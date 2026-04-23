शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात सुनेत्रा पवार क्लीन म्हणून रोहित पवारांना क्लीनचिट; संजय राऊतांचा सरकारवर निशाणा
रोहित पवारांना क्लीन चिट मिळाल्यानंतर ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत. एकाच प्रकरणातील दोघांना वेगवेगळे न्याय कसे मिळाले आहेत.
Published : April 23, 2026 at 2:21 PM IST
मुंबई : कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांना विशेष सत्र न्यायालयाकडून दोषमुक्त करण्यात आले असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या क्लोजर रिपोर्टनंतर ईडीची फाईलही बंद झाल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. रोहित पवारांना क्लीन चिट मिळाल्यानंतर ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत. एकाच प्रकरणातील दोन पैकी एक व्यक्ती दोषमुक्त आणि दुसरी दोषी असं होऊ शकत नाही. त्यामुळे सुनेत्रा पवारांबरोबर रोहित पवारांनादेखील क्लीनचिट द्यावी लागली, असा दावा संजय राऊत यांनी आज मुंबईमध्ये पत्रकारांशी बोलताना केलाय.
प्रकरणामागे राजकीय हेतू असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप : शिखर बँक प्रकरणात सुनेत्रा पवार यांचेही नाव होते, मग त्यांना जर क्लीन चिट द्यायची असेल तर इतरांनाही द्यावी लागेल, असा दावा करत राऊत यांनी सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला. खरं तर हा साधा आणि सोपा विषय असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रकरणामागे राजकीय हेतू असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला. संजय राऊत यांनी यावेळी भाजपा सरकारवर जोरदार टीकास्त्रही सोडले. क्लोजर रिपोर्ट, फाईलवरील नोंदी, केंद्र सरकारची भूमिका आणि तपास प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करत हा निर्णय नेमका कशाच्या आधारावर झाला, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतरच घडामोडींना वेग आल्याचा दावाही त्यांनी केलाय.
रोहित पवारांसह इतर आरोपींनाही दिलासा : दरम्यान, न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा अहवाल ग्राह्य धरत मूळ गुन्ह्याचे ठोस पुरावे नसल्याचे मान्य केल्याने मनी लॉन्डरिंगसह संबंधित आरोप टिकत नसल्याचे स्पष्ट झालंय. त्यामुळे रोहित पवारांसह इतर आरोपींनाही दिलासा मिळालाय. या निर्णयानंतर शिखर बँक प्रकरण पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. एका बाजूला न्यायालयीन दिलासा, तर दुसऱ्या बाजूला संजय राऊत यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न यामुळे या प्रकरणावरील वाद आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
