोर्टाचा नकार दिलाय. राज कुंद्राच्या कंपनीशी तुमचा काहीही संबंध नाही, हे राज कुंद्रा कोर्टापुढं प्रतिज्ञापत्रावर सांगण्यास तयार आहे का? तसंच याप्रकरणी तुम्ही माफीचा साक्षीदार होण्यास तयार आहात का?, असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं मंगळवारी शिल्पा शेट्टीला विचारलाय.


माफीचा साक्षीदार होणार का? : आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं राज कुंद्रासह अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचीही चौकशी केलीय. तब्बल साडे चार तास चाललेल्या या चौकशीत शिल्पाला संबंधित व्यवहाराविषयी अनेक प्रश्न विचारून तिचा रितसर जबाब नोंदवण्यात आला. याप्रकरणी राज कुंद्राचीही जवळपास पाच तास चौकशी करून त्याचा रितसर जबाब नोंदवलाय. हा व्यवहार झाला, त्यादरम्यान कंपनीशी आपला काहीही संबंध नव्हता, आपण आपल्या पदाचाही राजीनामा दिला होता, असं शिल्पा शेट्टीनं तपास अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे. मात्र, ही बाब तुमचा पती आणि मुख्य आरोपी राज कुंद्रा प्रतिज्ञापत्रावर देणार का?, आणि जर तुम्हाला परदेशात जायचं आहे, तर या प्रकरणी माफीचा साक्षीदार होण्याची तुमची तयारी आहे का?, यावर गुरूवारपर्यंत उत्तर सादर करण्यास हायकोर्टानं शिल्पा शेट्टीला मुदत देत तूर्तास ही सुनावणी तहकूब केलीय.


शिल्पा आण राज कुंद्राविरोधात लुकआऊट नोटीस : याप्रकरणी राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीला तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नुकताच नकार दिलाय. ईओब्ल्लयूनं या दोघांविरोधात लुकआऊट नोटीस बजावलीय, या दोघांनी त्यांच्याविरोधात बजावलेली लुक आऊट नोटीस तीन महिन्यांकरता स्थगित करावी, अशी मागणी करत पुन्हा हायकोर्टाकडे विनंती केली. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं की, हे प्रकरण काही वर्षांपूर्वीच आहे. राज कुंद्रा हे एक ब्रिटिश नागरिक आणि हॉटेल व्यावसायिक असून अनेक ठिकाणी त्यांनी गुंतवणूक केलीय. युट्यूबनं आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमानिमित्त त्यांना कोलंबोला उपस्थित राहण्याचं आमंत्रण मिळालंय. या कार्यक्रमाला शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा हे आपल्या मुलासह जाणार आहेत. मात्र शिल्पाची आई आणि मुलगी इथंच थांबणार आहेत, त्यामुळं ते देशसोडून कुठंही पळून जाणार नाहीत. मात्र, या दोघांविरोधात गंभीर आर्थिक गुन्हे प्रलंबित आहेत, त्यामुळं या याचिकेला राज्य सरकरच्यावतीनं विरोध करण्यात आलाय.



काय आहे प्रकरण : शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रासह अन्य एका व्यक्तीविरोधात ऑगस्ट 2025 मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या आरोपींवर एका व्यावसायिकाची तब्बल 60 कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडडे संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिलेल्या तक्रारीनुसार साल 2015 ते 2023 या काळात झालेल्या आर्थिक व्यवहारात ही फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. शिल्पा शेट्टी तसेच राज कुंद्रा यांनी त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी हे पैसे घेतले होते.

कोठारी यांच्या तक्रारीत नेमकं काय म्हटलंय : ऑगस्ट 2025 मध्ये, मुंबईतील एक व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीनुसार साल 2015 मध्ये एजंट राजेश आर्य यांच्यामार्फत शिल्पा आणि कुंद्रा यांच्याशी त्यांचा संपर्क झाला होता. त्यावेळी या दांपत्याकडे बेस्ट डील टीव्हीचे संचालकपद होतं, ज्यात शिल्पा शेट्टी यांच्याकडे कंपनीचे 87 टक्के शेअर्स होते. या कंपनीला दीपक कोठारी यांच्याकडून 12 टक्के वार्षिक व्याजदराने 75 कोटींच्या कर्जाची मागणी एका बैठकीत करण्यात आली. कर्जामुळे होणारी कर आकारणी टाळण्यासाठी ही रक्कम कोठारी कंपनीत गुंतवणूक म्हणून करतील आणि त्याचा मासिक परतावा घेतील, असा व्यवहार ठरला. त्यानुसार कोठारी यांनी एप्रिल 2015 मध्ये 32 कोटींचा पहिला हफ्ता कंपनीला दिला. मात्र करप्ररणालीची समस्या कायम राहिल्यान, सप्टेंबर 2015 नव्यानं करार करण्यात आला. पुढे मार्च 2016 पर्यंत कोठारी यांनी उर्वरित 28 कोटीही बेस्ट डील कंपनीला हस्तांतरित केले. एकूण 60.48 कोटींच्या या कराराची 3.19 लाख स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आली. परंतु हा करार होताच शिल्पा शेट्टीनं सप्टेंबर 2016 मध्येच या कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला. या कंपनीनं यापूर्वीच 1.28 कोटींचं कर्ज थकवल्याची माहिती कोठारी यांच्या नंतर लक्षात आली. कालांतरानं आपली फसवणूक झाल्याचं कोठारी यांच्या लक्षात आलं. याविषयी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राकडे वारंवार विचारणा करूनही कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं अखेर कोठारी यांनी यासंदर्भात जुहू पोलीस ठाण्यात फसवणूकीची तक्रार दिली. गुंतलेली रक्कम 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यानं, हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला.



