शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी रोहित पवारांच्या दोषमुक्ती याचिकेवर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या, ईडीची कोर्टात मागणी

रोहित पवार आणि इतर 11 जणांनी शिखर बँक घोटाळ्यातून आपल्यालाही दोषमुक्त करावं, अशी मागणी केली. त्यांनी दाखल केलेल्या अर्जावरील सुनावणी 13 एप्रिलपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

मुंबई सत्र न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : April 8, 2026 at 9:45 AM IST

मुंबई : कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह इतर आरोपींनी दाखल केलेल्या दोषमुक्ततेच्या अर्जांवर गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घेण्यात यावा. अशी विनंती मंगळवारी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीनं मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाला करण्यात आली. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी दाखल केलेला 'क्लोजर रिपोर्ट' न्यायालयानं स्वीकारल्यानंतर ईडीनं कोर्टात ही भूमिका मांडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास याप्रकरणावरील सुनावणी 13 एप्रिलपर्यंत तहकूब केलीय.



काय आहे प्रकरण - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणी 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना कर्ज देण्यात आलं होतं. मात्र, ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघाली होती. या बँकेचे तत्कालीन संचालक असलेल्या माजी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार रोहित पवार यांच्यासह अन्य 70 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित शिखर बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं याप्रकरणी अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला असून न्यायालयानं तो स्वीकारला आहे.

संग्रहित-ईडी कार्यालय (Source- ETV Bharat Reporter)



रोहित पवारांच्या याचिकेवर ईडीची सावध भूमिका - याप्रकरणी आमदार रोहित पवार आणि इतर 11 जणांनी या प्रकरणातून आपल्यालाही दोषमुक्त करावं, अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात केलेला आहे. यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांच्यासमोर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत ईडीच्यावतीनं वकील सुनील गोंसाल्विस यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, न्यायालयानं यात क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला असला तरी ईडीचा हस्तक्षेप अर्जाची फेटाळण्याची मागणी करणाऱ्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका साल 2011 पासून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. युक्तिवाद ऐकल्यावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 13 एप्रिलपर्यंत तहकूब केलीय.

ईडीचे नेमके आरोप काय आहेत? - कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवार यांच्या मालकीच्या बारामती अ‍ॅग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. या साखर कारखान्याचं 80.55 कोटी रुपयांचं थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी बॅंकेनं त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर अत्यंत कमी किमतीत या साखर कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. या लिलाव प्रक्रियेतही रोहित पवारांच्या जवळच्या व्यक्तींना झुकत माप देण्यात आल्याचा आरोप करत ईडीनं आमदार रोहित पवार यांच्याह अन्य काही जणांविरोधात पीएमएलए अंतर्गत पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलंय. यात रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रोसह अन्य कंपन्यांनी या संशयास्पद व्यवहार केलेत, असा ठपका ठेवण्यात आलाय.



काय आहे प्रकरण - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाप्रकरणी ईडीनं राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्याविरोधात मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलंय. या आरोपपत्राची दखल घेत साखर कारखाना गैरव्यवहार प्रकरणात प्रथमदर्शनी रोहित पवारांचा सहभाग असल्याच मान्य करत कोर्टानं रोहित पवार यांच्यासह बारामती ऍग्रो लिमिटेड, राजेंद्र इंगवले यांना याप्रकरणी चौकशीसाठी समन्स बजावण्याचे निर्देश जारी केले होते. जानेवारी 2023 मध्ये ईडीनं रोहित पवार यांच्याशी संबंधित काही जागा आणि बारामती अ‍ॅग्रोवर अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. यात बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीची 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. त्यानंतर कर्जत-जामखेड विधानसभेकरता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयातही बोलावलं होतं. त्यानंतर मार्च 2023 मध्ये, ईडीनं बारामती अ‍ॅग्रोची 50.20 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. यामध्ये औरंगाबादच्या कन्नड येथील 161.30 एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि काही इमारतींचा समावेश होता. या मालमत्ता कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेडच्या (कन्नड एसएसके) होत्या, असा ईडीचा दावा आहे. बारामती अ‍ॅग्रोनं बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी केल्यात. त्यामुळे हे सरळपणे मनी लाँडरिंग कायद्याच उल्लंघन असल्याचा ईडीचा आरोप आहे.

मुंबई पोलिसांच्या ईओडब्ल्यूची मूळ एफआयआर - ईडीनं ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेन (ईओडब्ल्यू) नोंदवलेल्या एफआयआरवर आपला ईसीआयआर दाखल केलाय. आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली या एफआयआरमध्ये अनेक आरोप करण्यात आलेत. एमएससीबीच्या अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने रोहित पवार आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अत्यंत कमी किमतीत बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप यात करण्यात आलाय.

